Akıllı saatlerin piyasaya çıktığı günden beri akıllarda bir soru var: Çocuk takibi için akıllı saatler var mı? Evet, her nerede olursak olalım; hangi ülkede yaşarsak yaşayalım çocukların okulda veya okul sonrasında nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir yaşa kadar akıllı saatler yardımıyla onlara fark ettirmeden nerede olduklarını takip edebiliriz ancak bir yaştan sonra karşı gelmek isteyecekleri de bir gerçek. Neyse; biz en azından şimdilik geçeri olan bir yola değinelim ve çocuk takibi için akıllı saatler neler bir inceleyelim.

Normalde bu görevi görecek birçok akıllı saat var ancak bir çocuk cihazından bahsedeceksek boyutları biraz daha küçük olmalı ve de takabilmeleri için tip olarak onların hoşuna da gitmeli. Simsiyah bir şeyi emin olun takmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle gerek ülkemizde, gerekse internetten sipariş ederek getirebileceğiniz bazı akıllı çocuk saati modellerini seçtik. Emin olun kullanmaktan çok hoşlanacaklar. Fakat siz siz olun akıllı saatleri onlara birer oyuncak gibi tanıtmayın. En azından aklı erecek duruma gelenlere kadar.

Xplora X5 Play akıllı çocuk saati

Xplora X5 Play 48.5 mm’lik bir kasaya sahip. Pembe, mavi ve siyah renklerde tercih edilebiliyor. 15 mm kalınlıkta ve 54 gram ağırlıkta. Saatte 1.4 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor ve TFT dokunmatik ekranda 240 x 240 piksel çözünürlük sunuluyor. Küçüklerin biraz sakar olabileceği düşünülerek ekrana Gorilla Glass koruması uygulanmış. Ekran sürekli olarak açık değil ancak ayarlardan bunu değiştirebilmek mümkün.

Xplora X5 Play’de Wi-Fi ve GPS özellikleri var. Böylece çocuk takibi için S-Zones adında faydalı bir uygulama oluşturulmuş. Uygulama sayesinde çocuklar için güvenli bölgeler oluşturulabiliyor. Çocuğun dışarı çıkması durumunda ebeveynin telefonuna uyarı gönderilebiliyor. Güvenlik bölgesi için en az 500 metre uzunluğunda bir yarıçap tanımlanması gerekiyor. Google Haritalar desteği ile bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Xplora X5 Play’i detaylı olarak şu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Apple Watch (Seri 3-6 ve SE) akıllı çocuk saati

Apple Watch’ın çocuklar için de uygun olabileceği neredeyse piyasaya çıktığından beri düşünülüyordu ve de watchOS 7’ye eklenen Aile Kurulumu özelliği sayesinde artık bu şekilde de bir kullanım mümkün hale geldi. Çocukların kullanımı söz konusu olduğunda Apple Watch bir iPhone’a gerek duymadan kullanılabilir hale geliyor ve çocuklara yönelik bazı ekstra özellikler kazanıyor. Tabii bu özelliğin kullanılabilmesi için SIM kart destekli bir Apple Watch’dan bahsediyor olmamız gerekir ve işletim sistemi de en az watchOS 7 veya daha yeni bir sürüm olmak zorunda.

Aile Kurumu özelliği çocukların etkinliklerinin izlenmesini, özel uygulamaları indirebilme gibi çocuklara yönelik yeni özellikleri Apple Watch’a kazandırıyor. Ödev zamanlarında saatin otomatik olarak kapatılabilmesi ve zamana bağlı olarak açılabilmesi gibi özellikler var. Ayrıca Apple Pay’i programlayabilip çocuğun yanında fiziksel olarak para taşıması da engellenebilir. Tabii Apple Pay’in tam anlamıyla her yerde geçerli olacağı günleri düşünürsek mevcut saatler de oldukça eskiyecektir. 🙂 Apple Watch’ı resmi sitede incelemek için buraya tıklayın.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 akıllı çocuk saati

Xiaomi bir süre önce çocuklar için MITO 5C’yi piyasaya sürmüştü. Şimdi de çocuklara yönelik Xiaomi Mi Kids Watch 4’ten bahsetme zamanı. Elbette Xiaomi Mi Kids Watch 4 daha uygun fiyatlı bir model olarak ebeveynlerin karşısına çıkıyor ve gerçekten de ileri düzey özellikleri ile tam bir “akıllı çocuk saati” Bu yeni akıllı saat şimdilik Çin pazarı için piyasaya sürülmüş durumda ve Global anlamda satışa sunulmamış durumda ancak özelliklerine bakılırsa dünya geneline yayıldığında epey konuşulabilir.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 ve Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro’nun her ikisi de 1.78 inç büyüklüğünde ve 368 x 448 piksel AMOLED ekrana sahip. Android veya iOS fark etmeksizin tüm işletim sistemleri ortamında sunulan özelliklerden faydalanılabiliyor. 4G ve GPS gibi olması gereken desteklere de yer veriliyor ve böylece Xiaomi Kids Watch 4 sahibi bir çocuk ebeveynlerini aramak için bir telefona bile ihtiyaç duymadan ekrana bakarak görüşme sağlayabiliyor. Pembe ve mavi renk seçeneklerine sahip olan saat sekiz güne kadar pil ömrü sunuyor. Detaylı incelemek için Mi sitesine bakabilirsiniz.

SpaceTalk Adventurer akıllı çocuk saati

Birleşik Krallık bölgesi için üretilen (şimdilik) SpaceTalk Adventurer hoş bir akıllı çocuk saati. 4G desteği var ve GPS ile konum takibi yapılabilmesine imkan sağlıyor. Tasarım olarak da oldukça zarif ve işlevsel olduğundan bahsedebilmek mümkün. O2 operatörü üzerinden 189 Pound’a alınabilen saat konuşma planı ile birlikte 7.88 Pound ve veri hizmeti dahil şekilde de alınabiliyor.

SpaceTalk Adventurer’de kullanım kolaylığı ön plana çıkartılmış. SpaceTalk uygulaması sayesinde ebeveynler çocuklarının nerede olduklarını anlık şekilde takip edebiliyorlar. Hatta kimlerle görüşme yaptıklarını da çağrı kayıtlarından inceleyebiliyorlar. Bunun dışında çocukların vakit geçirebileceği bazı oyunlar ve biraz eğlenebileceği 5 MP’lik bir kamera da saatin özelliklerine dahil edilmiş durumda. Kalp atım sensörü ve adımsayar gibi sportif özellikler de mevcut. İncelemek isterseniz O2 sitesine şuradan bi’ bakabilirsiniz.

Garmin vívofit jr. 3 akıllı çocuk saati

Garmin bildiğimiz bir marka. Özellikle navigasyon cihazları ile son kullanıcı tarafında oldukça tanınmıştı. Markanın kökeni oldukça eski ve ürün kalitesi de son derece yüksek. Ortaya çıkan tüm ürünler için o anın piyasa şartlarına göre lider düzeyde diyebilmek mümkün ve Garmin vívofit jr. 3 de bunlardan birisi. Saatte çocukların hareket alışkanlıklarını gözlemleyebilmek için hareket sensörü ve ivmeölçer gibi özelliklere de yer veriliyor. Ayrıca fiziksel aktivite yaparak bölümlerini geçebileceğiniz bazı eğlenceli oyunlara da yer verilmiş durumda.

Garmin vívofit jr. 3 acil durumda bilgilerinizin görüntülenmesini sağlayan bir ekrana sahip. Elbette bahsedilmesi gereken onlarca özellik var ancak biz çocukların en fazla etkileneceği yönden bahsedip geçelim istiyoruz. Detaylı şekilde Garmin’in sitesini şuradan açarak inceleme yapabilirsiniz. Garmin vívofit jr. 3 dört farklı renk seçeneği ile geliyor ancak bunlar aslında tema. Disney ve Marvel lisanslı olan tasarımlarla çocuğunuzun sevdiği bir kahramanın yardımıyla onu bu tarz bir ürün kullanmak konusunda daha kolay ikna edebilirsiniz.

Fitbit Ace 3 akıllı çocuk saati

Fitbit markasını akıllı bilekliklerden yeterince tanıyoruz. Fitbit Ace 3 çocuklara yönelik geliştirilmiş bir ürün. Biraz kaba gibi görünse de bu aslında onun çocuklar tarafından zarar görmemesi için güçlü bir kılıf içerisinde bulunmasından kaynaklanıyor. Saat çocuğun aktif olduğu tüm dakikaları ebeveynin izlemesi için uygulamaya gönderebiliyor. Uyku süresi ve aktif şekilde atılan adımlar gözlemlenebiliyor. Çağrı bildirimlerinin alınabilmesi gibi özellikler de var. Ayrıca gönderilen mesajların takip edilebilmesi de mümkün. Fitbit Ace 3 ekran büyüklüğü Fitbit Ace 2’ye göre biraz daha fazla.

Fitbit aslında tahmin edilebileceği gibi yine egzersiz odaklı bir akıllı saat. Yüzme gibi aktiviteler için 5 ATM’ye kadar su geçirmezlik direnci var. Fakat kalp atımı sensörüne yer verilmemiş. Uyku zamanı hatırlatıcı ve sessiz alarm gibi özellikleri var. Öte yandan sporsal aktivitelerin desteklenmesi için bazı sevimli özelliklerin eklendiğinden de bahsedilebilir. Böylece aile üyeleri birbiri içerisinde yarışabiliyor. Aktivitelere göre rozet ve kilometre taşları kazanılabiliyor. Minnions seven bir çocuğunuz varsa 10 USD daha ödeyerek bu özel tasarımlı modeli alabilirsiniz. Daha detaylı incelemek için şurayı tıklayın.

VTech Kidizoom DX2 akıllı çocuk saati

Kameralı, özelleştirilebilir tasarımlı ve çeşitli oyunlarla öne çıkan bir akıllı saatten bahsediyoruz: VTech Kidizoom DX2. Akıllı saat 4 ile 12 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş durumda yani hatırı sayılır bir ekranı var bu nedenle yaşı daha küçük olan çocuklar VTech Kidizoom DX2’yi biraz büyük bulabilir. Tasarımsal yönden biraz Apple Watch izlenimi oluşsa da pek tabii onun özelliklerine sahip değil ancak 0.3 MP olsa da bir ön kamera bulunması eğlenceli artırılmış gerçeklik destekli oyunlarla eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayabiliyor.

VTech Kidizoom DX2 akıllı saatteki bir diğer özellik ise 60 saniye video çekilebilmesi. 0.3 MP çözünürlükteki kamera ile 60 saniyelik videolar çekilebiliyor. Bu videoların çözünürlüğü 320 x 240 veya 160 x 120 piksel çözünürlükte olabiliyor. Bu akıllı saatte GPS ve dolayısıyla uzaktan izleme gibi özelliklere yer verilmiyor. Daha çok çocukların akıllı saat kullanımına geçiş yapmasını kolaylaştırmak adına düşünülmüş ve uygun fiyatlı bir ürün; buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Garmin vívofit jr. 2 akıllı çocuk saati

Çocuk takibi için akıllı saatler arasında listede ikinci bir Garmin modeli daha var ve bunun da çeşitli nedenleri var. Garmin vívofit jr. 2 aslında üst modeline göre tasarım olarak çocuklara daha uygun. Sevilen Disney ve Marvel karakterleri tasarıma daha iyi oturtulmuş durumda. Fakat küçük bir ekran var ve de aslında takip işlemi için daha fazla avantaj sağlayabiliyor. Elbette bir Garmin modelinden bahsettiğimize göre fitness özelliklerinin de Garmin vívofit jr. 2’de yer aldığını tahmin edebilmek güç olmasa gerek.

Garmin vívofit jr. 2 ile çocukların nereye adım attığı, uyku aktivitesi takip edilebiliyor. Ayrıca çocuklar için hatırlatmalar da kurulabiliyor ve çocuklara ne yapması gerektiği konusunda yardımcı olunabiliyor. Yine görevleri gerçekleştirme sonucu sanal para kazanabilme gibi oyunlarla motivasyona yönelik araçları görmek sevindirici. Akıllı saatin 4-7 yaş arası veya altı yaş üstü çocuklar için iki farklı model seçeneği var. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliği sayesinde her gece çocuğun kolundan çıkartıp şarj etme sorunu da ortadan kalkıyor. Detaylara buradan bakabilirsiniz.

Çocuk takibi için akıllı saatler yazımızda sekiz farklı akıllı çocuk saati modeline yer verdik. Sizin de önermek isteyeceğiniz ürünler olabilir. Bunun için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.