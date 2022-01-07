Tesla Pi/P telefon teknik özellikleri merak edilen bir konu. Yeni çağın zeki çocuğu Elon Musk şimdi de Tesla markası ile bir akıllı telefon üretme, yani aslında bu sektöre girme kararı aldı. Peki, Tesla akıllı telefon ne gibi özellikler sunacak? Farklılaşmayı başarabilecek mi? Herkesin ilgi odağı olabilecek mi yoksa sadece vitrinleri mi süsleyecek? Bu soruların cevabını elbette zaman gösterecek ancak Tesla markasının Elon Musk’a getirdiği başarıları da göz önünde bulundurursak bize göre piyasaya iyi bir oyuncu daha geliyor. Biraz butik bir ürün havası olsa da detaylara biraz inmekte fayda var.

Tesla Pi/P dedikoduları asında bir süredir internette dolaşıyor. Tesla bir tasarım geliştirdikten sonra peşinden çeşitli aksesuarlar da geliştiren bir firma. Belki zamanında üretilen şemsiye ve düdük gibi ürünleri hatırlayanlar olacaktır. Bu nedenle elbette Tesla markalı bir akıllı telefonla karşılaşmak bizi fazla şekilde şaşırtmıyor. Şimdi ortada dolaşan bazı dedikodulara bakılırsa bu telefon şimdilik bir hayal ürünü de denebilir ancak Tesla tarafında her şey bir anda değişebiliyor. Örneğin; telefonun beyin ile bağlantılı Neuralink özelliği sunabileceğinden bahsediliyor. Elbette ilk modellerde bunu göremeyebiliriz ancak Neuralink bir gerçek.

Bazı kaynaklara göre Tesla Pi/P telefonun çıkışı 2022 yılında olacak. Ancak Tesla’nın mevcut sürdürdüğü projelerini telefona uyarlaması beklenirse tarihin 2030’a kadar uzayabilme ihtimali de söz konusu. Bu nedenle üreticinin vakitlice markasını bu sektörde göstermesi beklenebilir. Tesla Pi/P ileri düzey bir telefon olacağı için yani yazımızın başında bahsettiğimiz gibi butik kategoride olduğu için birkaç binlik USD fiyatı normal karşılamak gerek. Bunu orası burası süslenmiş butik tasarımlarla karıştırmayın çünkü teknoloji olarak butik bir ürün karşımıza çıkacak. Evet, birkaç nesil sonra gelecek olan iPhone modellerinden bile üstün bir akıllı telefondan bahsediyoruz.

Şimdi henüz net olarak açıklanmayan ancak sunulması kuvvetle muhtemel bazı Tesla Pi/P telefon teknik özellikleri konusunu ele alacağız. Bu listedekilerin bazılarının gerçekleşme ihtimali yüksek. Dönüp baktığımızda belki de bunların yerine çok daha iyilerinin konduğunu da görebiliriz ancak bahsedeceğimiz tüm maddelerin sağlam dayanakları var.

Starlink Bağlantısı

SpaceX’in uzay üzerinden internet bağlantısı sağlayan Starlink servisi Tesla Pi/P’de desteklenecektir. Her ikisinin de CEO’sunun Elon Musk olması bu konudaki ihtimalleri güçlendiriyor. Ancak tabii bir akıllı telefonda dahili bir antenle bu bağlantının nasıl sağlanabileceği henüz net değil. Yani bir anten kullanarak uydular üzerinden internet elde edebilme şansı var ancak telefonda yer alan dahili antenlerin kapasitesi belli ve Elon Musk’ın bu konuda SAR değerlerini de göz önünde bulundurarak çözümler üretmesi gerekiyor. Eğer böyle bir şey hayata geçirilirse gerçekten de devrimsel bir yenilik olacağı kesinleşecektir.

Solar Şarj

Tesla için solar şarj yani güneş enerjili şarj çok uzak bir konu değil çünkü otomobiller de güneşten faydalanarak bataryalarını doldurabiliyorlar ve böylece daha çevreci olabiliyorlar. Tesla telefonların gövdelerinde de ufak da olsa güneş panelleri kullanarak solar şarja imkan sağlanabilir. Neticede kuvvetli bir uydu iletişimi özelliğinden bahsediyoruz ve bunu zarif bir gövde içerisinde sağlamak için de telefonun neredeyse cepten dışarıda bulunduğu tüm zaman zarfında -tabii ki güneş altında- kendi kendini şarj edebiliyor olması gerek. Elbette geliştirilmiş kablosuz şarj özelliği ve diğer Tesla markalı ürünlerle kablosuz şarj uyumu gibi konular da düşünülecektir.

Araç Kontrolü

Günümüzde akıllı telefondan araç kontrolü zaten mümkün. Direksiyon kontrolü tabii ki ileri düzey bir durum ancak aracı çalıştırabilme, iç sıcaklığı belirleyebilme, hatta bazı üst modellerde aracı park ettirebilme gibi özellikler telefon üzerinden yönetilebiliyor. Tesla araçların da teknolojik gücüne bakacak olursak bu konuda şüphesiz iyi bir koordinasyona yer verilecektir. Tesla Pi/P, Tesla markalı araçların uzaktan komutla çalıştırılmasını veya park edilmesini sağlayacak özellikleri sunabilir. Bu çok da zor değil ve sadece Tesla telefonlara özel olarak sunulması markanın pazar payı üzerinde ciddi derecede etkili olabilir.

Astrofotografi

Akıllı telefonlar artık ileri düzey optik mekanizmaları ile harika ay fotoğrafları çekebiliyorlar. Ancak SpaceX aracılığı ile uzaydan daha ilgi çekici fotoğraflar çekilebilme imkanı sunulabilir. Bir diğer ihtimal de tıpkı Google Earth gibi önceden detaylı şekilde fotoğraflanmış ayrıntıların kullanıcılara açılması. Böylece uzayın değişik bölgelerinden değişik görüntüler elde edilebilir. Buna basitçe uzay fotoğrafçılığı veya astrofotografi diyoruz ve Tesla’nın şahsına münhasır bir özellikten bahsediyor olabiliriz.

Kripto Para Madenciliği

Kripto para madenciliği birçok akıllı telefonla yapılabiliyor ancak Tesla Pi/P’de buna yer verebilir. Elon Musk’ın kripto para piyasasını çalkalayan açıklamaları ile zaman zaman karşılaşsak da halen bilindiği kadarı ile kendisine ait bir kripto para birimi yok. Resmi olarak yok diyelim. Söylentilere bakılırsa durum daha farklı çıkabilir. Musk şimdilik Dogecoin’in adını fazlası ile ağzına alıyor ancak Marscoin diye bir kripto para biriminin de gelmesi gündemde. Tesla akıllı telefonda Marscoin madenciliği bu bağlamda otomatik olarak desteklenebilir.

Neuralink Desteği

Bilgisayarlar ile beyin arasındaki iletişimi sağlayan Neuralink özelliği Tesla akıllı telefonlarda yerini alabilir. Henüz erken gibi gelebilir ancak düşünce gücü ile telefonunuzdaki bazı özellikleri yönetebilmek ilk etapta çılgınca geliyor. Fakat mümkün! Beyin dalgaları ile telefon arasında nasıl bir bağlantı kurulacağı şu aşamada tam olarak bilinmiyor ancak temel fonksiyonlardan başlayarak ileri düzey bir kullanıcı deneyimine kadar zamanla artışlar yaşanacaktır. Tabii umarız ki bu düşüncelerin bizden habersiz okunabileceği bir aşamaya taşınmaz. 🙂

Tesla Pi/P Teknik Özellikleri

Öncelikle varsayımlardan bahsedeceğiz; bilmenizi isteriz ama tabii ki arkası dolu varsayımlar. Günümüzün teknolojilerini ve 2022 içerisindeki uygulanabilirliklerini düşünüyoruz, bunun dışında Tesla telefonun bu yetenekler için neler sunması gerektiğini düşünüyoruz ve karşımıza farklı bir teknik özellik tablosu çıkıyor. En azından Tesla Pi/P 1-2 TB arası bir depolama alanı sunmalı. Bu segmentte bir akıllı telefonun AMOLED dışı bir ekrana sahip olması düşünülemez bile. Ayrıca hız konusunda da çok iddialı olması gerektiğinden 16 GB RAM standart olarak kabul edilmeli. Ekran büyüklüğü konusunda farklı düşünceler olabilir ancak tatminkar bir batarya için ekranı da büyütmek gerektiğinden en azından 6.5 inç bir ekran görürüz diye düşünmekteyiz.

Tesla Pi/P telefon teknik özellikleri netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Forum sayfamızdan konu ile ilgili görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz.