iPhone Ekran Kilidi Şifresi (Passcode) Nasıl Sıfırlanır?

iPhone şifrenizi unuttuysanız, bunun ne kadar rahatsız edici olabileceğini tahmin etmek güç değil. Tüm rehberiniz, fotoğraflarınız, sosyal medya hesaplarınız ve daha nicesi, bu kilit ekranının altında güvenle saklanıyor ancak hiçbirine ulaşamıyorsunuz.

Belki yakın zamanda şifreyi sıfırladınız ve ne yazdığınızı hatırlayamıyorsunuz. Ya da belki telefonu uzun süredir kullanmıyordunuz ve şifrenizi unuttunuz.

Sorun ne olursa olsun, Apple unutulan iPhone (veya iPad veya iPod) ekran şifrenizi sıfırlamayla ilgili bazı olanaklar sunmaktadır. Umarız, yakın zamanda telefonunuzu yedeklemişsinizdir. Çünkü işlem sonrasında verilerini kaybedeceksiniz.

iPhone Passcode'u Sıfırlamadan Önce

Parolanızı sıfırlamadan önce, cihazınızı tamamen sıfırlamak için bir yol tercih etmeniz gerekiyor. Ne yazık ki bu iPhone şifrenizi sıfırlamak için bir ön koşuldur. Bu nedenle böyle sıra dışı anları yaşama olasılığına karşı cihazınızı düzenli olarak yedekleyin.

Ayrıca, devam etmeden önce, telefonda oturum açmış olan Apple Kimliği ile ilişkili Apple şifresini de hatırladığınızdan emin olun. Bir sıfırlama gerçekleştirdiğinizde, telefonunuz yenilenmiş bir şekilde açılacaktır. Ancak kurulum sürecinden geçerken Apple'ın Aktivasyon Kilidi'ni geçebilmek için Apple Kimliğine ve parolasına ihtiyacınız var.

Kurtarma Modu: 1. Adım

Telefonunuzu şifre girmeden sıfırlayabilmek için, iPhone'u Kurtarma Moduna geçirmeniz gerekiyor. Bu mod, bilgisayarınızın telefonunuzla çalışması için kullanılan bir tuş kombinasyonudur. Tuş kombinasyonu marka ve modele göre değişiyor. iPhone modelinize uygun olarak aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

iPhone 8 veya Daha Yeni Modeller

Home tuşu olmayan modern iPhone'ları sıfırlamayla ilgili yöntem biraz değişmişti. Fakat bilgisayarınızı eski modellerde olduğu gibi kullanmaya devam edeceksiniz. Aşağıda listelenen sıfırlama seçeneklerini kullanmadan önce iPhone'unuzu kurtarma moduna getirin.

Telefonunuzu bu aşamada bilgisayarınıza bağlamayın. Telefon, kendisini kapatmanız için sürükleyici gösterene kadar yan düğmeye uzun basın. Sürükleyici ekranın üst kısmında kaydırın ve kapatın.

Ses yükseltme, ardından azaltmaya basın, ardından bilgisayarınıza bağlarken yan tuşa tekrar uzun basın. Üç tuşa bir arada basmayın, tuşlara sırayla geçiş yapın.

Bunu doğru yaptıysanız, telefonunuz yukarıdaki ekran görüntüsüne geçecektir.

iPhone 7

Bir iPhone 7 modeliniz varsa da parolanızı sıfırlayabilirsiniz, ancak bu biraz farklı bir düğme kombinasyonu var:

Sesi kısma tuşuna basarken telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonda kurtarma ekranı görünene kadar düğmeyi basılı tutun.

iPhone 6S veya Daha Eski Modeller

Daha eski bir iPhone modeliniz varsa da yine parolanızı sıfırlayabilirsiniz. Burada da farklı bir kombinasyon var.

iPhone'unuzu kapatın, bilgisayarınıza takın ve telefon kurtarma modu ekranını görüntüleyene kadar Home tuşuna basılı tutun.

Kurtarma Modu: 2. Adım

Daha önce iTunes ile eşzamanlama yapmadıysanız veya iCloud'da iPhone'umu Bul'u açmadıysanız, aygıtınızı geri yüklemek için tek seçeneğiniz kurtarma modudur; bu, cihazı ve parolasını sıfırlayarak yeni bir parola ayarlamanızı sağlayan bir yöntemdir.

İlk önce iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u çalıştırın. Cihazınız açıldığında, üç tuşa (ses yükseltme, ses kısma ve uyandırma/uyku) basılı tutarak cihazı yeniden başlatmaya zorlayın.

Geri Yükleme veya Güncelleme seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Geri Yükle'yi seçin. iPhone'unuz hemen sonra cihazınız için en yeni yazılımı indirecektir.

İndirme işlemi bittiğinde cihazınızı kurabilir ve kullanabilirsiniz.

Alternatif Yöntem: iTunes'u Kullanarak Şifrenizi Sıfırlayın

Telefonunuzu daha önce iTunes ile eşzamanladıysanız, aygıtınızı ve şifrenizi yazılımdan kaldırabilirsiniz. Sadece şu adımları izleyin:

Cihazınızı eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın ve iTunes'u açın (bir şifre girmeniz isteniyorsa, eşzamanladığınız başka bir bilgisayarı deneyin. Bu da işe yaramazsa kurtarma moduna geçin.)

iTunes'un cihazınızı senkronize etmesini ve yeni bir yedekleme oluşturmasını bekleyin. Senkronizasyon ve yedekleme tamamlandığında, iPhone'u Geri Yükle'yi tıklayın.

iTunes'da cihazınızı seçin. Tarih ve boyuta göre en yeni yedeği bulun.

iOS cihazınızı geri yükleme sürecinde, Kurulum ekranına ulaşacaksınız. Burada, iTunes yedeklemesinden geri yükle'ye dokunun.

Alternatif Yöntem: iCloud Kullanarak Uzaktan Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Telefonunuz yanınızda olmayabilir. Ancak hala kablosuz ağ veya hücresel veriye bağlıysa, sıfırlama işlemini uzaktan yapabilirsiniz. Ayrıca cihaz yanınızda olsa bile telefona erişemediğiniz anlarda da işe yarayacaktır. Bu yöntemin yaramamasının tek nedeni, 2FA kurulumunuz olması ve kodu telefon numaranıza veya başka bir Apple cihazına gönderemiyor olmanızdır.

iCloud'da oturum açın ve "iPhone'umu Bul"u tıklayın.

Sıfırlamak için cihaza tıklayın.

'iPhone'u Sil'i tıklayın.

Cihazınız internete bağlı olduğu sürece, tüm içeriği ve ayarları otomatik olarak siler. Telefonu yeniden başlatın, Apple Kimliğinizle oturum açın ve kurun. Kurulum sırasında iCloud'dan geri yüklemeyi veya yepyeni bir aygıt olarak kurmayı seçebilirsiniz.