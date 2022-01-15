Akıllı telefon üreticileri en iyi telefonu üretmek için yarıştalar. Biz de en iyi kameralı telefonlar (2022) adı ile konuya başka bir açıdan yaklaşacağız. Çünkü en iyi akıllı telefonlar ile en iyi kameralı akıllı telefonlar birbirinden farklı şeyler. Bazen megapiksel değerleri aynı olsa bile ürünler farklı sonuçlar ortaya koyabiliyorlar çünkü lens büyüklüğü, diyafram açıklığı, sensör üreticisi gibi dinamiklerin de ele alınması gerekli. Bu nedenle bir akıllı telefon seçerken en fazla ağırlığı kameraya veriyorsanız ve en iyi kameralı telefonlar hangileri merak ediyorsanız size birbirinden iddialı 10 farklı modelden bahsedeceğiz; hoş geldiniz.

Günümüzde kamerası son derece iyi birçok akıllı telefon var ve bu listeyi uzatmak istesek gerçekten de çok fazla modeli ele almamız gerekir. Biz hem bize göre, hem de dünyadaki diğer otoritelerce en iyi olduğuna kesin olarak kanaat getirilmiş 10 farklı akıllı telefondan sizlere bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi birinci önceliğimiz çekim kalitesindeki ayrıcalık. İşlemci, ekran gibi detaylara hiç bakmadan buna karar vereceğiz. Günümüzde birçok profesyonel fotoğrafçı bile bazı durumlarda akıllı telefonun kamerasından yardım alabiliyor çünkü Leica, Zeiss ve Hasselblad gibi üreticiler artık telefon firmaları ile de dirsek temasında.

Apple iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 modelleri 2021’in sonuna doğru piyasaya çıktı ve açıkçası iPhone 12’ye kıyasla çok da uçurumsal farklara sahip değiller. Fakat kamera yönünde bazı önemli ayrıntılar olduğunu söylemek gerek. Apple iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max en iyi kameralı telefonlar (2022) listesinin başında. çünkü makro fotoğraflar konusunda belki de şu andaki en iyi akıllı telefon deneyimini sunuyorlar. Ayrıca sinematik video özellikleri ile gerçek anlamda etkileyici videoların da çekilmesi mümkün hale geliyor. Depolama alanı olarak 1 TB’a verilen destek ve ekranın da en iyi seçeneklerden biri olması Apple iPhone 13 Pro ve Apple iPhone 13 Pro Max’ı sınıfının en iyi kameralı telefonu yapıyor. Pahalı olmaları dışında bu telefonlara söylenebilecek bir söz yok.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra Android cephesindeki en iyi kameralı akıllı telefon. Şu ana kadar elimize geçen ve deneme fırsatı bulduğumuz, yakınlaşma konusunda şüphesiz en iyi akıllı telefon. 108 MP’lik ana sensör ve diğer sensörler son derece harika bir görüntü kalitesi ortaya çıkartıyor. Ayrıca 40 MP’lik ön kamera bile arka kamera kadar net ve etkileyici sonuçlar ortaya çıkartmayı başarıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra üst düzey bir işlemciye, suya dayanıklı bir gövdeye ve kablosuz şarj desteğine sahip. Ayrıca not almak ve grafiksel çalışmalar yapabilmek için Samsung S Pen desteği de sunuyor. Samsung Galaxy S21 Ultra da pahalı bir model; yapacak bir şey yok ancak Android tarafındaki belki de en iyi kameralı telefon.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro söz konusu fotoğrafçılık olduğunda gerçekten de ileri düzey bir akıllı telefon. Şu ABD ile aradaki Google problemi yüzünden çok da fazla öne çıkamıyor ancak yine de gelmiş geçmiş en iyi kameralı akıllı telefonlardan biri olduğu gerçek. Karanlıkta son derece etkileyici fotoğraf ve video sonuçları elde edilebiliyor. Bunun dışında 5x optik yakınlaşma özelliği var ve buna rağmen gece sonuçlarında profesyonele yakın düzeyde kayıtlar gerçekleştirilebiliyor. Selfie kamerası ve HDR video çekimi konusunda da Huawei Mate 40 Pro’nun verdiği sonuçları incelemenizi tavsiye ederiz. Fotoğraf özellikleri bir akıllı telefondan bekledikleriniz arasında ilk sırada geliyorsa Huawei Mate 40 Pro’yu incelemeden karar vermemelisiniz.

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro her ne kadar ülkemizde geçerli bir model olmasa da dünya gündemini oldukça fazla şekilde meşgul ediyor. Elbette bunun nedenlerinden biri de üstün kamera kalitesi. Google Pixel 6 Pro kamerası ışık girişi açısından son derece başarılı ve bu da harikulade kalite elde edilmesini sağlıyor. Elbette Google’ın gerçekten de başarılı bir fotoğraf yazılımı var ve elde edilen sonuçlarda bunun da etkisi büyük. Akıllı bir fotoğraf işleme yazılımı ve sahne optimizasyonu ile renk ve parlaklık olarak en iyi sonuçlar elde ediliyor. Ayrıca sahnelerden istenmeyen objelerin kaldırılabilmesi için de Magic Eraser gibi farklı özelliklere yer veriliyor. Google Pixel 6 Pro da pahalı ve pil ömrü açısından tatmin zorluğu yaşatabilecek bir cihaz.

Apple iPhone 12 Pro ve Apple iPhone 12 Pro Max

Tartışmasız Apple iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max kameraları daha yetenekli ancak bu Apple iPhone 12 Pro ve Apple iPhone 12 Pro Max kameralarının yetersiz kaldığını göstermiyor. iPhone 12 Pro’daki f/2.2 diyaframa sahip ana kamera, 2.5x optik yakınlaşma yapabiliyor. Ana kameradaki diyafram açıklığı ise f/1.6 gibi son derece iddialı bir seviyede. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kameraları gerçekten de olması gerektiğinden daha büyük bu belki size kaba bir görüntü oluşturuyor gibi gelebilir ancak avantajı gece çekimi gibi fazla ışığın gerektiği sahnelerde ortaya çıkıyor. Öte yandan tabii ki arka planda çalışan başarılı bir Apple yazılımı var ve gece çekimleri son derece iyi bir şekilde işlenerek sanatsal düzeyde fotoğraflara imza atılması sağlanıyor. Özellikler arasında LiDAR tarayıcı ve HDR3 gibi farklı noktaları da ele almak gerek ki bunlar da başarının temel taşları arasında.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra kamera özellikleri ve hızlı şarj yetenekleri ile ön plana çıkmayı başaran bir akıllı telefon modeli. Telefonda ana kamera 50 MP çözünürlükte ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. 5x optik zoom özellikli periskop kamera ise f/4.1 diyafram açıklığında 48 MP çözünürlükte görüntülerin kaydedilmesini sağlıyor. Kamera grubundaki bir diğer kamera ise 48 MP ve 128 derece geniş açıya sahip olan kamera. Özellikle benzer modellerde geniş açı kameraların çözünürlüğü düşük tutulurken Xiaomi Mi 11 Ultra’nın bu açıdan ön plana geçtiğini söyleyebiliriz. Telefondaki ön kameranın çözünürlüğü ise 20 MP ve bu da oldukça iyi selfie çekimleri yapabileceğinize işaret ediyor. Xiaomi Mi 11 Ultra pahalı bir akıllı telefon ve de iyi kameralı bir akıllı telefon almak istiyorsanız aslında yapacağınız fazla bir şey yok. Bütçeyi düşünmeden hareket etmek gerekecek.

Samsung Galaxy Z Flip3

Geçen seneye damga vuran bir telefonla birlikteyiz: Evet; Samsung Galaxy Z Flip3’ten bahsediyoruz. Samsung Galaxy Z Flip3’ün arkasında üç adet 12 MP çözünürlükte sensör bulunuyor ancak burada kaliteyi belirleyen noktanın MP olmadığını söylememiz gerek. Bu mantıkla hareket etmek gerekseydi Apple iPhone 13 Pro ve Apple iPhone 13 Pro Max’ı zirveye koymanın anlamı olmazdı. Samsung Galaxy Z Flip3’te yer alan 12 MP’lik sensörler öylesine iyi bir optik kaliteye sahip ki 64 MP sensöre sahip birçok akıllı telefonu çok rahat bir şekilde cebinden çıkartabilir. Yenilikçilik yönünde Samsung Galaxy Z Flip3’ün çok fazla artı özelliği var. 4k çözünürlükte ve 60 fps hızında videolar çekilebilmesi de telefona katkı sağlıyor. Ekranların 120 Hz tazeleme hızı sunması ve katlanır yapının bazı durumlarda kolaylık sağlaması dikkate değer.

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro aslında bu listedeki en efsanevi akıllı telefonlar arasında. Telefonda 25x optik yakınlaşma, 60x dijital yakınklaşma ve 3x de mikroskobik lens gibi ilgi çekici fotoğraf özellikleri var. Eğer insan gözünün algılayabileceğinin dışında ayrıntıları yakalayabilecek düzeyde fotoğraflar elde etmek istiyorsanız Oppo Find X3 Pro’nun bu açıdan rakibinin olmadığını söyleyebiliriz. Elbette genel anlamda değerlendirildiğinde yani tüm kameraların yetenekleri hesaba katıldığında Oppo Find X3 Pro’nun en iyi kameralı telefonlar (2022) listesinde olması gerekiyor ancak zirve konusu daha başka. Telefonda ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ayrıca sunulan donanım da performans olarak en iyileri isteyenleri kolaylıkla tatmin edebilecek kapasitede. Detayları seviyorsanız mikroskobik kameranın performansını incelemenizi öneririz.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro kesinlikle bir efsane fakat Türkiye’de yaşayanlar için erişmesi zor bir cihaz. Pahalılıktan ziyade resmi satışının olmaması sıkıntı doğurabiliyor ancak yurtdışından getirtme ve kaydettirme düşünenler için harika memnun edici olabilir. Telefonda 48 MP çözünürlükte ve f/1.8 diyaframa sahip bir arka kamera var. Bu arka kameraya 104 derece geniş açıya sahip 50 MP çözünürlükte ikinci bir kamera, 8 MP çözünürlükte ve 3.3x optik zoom’lu bir tele-foto kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 16 MP çözünürlükte. Hasselblad imzalı donanım ve yazılım büyük bir ahenk içerisinde ancak zirve düzeyde performans istendiğinde OnePlus 9 Pro’nun fazla sayıda daha iyi rakibinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle ülkemizde satın alınması zor bir cihaz.

Apple iPhone 13 ve Apple iPhone 13 mini

Listemizde en iyi kameralı akıllı telefonlar olarak son aşamada Apple iPhone 13 ve Apple iPhone 13 mini’ye yer veriyoruz. Bu akıllı telefonlar elbette iPhone 13 serisinin mükemmel teknolojisini taşıyorlar ancak yine de en iyileri değil. Genele baktığımızda ise sayısal değerleri şişirilmiş birçok dünya markası akıllı telefondan daha iyi netice ortaya koyuyorlar. Üstelik fiyat bazında da daha makuller ve kendilerinden daha pahalı olan birçok Android işletim sistemli akıllı telefondan daha etkileyici sonuçlar ortaya koymayı başarıyorlar. Eğer son çıkan modeli kullanma takıntınız yoksa biraz daha düşünerek ve fotoğraf kalitesi sizin için bir numaradaysa iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ı da gündeminize getirebilirsiniz. Zarafet konusunda da iPhone 13 ve iPhone 13 mini sizi etkilemeyi başaracaktır. Özellikle bu listede kadınlar için iPhone 13 mini’yi daha yakından incelemelerini öneriyoruz.

En iyi kameralı telefonlar (2022) listemizi burada sonlandırıyoruz. Elbette aralıklı olarak güncelleme yapacağız. Model önerileriniz için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.