iPhone, iPad veya iPod parola sıfırlama

iPhone, iPad veya iPod parolanızı unuttuğunuzda neler yapabileceğinizi bu yazımızda anlatıyoruz. Telefonunuz veya tabletiniz kilitlendiğinde nasıl geri yükleyeceğinizin cevabını da yazımızda bulabilirsiniz.

Her şeyin dijitalleştiği günümüzde hayatımızdaki parolaların hepsini akılda tutmak hiç de kolay değil. iPhone, iPad veya iPod’da parolanızı unutmanız halinde ise endişelenmenize gerek yok. Apple cihazlarınızı sadece bir kablo ve bilgisayar kullanarak kurtarmanın oldukça kolay bir yolu var.

Oldukça basit olan bu yöntem için atlamamanız gereken tek şey cihazınızın mutlaka bir yedeğini almanız gerektiğidir. Çünkü parolanız yoksa ve Face ID etkin değilse bu işlemin hiçbir geri dönüşü yoktur.

Kaydedilmiş bir yedeğiniz varsa verileriniz kaybolmaz, böylece cihazınızı yeni olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde telefonunuzu ilk defa açmış gibi olursunuz ve tüm uygulamalarınızı yeniden yüklemeniz gerekir. Fotoğraf, müzik gibi dosyalarınız eğer iCloud’da veya başka bir çevrimiçi depolama alanında değilse kaybolacaktır.

Bu arada iPhone veya iOS cihazınızı sıfırlamak için de orijinal Apple Kimliği ve parolasına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bu, Apple hesabınızın parolasıdır, telefon kilitlendiğinde açmak için kullanacağınız parola bu değildir.

Konumuza dönersek öncelikle iPhone, iPad veya iPod’unuzu kurtarma moduna geçirmeniz gerekir. Yazımızın devamında modellere göre bunu nasıl yapacağınıza ilişkin ayrıntıları bulabilirsiniz. Hani model olursa olsun bunu yaparken telefonun bir bilgisayara bağlı olmadığından emin olun ve devamında kurtarma moduna geçin.

iPhone X veya sonraki modellerde, iPhone SE 2, iPhone 8/8 Plus’ta parola sıfırlama

Kapatma kaydırıcısı görünene kadar Yan düğmeyi ve ses düğmelerinden birini basılı tutun. iPhone’unuzu kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Yan düğmeyi basılı tutarken iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Yan düğmeyi basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPhone’unuzu geri yükleyin.

iPhone 7/7Plus’ta parola sıfırlama

Kapatma kaydırıcısı görünene kadar Yan düğmeyi basılı tutun. iPhone’unuzu kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Sesi kısma düğmesini basılı tutarken iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Sesi kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPhone’unuzu geri yükleyin.

iPhone SE (1. nesil), iPhone 6S veya önceki sürümlerde parola sıfırlama

Kapatma kaydırıcısı görünene kadar Yan veya üst düğmesini basılı tutun. iPhone’unuzu kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Sesi kısma düğmesini basılı tutarken iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar ana sayfa düğmesini basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPhone’unuzu geri yükleyin.

Face ID ile iPad’de parola sıfırlama

Güç kapatma kaydırıcısı görünene kadar Üst düğmeyi ve ses düğmelerinden birini basılı tutun. iPad’inizi kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Üst düğmeyi basılı tutarken iPad’inizi bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Üst düğmeyi basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPad’inizi geri yükleyin.

Ana Sayfa düğmesiyle iPad’de parola sıfırlama

Kapatma kaydırıcısı görünene kadar Üst düğmeyi basılı tutun. iPad’inizi kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Ana Sayfa düğmesini basılı tutarken iPad’inizi bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Ana Sayfa düğmesini basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPad’inizi geri yükleyin.

iPod touch’ta (7. nesil) parola sıfırlama

Kapatma kaydırıcısı görünene kadar Üst düğmeyi basılı tutun. iPod touch’ınızı kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Sesi kısma düğmesini basılı tutarken iPod touch’ınızı bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Sesi kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPod’unuzu geri yükleyin.

iPod touch’ta (6. nesil) parola sıfırlama

Kapatma kaydırıcısı görünene kadar Üst düğmeyi basılı tutun. iPod touch’ınızı kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Sesi kısma düğmesini basılı tutarken iPod touch’ınızı bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Sesi kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Son olarak iPod’unuzu geri yükleyin.

iPhone, iPad veya iPod’u geri yükleme

Unutulmuş şifre sorununuzu çözmek üzere şifre sıfırlama için sadece birkaç adımızın kaldı.

Cihazınızı verilen kabloyla birlikte bilgisayarınıza bağlayın Finder’ı açın ve ‘konumlar’ altında cihazınıza tıklayın “iPhone’da güncellenme veya geri yüklenme gerektiren bir sorun var” diyen bir mesaj görünecektir. Geri Yükle seçeneğine tıklayın ve cihazın sıfırlanmasını bekleyin Son olarak cihazı yedeklemenizle birlikte kurun.

iPhone, iPad veya iPod parola sıfırlama ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamız üzerinden bize yönlendirebilirsiniz.