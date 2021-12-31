iPhone Verileri Uzaktan Nasıl Silinir?

Hırsızların iPhone'unuzu çalmaları durumunda kişisel verilerinize sahip olmasını engellemek için iPhone'un kendi kendini silip imha edebildiğini biliyor muydunuz? Elbette "patlamayacak", ancak Apple, iOS cihazlarınızı tüm kişisel bilgilerinizden uzaktan silmenin konforlu bir yolunu sunuyor. Herhangi bir iOS sürümüne kullanmanız yeterli. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

iPhone'umu Bul ile Veriler Nasıl Silinir?

Kayıp ya da çalınan iPhone'unuzdaki verileri uzaktan silmek için önce küçük bir kurulum yapmanız gerekiyor.

İpucu: Veri kaybına karşı korunmak için iPhone'u düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

iPhone'umu Bul'u Etkinleştir

Telefonunuzda iPhone'umu Bul özelliğini açın ve iPhone'umu Bul'un çalışması için aygıtınızda aktif bir iCloud hesabı bulundurun. iCloud hesabı tüm Apple cihazlarına ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayarlar uygulamasını açın.

Apple Kimliği hesabınızı seçin (Ayarlar uygulamasındaki en üstteki alanda).

Bul'a dokunun. (iOS'un eski sürümlerinde iCloud'u seçin).

iPhone'umu Bul'u seçin ve Açık duruma getirin.

Kaybolan veya Çalınan iPhone'unuzu Uzaktan Silin

Telefonunuzu geri alamayacağınızdan ya da bulamayacağınızdan eminseniz uzaktan silme özelliğini kullanın.

Uyarı: Cihazınızdaki verileri uzaktan sildikten sonra, iPhone'umu Bul'u kullanarak yerini tespit edemeyeceksiniz. Uzaktan silme, yalnızca cihazınızı asla geri alamayacağınızı düşündüğünüzde kullanılmalıdır.

iPad gibi başka bir iOS cihazından veya bir bilgisayarın web tarayıcısından iPhone Bul uygulamasını açın. Bunun için iCloud.com web sitesini ziyaret ederek iCloud hesabınıza giriş yapmalısınız.



Tüm Cihazlar'ı seçin, ardından silmek istediğiniz cihazı seçin.

iPhone'u Sil'i seçin.

Başarısız Parola Denemelerinden Sonra iPhone'un Silinmesi

Bu adımları izleyerek iPhone'unuzu, parolanız 10 defadan fazla denendiğinde verilerin otomatik olarak silinip sıfırlanacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın.

iPhone'unuz Face ID kimlik doğrulamasını kullanıyorsa Touch ID ve Parola veya Face ID ve Parola'yı seçin. İstendiğinde şifrenizi girin.

Cihazınızda bir parola yoksa, önce Parolayı Aç'ı seçmelisiniz. Seçtiğiniz bir şifre yazın ve onaylayın.

İpucu: Ekstra güvenlik için varsayılan 4 haneli şifreden daha güçlü bir şifre belirlemeyi düşünmelisiniz.

Verileri Sil geçiş anahtarını Açık/yeşil konumuna getirin.

Uyarıyı okuyun ve Etkinleştir'e dokunun.

Telefonunuz artık 10 başarısız parola girişi denemesinden sonra tüm verilerini otomatik olarak silecek şekilde ayarlanmıştır.

Veri Silme Ayarlarında Dikkatli Olun

Telefonunuzu kullanan çocuklarınız veya başka biri varsa, dikkatli olmazsanız Verileri Sil seçeneği burada sorun olabilir. Çocuğunuz istemeden parolanızı 10 adetten fazla fazla tahmin etmeye çalışabilir ve yanlışlıkla iPhone'unuzun verilerini sıfırlayabilir. Uzaktan silme özelliği, iPhone'unuzu düzenli olarak kullanan ya da oyunlar oynayan, yani cihazınızı tanıyan kişiler için anlamlıdır.