Merak edilen, telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme konusuna değiniyoruz. Bugüne kadar bir sürü kablosuz ağa bağlanmış olabilirsiniz ve telefonunuzun bunları her seferinde hatırlaması son derece normal. Hatta bazen bir yere gidersiniz ve kablosuz ağınızı açtığınızda otomatik bağlandığını görüp “vay be demek ki kablosuz ağ şifresi değişmemiş” deriz. Android’in bu konuda iyi bir özelliği bağlandığı kablosuz ağın şifresini unutmaması. Özellikle bu sayede akraba evleri gibi ortamlarda tekrardan Wi-Fi şifresi sorma gereksinimi ortadan kalkmış oluyor.

Buraya kadar Android ile ilgili bir sorunumuz yok. Her şey iyi ve güzel fakat çocuğunuz için yeni aldığınız tablete de Wi-Fi şifresi girmeniz gerekiyorsa ne olacak? Tekrardan şifre sormakla uğraşmak yerine size önereceğimiz yollar ile telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Belki de şifreyi almanız gereken bir garson çok uzaklardadır; olamaz mı? İşte bu ve benzeri durumlarda bağlanılan kablosuz ağın şifresini öğrenme nasıl yapılır buna yakından bakacağız. Telefonunuzu istediğiniz kadar kontrol edip bulmaya çalışın ancak bu işe yaramayacaktır.

Android 10 ve Üzeri Stok Sürümler

Daha önceden bağlanılmış bir kablosuz ağın şifresini telefondan öğrenmek Android 10 ve üzerindeki sürümlere sahip cihazlarda oldukça kolaydır. Root’suz cihazlarda kablosuz ağ şifresi bulma bile son derece basittir ve takip etmeniz gereken sadece birkaç adımdan ibarettir. Bazı Android 10 yüklü akıllı telefonlarda bu işlemlerin yapılamadığına dair bilgiler gelmekte ancak stok sürümlerden pek de uzaklaşmayan Xiaomi, Motorola, Nokia ve LG gibi markalarda sorun yaşanmadığını belirtelim. Şimdi dilerseniz kablosuz ağ şifresini Android 10 ve üstü sürümlerde öğrenme yoluna bir bakalım.

Android 10 ve Üzeri Stok Sürümlerde Kablosuz Ağ Şifresi Öğrenme

Wi-Fi alt menüsünü açın.

Bağlı ağa dokunun ve Kayıtlı Ağlar seçeneğini seçin.

Ağ adının altındaki Paylaş yazısını seçin.

Cihaz güvenliği ayarlı ise kendinizi doğrulayın.

QR kodu altında yazılı olan şifre bağlı olunan ağın şifresidir.

Başka bir telefondan QR kodu okutmayı da deneyebilirsiniz. Bu noktada Kaspersky’ın QR kod okuyucusunu kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Cihazlar (Android 10 ve Üzeri)

Samsung akıllı telefonlarda One UI adlı bir kullanıcı arabirimi var ve bu nedenle kablosuz ağ şifrelerini alabilmek için daha farklı ilerlemek gerekebiliyor. Android 10 öncesi sürümlerde bağlanılan kablosuz ağın şifresini öğrenme adımları stok ROM adımlarına benzese de Android 10 ile beraber dengeler biraz şaştı denebilir. Eğer sizin de sahip olduğunuz Samsung Galaxy telefon Android 10 ve üzerinde bir sürümde işletim sistemine sahipse aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.

Samsung Galaxy İçin Android 10 ve Üzeri Sürümlerde Kablosuz Ağ Şifresi Öğrenme

Ayarlar’a girin. Bağlantılar alt menüsünü açın. Karşınıza Wi-Fi seçeneği gelecek.

Wi-Fi seçimini yapın ve hangi ağın şifresini öğrenmek istiyorsanız çarka basın.

Karşınıza gelen QR koda dokunun.

QR kodu galerinize resim olarak kaydedin.

Google Lens veya Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

Uygulamada karşınıza getirilen lens simgesine basın.

Gerekiyorsa QR kodunu kırparak uygulamanın daha rahat algılamasını sağlayın.

Şifre metin olarak karşınıza getirilecek.

Root’suz Cihazlar (Android 6’dan Android 9’a)

Android 9’dan daha düşük sürüme sahip cihazlarda kablosuz ağlara dair bir QR kod bilgisi oluşturulma şansı yoktur. QR kodu oluşturmanızı ve paylaşmanızı sağlayan uygulamalar tabii ki var ancak kablosuz ağın şifresini de bilmeniz gerektiği için şu aşamada hiçbir faydaları bulunmayacaktır. Yani bağlanılan bir kablosuz ağın şifre bilgisini QR koda gömüp paylaşmaya imkan tanıyan bir sistem yok. Dolayısı ile Android 9 ve önceki sürümlerde Wi-Fi bilgileri korumalı bir dizindedir ve ancak root yetkisi varsa erişilebilir. Başka bir cihazdan QR kodu göndererek bağlanmanız durumunda ise yine benzer şekilde QR kodu Google Lens veya Google Fotoğraflar ile algılatarak içerisindeki şifre bilgisini düz metin olarak öğrenebilir ve kaydedebilirsiniz. Aslında Samsung cihazlardakine benzer adımlardan bahsedeceğiz.

Root’suz Cihazlarda (Android 6’dan Android 9’a) Kablosuz Ağ Şifresi Öğrenme

Google Lens uygulamasını açın ve uygulamanın ana ekranındaki lens simgesine dokunun.

Galerinizden fotoğrafı seçin veya Kamerayla Ara seçeneğini seçin.

Kamera ile tarama yapacaksanız QR kodunu okutun ve deklanşöre basın.

Algılama için kıpma ihtiyacı varsa işlemleri yerine getirin.

Kablosuz ağ şifresi öğrenme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Root’lu Cihazlar (Android 4.4’ten Android 9’a)

Telefonunuzda Android 9’dan daha eski bir sürüm varsa tek yol bir root erişimidir. Yani telefonu root’lamaktan bahsediyoruz. Bunun için bir TWRP yüklemesi yapmak ve devamında da Magisk’i kurmak gerekir. Böylece Google Play’de bulabileceğiniz Wi-Fi şifre görüntüleyici uygulamalardan faydalanma imkanınız bulunuyor. Güvenilir olarak size önerebileceğimiz uygulamalardan biri WiFi Password Viewer [ROOT] ve buradan erişebilirsiniz.

Root’lu Cihazlarda (Android 4.4’dan Android 9’a) Kablosuz Ağ Şifresi Öğrenme

Uygulamayı açın. Şifresini öğrenmek istediğiniz ağın adına basın ve Şifreyi kopyala seçeneğini seçin.

Paylaş dediğinizde menüden bir mesajlaşma uygulaması seçebilir durumda olacaksınız.

QR kodu bir başkasına gönderebilir veya aynı şekilde Google Lens üzerinden içerisindeki şifre bilgisini alabilirsiniz.

Telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme ile ilgili merak ettikleriniz varsa forum sayfamızdan bize soru sorabilirsiniz.