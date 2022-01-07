Konumuz müziklere plak efekti ekleme. Şimdiye kadar hep bilgisayarınıza, telefonunuza kaset veya plak gibi analog depolama ortamlarından yapılan kayıtları temizleme yollarını anlattık. Haliyle analog kayıtlarda cızırtı, hışırtı ve tıslama gibi şeyler bolca olabiliyor. Hatta CD ortamına geçememiş kadar eski ve klasikleşmiş eserleri saklamayı birçoğumuz istiyoruz ancak hem bu ortamların doğası gereği mekanik yönlerinin fazla olması, hem de 3.5 mm kablo gibi sinyal gürültüsüne müsait bir kablo ile yedekleme bağlantısı kurulması kaliteli bir sonucu engelleyebiliyor. Yaşı biraz hallice olanlar MD gibi standartları hatırlayacaklardır. Neyse ki sonradan CD’leri de MP3 olarak yedekleme imkanı bularak kaliteli şekilde saklayabildik. Size şimdiye dek bu cızırtı ve hışırtıları silme yöntemlerinden bahsettik ancak şimdi ise tam tersinden bahsedeceğiz.

İşin koleksiyonerlik tarafını bırakırsak müzik dinlemek adına artık telefonlar yeterli. Ancak bazen plakların ve tozlu lambalı amfilerin sıcaklığını hissedebilmek farklı oluyor. Tarif etmesi elbette zor ancak aynı şarkıyı bir kez dijital, bir kez de plak üzerinden dinlemek isteyenler ne demek istediğimizi kolay bir şekilde anlayacaklardır. Müziklere plak efekti ekleme konumuzda size çok sevdiğiniz güncel veya eski bir parçaya plakların sıcak sesinin efektini nasıl ekleyebileceğinizden bahsedeceğiz. YouTube veya Spotify fark etmez. İhtiyacınız olan tek şey bir Android uygulaması. Üstelik bu uygulama sayesinde plaklardaki hışırtı ve çıtırtı efektinin yoğunluğu da ayarlanabiliyor. Eğer bir de Bluetooth üzerinden bir hoparlör bağlantısı yapma imkanınız varsa çevrenizdekiler o an bir plak dinlediğiniz konusunda hemfikir olabilirler.

YouTube veya Spotify’a Plak Efekti Ekleme

Plakların hışırtısı ve çıtırtısı için tek bir uygulamaya ihtiyacınız var. Vinylizer uygulaması Google Play’den ücretsiz şekilde indirilip çok kolay kullanılabilme özelliği ile öne çıkıyor. Uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi Vinylize! isimli büyük dairenin üzerine basmanız hışırtı ve çıtırtıların hemen oluşmasını sağlıyor. Sonrasında ise ihtiyacınız olan tek şey uygulamayı arka plana atarak istediğiniz müziği açmak.

Vinylizer arka planda çalışabildiği için dinlenilen tüm müzik uygulamalarına uyumlu çalışabiliyor. Spotify ve YouTube’u biz bu noktada örnek olarak söyledik ancak tüm müzik uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Eğer cızırtı ve çıtırtılar keyfinizi kaçıracak kadar fazla ise uygulamanın altındaki ayar çubuğundan ince ayar yapabilirsiniz. Plak dinlemeyi sevenlerin telefonunda tutmaktan hoşlanacağı bir uygulama olacağı kesin. İşin hoş tarafı da güncel ve çok net kaydedilmiş şarkılara da plaktan dinleniyormuş gibi bir hava kazandırması. Tabii bilgisayardaki müzik programlarında kanallara göre seslerle de oynayarak çok daha profesyonel sonuçlar elde edilebilmesi mümkün ancak Vinylizer temel düzeyde bu keyfi size yaşatmak için son derece pratik ve yeterli.

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