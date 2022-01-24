Google Takvim’de ay evreleri nasıl gösterilir?

Google Takvim, hayatlarını internet üstünde programlayan çoğu kişinin kullandığı Takvim uygulamasıdır. Kullanım amacının çoğu randevular ve hatırlatıcılar eklemeyi içeriyor olsa da, Google Takvim’de, ayın evreleri veya sene boyunca sizi ayın evreleriyle ilgili güncel tutan ay takvimi de dahil olmak üzere farklı sayıda farklı takvimi görüntüleyebilirsiniz.
Bu yüzden bu yazıda size Google Takvim’de dahili olarak yer alan ay takvimini nasıl kulanacağınızı kolay bir şekilde göstereceğiz.
Önce Google Takviminizi açın, ardından dişli çark simgesini -> Ayarlar’ı tıklayın.
Sol alanda, “Takvim ekle”yi ardından “İlginç takvimlere göz at”ı tıklayın.
Görünen listenin hemen altına yakın bir yerde “Ayın Evreleri”ni görmelisiniz. Kutuyu işaretleyin ve hazırsınız!
Telefonda ayın evreleri takvimini göster
Aynı ayarları telefondaki uygulamada aramaya başlamadan önce üstteki ayarları yaptık. Çünkü bu aşamada Google Takvim’de Ay Evreleri Takvimini telefonunuzda etkinleştirmeniz için bu şarttı.
Bu uygulama yerine, gökyüzündeki aşamaları “pasta dilimleri şeklinde” takip etmek için Android’de My Moon Phase veya Phases of the Moon veya iOS’ta Calendar Moon Phases gibi bir uygulamayı deneyebilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Ayın evreleri, ayın ne kadarının güneş tarafından aydınlatıldığı üzerine, ay ve güneş arasındaki kozmik bir bağlantıdır. Bu, dünyanın neresinde olursanız olun, aynı ay evrelerini gözlemleyeceğiniz anlamına gelir. Fakat kuzey ve güney yarımkürede yaşayanlar bunu farklı bir perspektiften yaşıyorlar. Bu, kuzey yarımkürede aşamaların sağdan sola ve güney yarımkürede ise soldan sağa doğru gerçekleştiği anlamına gelir.
Evet, Ay’ın Dünya yörüngesindeki dönüşü yaklaşık bir ay (29,5 gün) sürer, bu süre içinde yeni aydan dolunaya, azalan hilal ve tekrar yeni aya kadar olan döngüsünü bitirir.
Teknik olarak, ayın sekiz evresi gerçekten çok nettir. Çünkü ay sürekli olarak Dünya’nın yörüngesinde döner ve “evresi”, döngüsü boyunca her saniye açık şekilde değişir. Her bir döngü yaklaşık 3.69 gün sürer.
Hayır, ayın evreleri, güneş ile aydınlatılan ayın bölümlerinden ve aya göre olan konumumuzdan kaynaklanır. Dünya, gölgelenen ayın alanını değil, güneşi etkiler (ve bir tutulma olduğunda, ayın Dünya ile Güneş arasında mükemmel bir şekilde konumlandırılmasından kaynaklanır).