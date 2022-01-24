Google Takvim’de ay evreleri nasıl gösterilir?

Google Takvim, hayatlarını internet üstünde programlayan çoğu kişinin kullandığı Takvim uygulamasıdır. Kullanım amacının çoğu randevular ve hatırlatıcılar eklemeyi içeriyor olsa da, Google Takvim’de, ayın evreleri veya sene boyunca sizi ayın evreleriyle ilgili güncel tutan ay takvimi de dahil olmak üzere farklı sayıda farklı takvimi görüntüleyebilirsiniz.

Bu yüzden bu yazıda size Google Takvim’de dahili olarak yer alan ay takvimini nasıl kulanacağınızı kolay bir şekilde göstereceğiz.

Önce Google Takviminizi açın, ardından dişli çark simgesini -> Ayarlar’ı tıklayın.

Sol alanda, “Takvim ekle”yi ardından “İlginç takvimlere göz at”ı tıklayın.

Görünen listenin hemen altına yakın bir yerde “Ayın Evreleri”ni görmelisiniz. Kutuyu işaretleyin ve hazırsınız!

Telefonda ayın evreleri takvimini göster

Aynı ayarları telefondaki uygulamada aramaya başlamadan önce üstteki ayarları yaptık. Çünkü bu aşamada Google Takvim’de Ay Evreleri Takvimini telefonunuzda etkinleştirmeniz için bu şarttı.

Bu uygulama yerine, gökyüzündeki aşamaları “pasta dilimleri şeklinde” takip etmek için Android’de My Moon Phase veya Phases of the Moon veya iOS’ta Calendar Moon Phases gibi bir uygulamayı deneyebilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular