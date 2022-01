Netflix’in oyun hizmetine iki yeni mobil oyun eklendi

Netflix’in oyun hizmetine iki yeni oyun geldi: Arcanium: Rise of Akhan ve Krispee Street, ikisi de iOS ve Android kullanıcıları tarafından oynanabilir durumda.

Twitter profillerinden Netflix Geeked‘e göre Arcanium, Blizzard Entertainment’ın Hearthstone’undan açık bir şekilde esinlenmiş bir açık dünya kart strateji oyunu iken Krispee Street, Where’s Waldo’ya daha çok benziyor. Bu iki oyunla beraber Netflix’in toplam oyun sayısı 12 ve büyümeye de devam ediyor.

Arcanium: Rise of Akhan, oyuncuların kazanmak için diğer oyuncuya “kartlarla” saldırdığı bir masa oyunu benzeri bir oyundur. Her kartın kendine has yetenekleri var. Arcanium ilk kez 2020’de Steam’de çıktığı ve çoğunlukla olumlu eleştiriler aldığı için oyun aynı zamanda Netflix’in de kitaplığına girmiş bulundu.

Bir de internet çizgi romanı Krispee tabanlı Krispee Street var. Bu oyunun konusu çok daha basit, çünkü tek yapmanız gereken diğer karakterlerin denizinde karakterleri veya nesneleri bulmak. Aynı zamanda geliştirici FrostyPop’un piyasaya çıkmasından bu yana Netflix’in oyun servisinde yayınlanan dördüncü oyunu.

Netflix, oyun kataloğunu farklı türler ve stüdyolarla büyütme yolunda ilerliyor. Eylül 2021’de Netflix, hikaye odaklı oyunu OXENFREE ile tanınan bir geliştirici olan ilk oyun stüdyosu Night School Studio’yu satın almıştı. Ancak henüz doğrudan bir bilgi paylaşılmadı.

Oyunlar tahmin edildiği gibi üyelere özel. Her iki oyunu da oynamak için oyun uygulamasında Netflix’te oturum açmanız gerekir.