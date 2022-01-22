2022’nin En İyi WhatsApp Aktarma Yazılımı

Yeni bir telefon satın aldığınızda WhatsApp sohbetlerinizi nasıl aktarabileceğinizi düşünebilirsiniz. Hatta birçok kullanıcı eski WhatsApp sohbetlerini aktarma işleminin nasıl yapılabileceğini düşünür. Oysa ki WhatsApp aktarma için etkili bir yazılım kullanmak tereyağından kıl çekmek kadar basit ve zahmetsizdir. Yeni telefona WhatsApp aktarımı için sadece bu iş için geliştirilmiş profesyonel bir yazılıma ihtiyacınız var.

Eğer Android’den Android’e WhatsApp aktarma veya iOS’den iOS’a WhatsApp aktarma gibi bir durum söz konusu değilse yani Android’den iOS’a WhatsApp aktarma veya iOS’den Android’e WhatsApp aktarma yapacaksanız karşınıza çıkacak yazılımlar size biraz karışık gelebilir. Bu yazımızda size telefondan telefona WhatsApp aktarımı yazılımları hakkında kapsamlı bir bilgi sunacak ve bu işi mümkün olduğunca basit hale getiren en iyilerini sunmaya gayret göstereceğiz.

1. iMyFone iTransor for WhatsApp

iMyFone’s iTransor for WhatsApp tüm WhatsApp verilerini Android’den iOS’a taşıma veya tersi şekilde iOS’dan Android’e taşıma konusunda yardımcı olabilecek profesyonel bir araç. Yüzde 100 güvenli olması ve dünya çapında birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor olması uygulamanın bu konudaki başarısını pekiştiriyor. Tek bir tıklamayla WhatsApp mesajları, videolar, fotoğraflar ve ekler eksiksiz şekilde yeni satın alınan akıllı telefona aktarılabiliyor ve bunun için bir uzman seviyesinde olmanıza hiç gerek yok.

Ek olarak iTransor yedekleme konusunda iOS için geçerli iCloud’a ve Google’ın Google Drive servisine göre daha güvenilir bir çözüm çünkü tüm bilgileri bilgisayar ortamında saklayabilmenize de olanak sağlıyor. WhatsApp aktarma yazılımı olarak zengin özellikleri ile ön plana çıkan bu uygulama tüm benzerlerinden daha fazlasını sunuyor ve ücretsiz WhatsApp aktarma yazılımı olarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Artılar

Android veya iOS fark etmeksizin ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın WhatsApp ve WhatsApp Business’taki verilerin telefonlar arası oldukça kolay şekilde taşınması.

Yedeklenen verilerin bilgisayarda yerel olarak depolanabilmesi. Böylece kullanıcıların iCloud ve Google Drive’dan ek depolama alanı satın almasına gerek olmaması.

iTunes yedeklerinin otomatik olarak taranması ve WhatsApp verilerinin uygun şekilde ön izleme yapılarak geri yüklenmesi veya dışa aktarılması.

iTransor tarafından oluşturulan yedeklerin başka yedeklerin üzerine yazılmaması. Yanlış yapılan geri yüklemeleri engellemek için tekrardan başka bir eski yedeğin seçilebilmesi.

Eksiler

Aktarma işlemleri için USB kablosunun gerekmesi.

Tüm işlemler için bilgisayar kullanma zorunluluğu.

2. AppTrans

Tüm uygulamaların aktarımı ve uygulama veri yönetimi için AppTrans’ı tercih edebilirsiniz. AppTrans, WhatsApp’ı yeni telefona aktarmak için de başarılı çözümler arasında. Uygulama hem Android, hem de iOS platformundaki WhatsApp’lar ile uyumlu çalışabiliyor. Mac ortamında yerel yedeklemeye olanak sağlaması özellikle Apple markalı bir bilgisayar kullananlar için dikkat çekici. Eğer yedekleme sırasında bir eksiklik veya bir hata yaparsanız yerel yedeğinizi çok kolay bir şekilde geri yükleme şansınız bulunuyor ve AppTrans bu konuda fark oluşturmayı başarıyor.

Artılar

İstediğiniz zaman bilgisayarınız ile iTunes’a yedekleme ve geri yükleme imkanı.

WhatsApp sohbet geçmişini Google Play’den iOS yüklü akıllı telefonlara kolay bir şekilde alabilme.

Eksiler

Wi-Fi desteği bulunmadığından WhatsApp’ı Android’den iOS’e aktarma işleminin uzun sürmesi.

işleminin uzun sürmesi. Biraz pahalı.

3. iCareFone for WhatsApp Transfer

iCareFone for WhatsApp Transfer, Windows ve MacOS kullanıcılarına uygun ve kullanıcı dostu bir seçenek. Android ve iOS fark etmeksizin tüm platformlarda pratik bir şekilde kullanılabilen programın tek dezavantajı ücretsiz WhatsApp aktarma uygulaması kategorisinde yer almaması denebilir.

Artılar

Windows ve Mac ortamında oldukça iyi bir performansla çalışabilme.

Yüksek hızlı, otomatik ve doğrudan veri aktarımı özelliği ile farklılık oluşturma.

Eksiler

WhatsApp’ı yeni telefona aktarma sırasında eğer büyük boyutlu bir yedekleme söz konusu ise işlemin uzun sürmesi.

4. Dr. Fone – WhatsApp Transfer

Dr. Fone tek bir tıklamayla WhatsApp’ı yeni telefona aktarmak için kullanabileceğiniz pratik bir araç olarak göze çarpıyor. WhatsApp ve WhatsApp Business yedeklerinizi bilgisayarda tutmak ve geri yüklemek konusunda Dr. Fone’a güvenebilirsiniz.

Artılar

Android’li telefonların ve iPhone’ların tümüne destek sunma.

WhatsApp’ın yanı sıra Line, Kik, WeChat, Viber ve diğer uygulamalara sunulan destek

Eksiler

Dr. Fone WhatsApp transfer aracının bazı dosyaları silememesi. Bu nedenle bazı işlemlerde ücretli sürüme gerek duyulması.

Kurtarma işleminin bazı fotoğrafların gerçek çözünürlüğünü değiştirmesi.

5. Mobile Trans

Mobile Trans WhatsApp’ı yeni telefona geçirme için kullanabileceğiniz faydalı bir araç ve bu aracın geliştiricisi de aslında pek de yabancı olmadığımız Wondershare’dir. Uygulamaya son olarak Samsung Galaxy S serisi ve iPhone 12 destekleri eklendi. Kolay bir şekilde WhatsApp aktarımı yapabilir ve çok zaman kaybetmeden beklentinizi karşılayabilirsiniz.

Artılar

Android’den iPhone’a WhatsApp aktarımı ve tersi şekilde iOS’den Android’de WhatsApp transferi. WeChat, Line ve Viber desteği.

Yedeklenen metin ve PDF dosyalarını dışarı aktarabilme.

Eksiler

Sadece akıllı telefon ortamında çalışabilmekte ve ücretsiz sürüm kısıtlı özellikler sunmakta.

Belgeleri seçmeye dair bir seçenek olmadığından tüm galeriyi taşıma zorunluluğu.

6. Syncios WhatsApp Transfer

Syncios ile WhatsApp’ı Android’den iPhone’a taşıma işlemi oldukça profesyonelce ve veri aktarma ile yönetimi konusu tek bir çatı altına toplanmış oluyor. Android ve iOS cihazlar arasında veri aktarımı için oldukça kapsamlı seçenekler sunan bu yazılım WhatsApp’ta CSV ve HTML dosyalarının da yedeklerini de alma imkanı oldukça sıra dışı ayrıca iOS 15 ve Android 12 işletim sistemleri için sezgisel erişim kolaylığı gibi yenilikleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Artılar

Bir defalık satın alma ile beş farklı cihazda kullanılabilme imkanı.

Yedekleme verilerini ön izleme ve gerekli verileri seçebilme.

Eksiler

Yedekleme ve geri yükleme için Viber ve Line desteği sunulmaması.

Aylık plan desteği olmaması. Yıllık veya ömür boyu abonelik seçeneği.

Sonuç

WhatsApp’ı aktarmak için bir araç arıyorsanız biz size iTransor for WhatsApp programını kullanmanızı öneriyoruz. Bu araç yardımıyla tüm verilerinizi herhangi bir kayıp olmadan birkaç dakika içerisinde yeni akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.