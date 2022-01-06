Android: Ses Kalitesini Yükselten Ekolayzer Uygulamaları

Günümüzde akıllı telefonlar mesaj göndermekten, arama yapmaktan veya selfie çekmekten çok daha fazlasını sunabiliyor. Mesela gittiğiniz her yerde müzik dinlemek için kullanabilirsiniz. Elbette müzik dinlemeyi çok seven, özellikle bir audiophile iseniz, cihazla tanımlı gelen ses profilleri size yetmeyebilir.

Yine de bazı faydalı önerilerimiz var: Android cihazınızın sesini artırmak / iyileştirmek için bir ekolayer uygulaması kullanabilirsiniz. Bir Android kullanıcısıysanız, en iyi Android ekolayzer uygulamalarından en etkili olanlarını bu yazımızda topladık. Ancak bu uygulamalara geçmeden önce ekolayzerin ne olduğuna hızlıca bir göz gezdirelim.

Ekolayzer Uygulaması Nedir?

Bir ekolayzer uygulaması, telefonunuzun ses sinyalinin farklı frekans bantlarını ayarlamak için kullanabileceğiniz bir araçtır. Daha basit bir ifadeyle, sesi benzersiz zevkinize göre veya işitme dememize göre optimize etmenize olanak tanır.

Çoğu Android cihazı yerleşik ekolayzır özelliklerine sahiptir, ancak hepsi eşit yaratılmamıştır. Sistem Ekolayzır Kısayolu gibi üçüncü taraf bir yazılım kullanmadığınız sürece diğer telefonlar buna erişmenize hiç izin vermez.

Her durumda, en iyi seçeneğiniz bağımsız bir ekolayzır uygulaması aramak ve telefonunuza yüklemektir. O halde lafı daha fazla uzatmadan aşağıdaki listeden seçiminizi yapın.

Ekolayzır FX Pro

Equalizer FX Pro, bugün marketteki en basit ama en etkili Android ekolayzer uygulamalarından biridir. Program Efektler ve Profil olmak üzere üç ana bölümden oluşan hızlı bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Ekolayzer, telefonunuzun sesinin çıkış kalitesini yükseltmek için yeterince iyi olmasa da en azından beş frekans bandını ayarlamanıza izin verir. Kanallar arasındaki dengeyi değiştirerek veya bas güçlendirme, ses yüksekliği arttırıcı ve sanallaştırmayı etkinleştirerek efektleri kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Kulaklık kullanmadığınız sürece sanallaştırmayı etkinleştirmenizin pek anlamı olmayabilir.





Profiller sekmesinde Super Bass, Rock ve Blues dahil 15 farklı ön tanımlı ayar göreceksiniz. Ön tanımlı ayarları beğenmediyseniz, kendinizin ayarlayabilir ve proillere ekleyebilirsiniz.

Equalizer FX uygulaması, ekranın üst kısmındaki reklamlara aldırış etmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Buradaki reklamları dikkat bozucu buluyorsanız ve kurtulmak istiyorsanız, premium sürüm için yaklaşık 2 Dolar ödemeniz gerekiyor.

Equalizer FX ile ilgili bir diğer harika şey, bir widget işleviyle gelmesidir. Bu özellik benzersiz sayılmasa da, en azından olması güzel.

Neden Equalizer FX’i seçmelisiniz?

Widget işlevine sahip en iyi ekolayzır uygulamalarından biridir.

Artıları Kullanımı kolay

Fazla sayıda ön ayar

Özelleştirilebilir efektler

Spotify gibi servislerle uyumlu Eksileri Ücretsiz sürümde dikkat dağıtan reklamlar

Sadece beş bant

FM radyo ile uyumsuz

Bass Booster and Equalizer

Bass Booster and Equalizer, beş bantlı bir ekolayzır sunan bir diğer Android uygulamasıdır. Adından da fark edildiği gibi, telefonunuzun sesini daha kuvvetli hale getirecek bir bas güçlendirme özelliğine de sahiptir.

Bu uygulama, iki temel özelliğine ek olarak, etrafınızı sarsacak ve telefonunuzun sesini benzersiz kılacak bir sanallaştırıcıya sahiptir. Tüm bu özellikleri ekolayzer sekmesinde, 22 profil seçeneğiyle ve alt tarafında telefonunuzda kullandığınız oynatıcınızı doğrudan başlatmanızı sağlayan küçük bir kontrol paneli ile birlikte bulabilirsiniz.





Menü düğmesi ekranın sol üst köşesindedir. Burada “10 bantlı ekolayzer” özelliğini ücretsiz olarak açan bir buton bulacaksınız. Bu kesinlikle çok güzel bir seçenek.

Standart sayfanın üst kısmındaki ekolayzer simgesinin yanında, sesi kontrol etmenize ve %200’e kadar artırmanıza olanak tanıyan bir ses ikonu bulunur. Fakat, işitme duyunuza önemli zararlar verebileceğinden, sonuna kadar yükseltmeden önce düşük ayarları test ederek denemek en doğrusudur.

Piyasadaki en iyi Android ekolayzer uygulamalarında olduğu gibi, Bass Boost and Equalizer’da da uygulamanın içine girmeden kontrollere erişmenizi kolaylaştıran bir widget işlevi vardır. kendisi. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve yalnızca beş video izleyerek reklamları kaldırabilirsiniz.

Neden Bass Booster ve Equalizer’ı seçmelisiniz?

10-bantlı ekolayzeri ücretsiz olarak etkinleştirebilirsiniz.

Artıları Ses optimizasyonuÇoklu profil ön ayarları

Reklamları ücretsiz olarak kaldırabilirsiniz Eksileri Reklamları kaldırmak için videoları izlemeniz gerekiyor

Neutralizer

Şimdiden uyaralım: Neutralizer uygulaması, bu yazıdaki diğer Android ekolayzer uygulamaları gibi değil. İndirip çalıştırdıktan sonra ilk göreceğiniz şey bant frekanslarının sütunları olmayacak. Bunun yerine, ilk olarak bir profil oluşturmanız istenecektir.

Bu, uygulamanın size sunacağı şeyin en büyük işaretidir. Yani tamamen kişiselleştirme yapabilmek. Bilinen EQ kontrollerini sunmak yerine, işitme duyunuza dayalı olarak sıfırdan bir ses profili oluşturabilirsiniz. Bu işlemi, biraz karmaşık ama kesinlikle etkili bir işitme testi aracılığıyla yapar.





İşlerine hakim olan odyofiller, bu uygulamanın telefonlarının sesini nasıl bu derecede kişiselleştirebildiğini görünce şaşırıyor. Aynı zamanda, amatör düzeyde deneyime veya EQ ayarlamaları bilgisine sahip yeni başlayanlar da kesinlikle uygulamayı takdir edeceklerdir.

Uygulama ücretsiz ve reklam göstermiyor. Ancak bu haliyle sadece bir adet ön ayar oluşturabilirsiniz. Daha fazlasını eklemek isterseniz 5 Dolar ödemelisiniz.

Neden Neutralizer’ı seçmelisiniz?

Odyofiller ve işitme güçlüğü çeken kişiler için idealdir.

Artıları Rakipsiz düzeyde kişiselleştirme

Reklamsız ve ücretsiz Eksileri Ücretsiz sürümde yalnızca bir profil oluşturuluyor

Music Volume EQ — Equalizer & Bass Booster

Evet ismi oldukça ucuz ancak buna takılmayın. Music Volume EQ – Equalizer ve Bass Booster aslında bugün piyasadaki en iyi Android ekolayzer uygulamaları arasındadır. Beş bantlı bir EQ, dokuz adet ön ayar ve bas güçlendirme, ses yüksekliği geliştirme ve çok daha fazlası olmak üzere bir dizi başka işleve sahip.





Tüm bu özellikler neredeyse standart olsa da, Music Volume EQ’yu rakiplerinden ayıran şey, bugün neredeyse tüm müzik servisleriyle eksiksiz şekilde çalışmasıdır. Daha da önemlisi, çoğu video oynatıcıyla da uyumludur.

Arayüz çok sezgisel ve kullanımı kolay. Bu da EQ özelleştirmelerine yeni başlayanların gerçekten seveceği bir şey. Sol üst köşedeki menü butonunu kullanarak ulaşabileceğiniz Ekolayzer butonunu kullanarak ana sayfa ile EQ sayfası arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Uygulamanın reklamlarla birlikte gelen ücretsiz bir sürümü var. Reklamları yaklaşık 4 Dolar fiyatla kaldırabilirsiniz.

Neden Music Volume EQ – Equalizer ve Bass Booster’ı seçmelisiniz?

Çoğu ses ve video oynatıcı ile iyi çalışır.

Artıları Odyofillerin bir ekolayzır programında aradığı tüm özelliklere sahiptir.

Arayüz kullanıcı dostu ve sezgiseldir. Eksileri Sunulan sınırlı ön ayarlar

Reklamları kaldırmak için ödeme yapmanız gerekiyor

Equalizer Music Player Booster

Equalizer Music Player Booster, arka planda çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz şarkıları dinlerken, telefonunuzdaki diğer uygulamaları kullanmanızı sağlayan hepsi bir arada bir uygulamadır. Olağanüstü bir yerleşik müzik oynatıcısına sahiptir. Bu da uygulama aracılığıyla cihazınızdaki tüm şarkıları kolayca dinleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Çoğu Android ekolayzer uygulaması için standart beş bantlı frekans ayarı olsa da, bu uygulama yedi bandı kontrol etmenize olanak sağlamış. Ayrıca telefonunuzun sesine daha fazla derinlik katabilecek bir bas güçlendirme işlevine de sahipsiniz.





Akustik, Klasik, R&B ve Rock dahil, aralarından seçim yapabileceğiniz 10 tanımlı ses ayarı vardır. İsterseniz kişiselleştirme yaparak bunu profillere kaydedebilirsiniz.

Uygulamayı ödeme yapmadan kullanabilirsiniz. Ancak ücretsiz sürümdeki reklamlar çok rahatsız edici olabilir. Neyse ki 2 Dolar sizi bu rahatsız durumdan kurtaracak.

Neden Equalizer Music Player Booster’ı seçmelisiniz?

Hepsi bir arada bir Android ekolayzır uygulamasıdır.

Artıları Çok yönlü ekolayzer uygulaması

Arka planda oynatma modu

Yedi bantlı EQ Eksileri Ücretsiz sürümdeki reklamlar bezdirici

Sıkça Sorulan Sorular