iPhone yerine bir Android telefon kullanıcısı iseniz Apple’ın bazı teknolojilerini kıskanıyor olabilirsiniz. Ancak her durum için bu geçerli değil. Bu yazımızda bir iPhone’un kablosuz şarj cihazı olan MagSafe Android uyumu konusundan bahsedeceğiz.

MagSafe 101

MagSafe MacBook şarj cihazlarıyla karıştırılmaması için iPhone 12 ve iPhone 13’ün arkasında yerleşik bir manyetik halka bulunmaktadır. Bu manyetik halka kablosuz şarj cihazları, powerbank, cüzdanlar ve daha birçok şey için kullanılabilmektedir.

MagSafe şarj cihazları Android cihazlar için tasarlanmamış olsa da bazılarını şarj edebilmektedir. Yalnız şunu eklemekte fayda var, Android cihazlarla olan manyetik bağlantı bir iPhone’daki kadar güçlü olamamaktadır. MagSafe ile şarj edebilmek için bazı Samsung Galaxy telefonlar için satılan özel kılıflardan temin etme şansınız var, ancak bunun yerine size çok daha da basit bir yöntem göstereceğiz.

Göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var ki o da şu; iPhone’lar üretim aşamasında bu manyetik aksesuarları kullanabilecek şekilde özel olarak tasarlanmışlardır, fakat Android telefonunuz için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu durum MagSafe üzerindeki mıknatısların cihazınızla tam uyum sağlamama ve bir miktar hasara neden olma riski vardır. Bu tarz bir hasarın meydana gelmesi pek olası olmasa da imkansız değil.

Neye İhtiyacınız Olacak?

MagSafe Android uyumunu görebilmeniz için ihtiyacınız olacak birkaç şey var. İhtiyacınız olan şeyler, kullanmak istediğiniz MagSafe aksesuarlarının türüne göre değişecektir.

Öncelikle ilk ihtiyacınız olacak şey MagSafe ile mıknatıs bağlantısını sağlayacak cihazın arkası için basit bir metal halkadır. Bu halka vasıtasıyla MagSafe’in telefonunuza tutunmasına izin verir.

Eğer amacınız sadece cüzdan gibi şarj etme özelliği olmayan aksesuarlar ise, bu halkayı nereye yerleştirdiğinizin pek de önemi olmuyor. Sadece elinizde rahat hissedeceğiniz bir yere koyarak ve aksesuarı üzerine yerleştirerek de işinizi görebilirsiniz.

MagSafe şarj aksesuarlarını sorunsuz kullanabilmek için önceliklendirilmesi gereken birkaç husus vardır. Her şeyden önce, telefonunuzda kablosuz şarj özelliği olması gerekir. İkincisi, metal halkanın kablosuz şarj bobinlerinin bulunduğu yere yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu, MagSafe’i cihazınızın arkasında şarj etmeye başlayana kadar hareket ettirerek bulabilirsiniz.

Nasıl Çalışıyor?

iPhone’a özel tasarlanan bu MagSafe şarj cihazların Android cihazlarla nasıl çalışabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu, evrensel şarj etme standartları sayesinde olabilmektedir.

MagSafe güç aksesuarları da tıpkı Android telefonların kablosuz şarj için kullandığı gibi Qi şarj standardını kullanır. Apple, şarj cihazlarını yerinde tutmak için bazı mıknatıslar eklemiş gibi görünebilir, ancak aslında bundan daha fazlası da vardır.

iPhone’lar, MagSafe bağlantısı üzerinden şarj aksesuarlarıyla bağlantıyı sağlarlar. Bu şekilde şarj cihazına bir iPhone’a bağlı olduğunu belli eder ve bu durum daha yüksek hızda şarj olabilmesini sağlar. Bu nedenle, herhangi bir Qi şarj cihaz ile Android cihazınızı kablosuz olarak şarj edebilisiniz ancak bu yüksek hızları elde etme imkanınız olmaz.

Hangi MagSafe Cihazlarını Kullanabilirim?

İlk adım olan metal halkayı telefonunuzun arkasına yapıştırdınız, peki şimdi neler yapabilirsiniz? Yukarıdaki bölümde bahsettiğimiz üzere artık herhangi bir MagSafe aksesuarını kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Yalnız burada tek istisna güç aksesuarlarıdır. Apple’ın MagSafe şarj cihazını veya pil takımını kullanmak istiyorsanız Android cihazınızda kablosuz şarj özelliği olması gerekir. Çünkü MagSafe aslında sadece mıknatıs bağlantılar sayesinde kablosuz şarj olabilmektedir.

Bunun dışında MagSafe aksesuarlarıyla daha çılgın şeyler de yapabilirsiniz. Araç askıları, cüzdanlar, tripodlar ve daha fazlası. Amazon’a veya Best Buy’a gidin ve “MagSafe aksesuarları”nı arayın. Bilindiği üzere iPhone aksesuarlar konusunda sınır tanımıyor, siz de bu konuda hayalinizin sınırlarını zorlayabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken gereken tek şey, bu aksesuarların iPhone’lar için yapıldığının unutulmamasıdır. Android cihazlar birbirinden farklı şekil ve boyutlarda olabilmektedir. Bu da MagSafe’in her cihazda kusursuz bir şekilde çalışmayabileceğini gösteriyor. MagSafe’i satın almadan önce telefonunuzu ölçtüğünüzden ve ve cihazın sırt şeklini düşündüğünüzden emin olun.

Android MagSafe uyumu konusu hakkında sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.