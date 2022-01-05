OnePlus 10 Pro: Yeni Tasarım Ortaya Çıktı

OnePlus 10 Pro nihayet resmi olarak ortaya çıktı. Birkaç sızıntının ardından OnePlus, üstünde konuşulan dizaynı ve özellikle yeni amiral gemisinin sıra dışı bir üçlü kamera modülüne sahip olacağını doğrulayan ilk resmi görüntüleri ortaya çıkardı.

OnePlus 10 Pro’nun lansmanı çok yakında. Birçok haber sonrası nihayet OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisinin gerçekten nasıl görüneceğini öğrendik. Çinli üretici, CES 2022 kapsamında OnePlus 10 Pro’nun ilk orjinal fotoğraflarını yayınladı. Bu görüntüler, zaten bildiğimiz tasarımı doğrularken, aynı zamanda kamerayla ilgili bir detayı da ortaya çıkarıyor.

Android Authority tarafından yapılan habere göre, OnePlus, OnePlus 10 Pro’nun tasarımını açıkladı. Aşağıdaki fotoğraflarda görebileceğiniz gibi akıllı telefon, Samsung’un Galaxy S21 modelinde olduğu gibi çerçeveye kadar uzanan bir kamera modülü ile yeni bir tasarıma sahip olacak. Ancak, Samsung’un akıllı telefonlarından farklı olarak, OnePlus 10 Pro’nun kamera modülünün kare olduğunu ve arka kısımdan iyi bir şekilde sıyrılarak yüzer gibi göründüğünü fark ettik.

OnePlus 10 Pro’nun volkanik siyah modeli

OnePlus 10 Pro yeni kamera modülü

Ayrıca görüntüler OnePlus 10 Pro’nun üçlü kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor. Elbette OnePlus 9 Pro’nun dört kamerası olsa da, halefinin monokrom sensörü bırakmış olması ve yalnızca geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto üçlüsünü sunması oldukça muhtemel. Telefoto lensin periskop zoom sunmayacak olması da dikkat çekiyor.

Ayrıca görüntülere göre OnePlus 10 Pro’nun Volkanik Siyah ve Orman Zümrüdü olarak piyasaya sürülecek olan iki renk seçeneğini gösteriyor.