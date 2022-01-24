Redroad V17 dikey süpürge incelemesi

Çinlilerin dikey süpürgeler konusunda ne denli başarılı ürünler ortaya koyduğunun sanıyoruz artık herkes farkında. Bu seferki inceleme konuğumuz ise bir başka Çinli marka olan Redroad’ın V17 modeli. Daha öncesinde RedKey F10 incelemesi yapmıştık ve fiyata göre sunulanları ve performansı son derece beğenmiştik. Şimdi ise yeni bir marka ve yeni bir modelden bahsedeceğiz. Elbette ilk etapta markanın biraz kim olduğunu ve neler yaptığını anlatmak daha doğru olacaktır. Sonuçta fiyatı 5000 TL bandında olan üst düzey bir dikey süpürge karşımızda ve bu fiyat çerçevesinde sunulanların da şaşırtıcı olmasını beklemek oldukça doğal. Evet; fiyat biraz yüksek gibi gelebilir ancak Redroad V17’nin haklı sebepleri var.

Redroad 2017 yılında ve bu sektörde en az 10 yıl deneyime sahip bir grup uzman tarafından kurulan bir firma. Firma kendisini “hoş ve düzenli bir yaşam biçimi sağlayıcısı” olarak nitelendiriyor. Redroad modelleri ağırlıklı olarak elektrikli süpürgeler başta olmak üzere ev temizliği, mutfak, güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşuyor. Yüksek kalitedeki ürünleri dünya çapında kısa sürede kabul gören Redroad kurulumundan bu yana da 3.5 milyon cihazlık ciddi bir satış rakamına ulaştı. Redroad V17’de aslında firmanın tüm ar-ge deneyimini bizlere yansıtan bir prestij ürünü diyebiliriz. Firmanın web sitesini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Teknik özellikler

İlk etapta Redroad V17’yi teorik olarak tanıyacağız ancak bizim yapacağımız tüm değerlendirmeler pratikte yani gerçek kullanıma dayalı olacak. Bugüne kadar kağıt üzerinde harikalar yaratan ancak gerçek dünyada hayal kırıklığı olan birçok ürün gördük. Bu nedenle temkinli yaklaşarak Redroad V17’nin ilk etapta kağıt üzerindeki teknik özelliklerine bakıyoruz. Gerçek yaşamda ağırlığın cihaz içerisine ne şekilde yerleştirildiğinin, tutma sapının tasarımının bile kullanım kolaylığı üzerinde etkileri oluyor. Dolayısıyla önce sayısal değerleri inceleyerek Redroad V17’yi tanımaya başlayalım.

25.2 Volt çalışma gerilimi

450W çalışma gücü

2500 mAh batarya kapasitesi

1.62 kg ağırlık

3.5 saat şarj süresi

Space 3.0 fırçasız motor

60 dakikaya kadar çalışma süresi

155AW emiş gücü

12 konili ve 5 bölmeli filtreleme

26500Pa emme basıncı

600 ml toz haznesi

Üreticisinin gözünden Redroad V17

Redroad V17, firmanın amiral gemisi konumundaki elektrik süpürgesi; yani en iyisi. Bilgilerin görüntülenebildiği bir OLED ekrana, 360 derece dönebilen bir başlığa, 155AW emiş gücüne, çift fırçalı tasarıma ve 60 dakikaya varan kullanım özelliklerine sahip. Red Dot tasarım ödülü ve iF tasarım ödülünü alan, dünya çapındaki otoriteler tarafından tasarım konusundaki başarısı tescillenmiş bir süpürgeden bahsediyoruz. Tabii ki tam anlamıyla iyi bir dikey süpürgeden bahsedebilmemiz için tasarımla birlikte kullanışlılık ve performansı da ele almak gerekiyor. Emiş gücü bakımından sınıfındaki en yüksek değeri Redroad V17 sunuyor ve bu kesinlikle ayırt edici bir yön. Özelliklere biraz daha değinerek bu aşamaya geçeceğiz. Bizim için en önemli noktalardan birisi performans.

Evde süpürge yapıldığında ortaya çıkabilecek toz kokusunu tamamen engelleyebilmek adına Redroad V17’nin aktif karbonla desteklenmiş çift HEPA filtresi bulunuyor. Filtredeki aktif karbon kokulara karşı duyarlı olan kişiler için üzerinde durulması gereken bir nokta. İki farklı aşamaya sahip olan HEPA filtre 0.1 mikron inceliğindeki tozları dahi yakalayabiliyor ve yüzde 99.97’lik bir tutma performansı gösteriyor.

İlk etapta Redroad V17’nin ana başlığı dikkat çekmeyi başarıyor çünkü bu başlık içerisinde birbirine doğru dönen iki farklı fırça var. Ön fırça yüzeyin tozunu alıp parlatma yapmak için peluş benzeri bir malzemeye sahip. Arka fırça ise halı döverek saç ve tüy toplayan helezonik fırçalardan oluşuyor. Elektrikli olarak dönen bu fırçalar hiçbir koşulda sıkışıp yavaşlamıyor ve son derece iyi bir temizlik sonucu sağlıyor. Firmanın ifadesine göre aynı efor ile dört kat daha fazla temizlik yapılabiliyor. Aydınlatma özelliği de mevcut buna göre fazla tozlu olan yerlerde emiş gücü ayarını değiştirebilirsiniz.

Redroad V17’nin kutusundan ön fırçanın aynısından bir tane daha geliyor ve böylece helezonik fırçanın bununla değiştirilebilmesi ve daha pürüzsüz yani halısız zeminlerde daha az güç harcayarak temizlik yapmak mümkün oluyor. Fırçaların değişimi son derece kolay ve temizlik konusunda da endişeniz olmasın. 360 derece dönüş özelliği ile Redroad V17’nin köşe temizliği konusunda da özel yeteneklerinin olduğunu söyleyelim.

Redroad V17’nin farklı yönlerinden birisi oldukça zengin aparatlara sahip olması. Kutudan ana başlık ve boru dışında, evcil hayvan ve koltuk temizliklerinde kullanılabilecek bir motorlu başlık daha geliyor. Farklı senaryolar için birçok farklı uç ve eklem gelmesi de önemli bir artı. Bu zengin kutu içeriğinin hangi senaryolarda işe yaradığına birazdan değineceğiz ancak kesinlikle olması gerekenden belki de fazla uç ve hortum seçenekleri mevcut. Ayrıca son dönemlerin olmazsa olmazı boru eklem özelliği de Redroad V17’deki yerini alıyor. Tüm aparatları duvar askı ünitesine ekleyebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Batarya konusunda Redroad V17’nin 2500 mAh gibi üstün bir kapasite sunması ciddi bir artı. Böylelikle sınıfının en yüksek gücüne rağmen bir saat gibi bir kullanım süresi verebiliyor ki bu çoğu rakibinin biraz daha üzerinde. Hatta sektörün öncü markası -bilirsiniz- ile kıyaslandığında bile yüzde 20’lik bir çalışma süresi avantajı olduğu söylenebilir. Çıkartılabilir batarya desteği ve bataryanın stantta veya ayrı olarak şarj olabilmesi yine avantajlar arasında. Dilerseniz ikinci bir batarya satın alarak şarj süresi beklemeden temizliğe devam edebilme şansı var. Bu aynı zamanda batarya değişimi zamanı geldiğinde servis ile uğraşmayacağınız anlamına geliyor.

Sıra Bizde: Redroad V17 kutu içeriği

Redroad V17 kutu içeriğinden süpürge borusu ve ana başlığa ek olarak dört farklı uç ve iki farklı ara aparat geliyor. Uçlardan biri fırçalı ve fırçasız kullanım seçeneği sunuyor; bilgisayar klavyesi, masadaki eşyalar veya kırıntıların temizliği için oldukça uygun. Yine buna benzer ve otomobil temizliğinde kullanabileceğiniz bir uç daha var. Mor renge sahip olan uç ise koltuk araları ve uzanması zor olan kalorifer peteği arası gibi yerlerde kullanılıyor. Ek olarak LED aydınlatmaya sahip olması karanlık bölgelerde kesinlikle avantaj sağlıyor ve başka hiçbir markada karşımıza çıkan bir durum değil.

Pet Brush olarak adlandırılan son fırça da elektrikli; gezindiği bölgede herhangi bir sıkışmaya mahal vermemesi için plastik koruyucuya sahip. Böylece kedi ve köpek gibi hayvanların tüyünü toplarken kullanılıyor ve gerçekten oldukça işe yarıyor. Ayrıca bu döner fırçayı koltuk üzeri gibi yerlerden de tüy toplarken kullanabilirsiniz. Eğer saçı fazla şekilde dökülen biriyseniz bu ucun da performansını oldukça beğeneceksiniz. Gelen boru aparatlarının birisi eklemli ve böylece fazla eğilmeden koltuk, dolap, yatak ve masa altı temizliği yapılabiliyor. Diğer boru aparatı ise spiral ve uzayabilen yapısı ile diğer tüm uçlar için kullanım kolaylığı sağlıyor.

Eklemli boru aparatı kesinlikle kullanım kolaylığı sağlıyor fakat farklı bir modelde bir tuşa basarak tamamen esneyen bir kullanım imkanı sağlanıyordu. Redroad V17’de ise dört kademeli ve geçişleri kemikli olan bir yapı var. Hatta bu aparatın kullanımı sırasında boru biraz daha uzadığından zaman zaman kendi kendine ağırlıktan ötürü farklı kademelere geçebiliyor. Yani buna dair herhangi bir kilitlemeye yer verilmemiş. Elbette böyle bir seçeneğin olması güzel ancak sanıyoruz alışması biraz zaman alacak.

Evcil hayvan temizliği

Pet Brush olarak adlandırılan elektrikli fırça bu şekilde. Plastik yüzey sayesinde hayvanların etinin sıkışması engelleniyor ve tüyler taranarak dökülenler toplanıyor. Aynı şekilde bu aparat kumaşların üzerinde de fırçanın kumaşı içine çekmeden düzgün şekilde yani yüzeyi gererek hareket etmesini sağlıyor. Beğendiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle evcil hayvanların tüy döküm zamanlarında oldukça işe yarayacağı kesin gibi. Bizim de tüylü bir kedimiz var ve elbette bu satırları yazmadan önce bazı testler gerçekleştirdik.

Elektrikli süpürgeler zaten genelde evcil hayvanlar tarafından pek sevilmez. Yine de bizim ufaklık evin ana süpürgesi çalıştığında bir yerlere saklanırdı ancak Redroad V17’yi denerken böyle bir sorun görmedik. Buradan süpürgenin gerçekten de sessiz çalışan bir model olduğu doğrulanıyor. Elbette farklı çalışma modları var; buna değineceğiz Eco mod’da çalıştırmayı denediğimizde odadan farklı bir odaya gitmeye gerek duymadı. Biraz tüylerini topladık. Bunu hazneye baktığımızda da anlıyoruz ancak onun da biraz alışmak için zamana ihtiyacı olacak.

Ana başlık ve emiş performansı

Ana başlık son derece başarılı özellikle duvar kenarlarına yanaştığında en dipteki toz ve pislikler bile çift döner fırçalı yapı sayesinde kolay bir şekilde toplanıyor. Üzeri tüy ve kırıntı dolu halılar 30 saniye içinde pırıl pırıl oluyor. Bu konuda Redroad V17 oldukça beğenimizi kazandı. Normalde ev şartlarında Eco üzerinde çalıştırmayı gerekecek bir durumun olmaması gerekiyor ve biz de Eco ayarlarda tam bir şarjla bir saatlik çalışma süresi boyunca Redroad V17’yi denedik ve şimdi de görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Tozlar ve saçlar çok harika bir şekilde toplanıyor. Hazne eğer uzun bir süre boyunca temizlik yapılmamışsa bir şarj süresinde -halıların da durumuna bağlı- bir kere boşaltılması gerekiyor denebilir. Ancak temiz ve rutin şekilde süpürülen bir ev için ancak birkaç temizlikte bir diyebiliriz. Yine de halı miktarına göre değişecektir. Ana başlıkta tek bir tuşa basarak fırçalardaki kir ve özellikle saçlar temizlenebiliyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi halı döven helezonik fırçayı çıkartıp peluş ikinci fırçayı takma şansınız var. Kutu içerisinden o da geliyor.

Batarya ve güç özellikleri

Redroad V17 2500 mAh çıkarılabilir bir bataryaya sahip. Çıkarılabilir batarya eğer ikinci bir batarya satın alırsanız temizlik sırasında şarj bitmesi gibi bir sorunu ortadan kaldırıyor. Tabii bir de şu var Eco Mod’un bir saatlik çalışma süresi genelde yeterli oluyor çünkü süpürgenin gerçekten de bir kez geçtiği yerden bir kere daha geçmeye ihtiyacı yok. Son derece kuvvetli ve bu da zaman kazandırdığından batarya kolay şekilde yetişiyor. Batarya tamamen boşaldığında üç saatte dolabiliyor. Şarj durumunun yüzdesel olarak süpürgedeki AMOLED ekrandan izlenebilmesi de önemli bir artı.

Redroad V17’de üç farklı mod var. Eco | Med | Turbo olarak adlandırılan modlar emiş gücünü değiştirmenizi sağlıyor. AMOLED ekranın altındaki tuşa bir kez basarak bunu sağlamanız mümkün. Elbette Turbo modda pil çok daha az gidiyor ancak Turbo modda efsane bir çekiş gücü oluyor. Makine elinize yapıştırdığınızda kendi ağırlığını bile taşıyabiliyor; o derece. Bunun dışında ekran üzerinden menüye girerek bir takım ayarlar da yapılabiliyor. HEPA filtre dolmuş ise temizlik sonrası resetleme, dil değişikliği -Türkçe yok- ve tetik tuşuna basınca daima çalışma ayarları buradan belirlenebiliyor. Redroad V17 kutudan çıkınca sadece tuşa basılı tutulduğu sürece çalışmaya ayarlanmış ancak bu değiştirilebiliyor. Emiş ve performans; şu ana kadar gördüğümüz, duyduğumuz ve denediğimiz onlarca dikey süpürgeden daha iyi. Bu net.

HEPA filtre ve toz haznesi temizliği

HEPA filtreden biraz bahsetmiştik ancak biraz daha detay vermeliyiz. Bu filtre dolduğunda veya tıkandığında cihaz ekranında bir uyarı geliyor. Bu filtreyi temizlemek için yıkamanız lazım. Yıkadıktan sonra da güneş altında 24 saat bekleterek kurutmanız lazım; aksi halde nem nedeniyle makineye zarar verebilirsiniz veya koku problemleri oluşabilir. Sıcak bir ortamda 2-3 gün bekletmek de işe yarayabilir mesela bir kaloriferin üzerinde… Filtreyi temizledikten sonra makineye tekrar geri takmayı ve menüye girerek filtre resetleme işi yapmanız gerekiyor. Bu filtre ana gövdedeki kırmızı kapağın hemen altında. Dilerseniz kırmızı yerine farklı renkte kapaklar alabileceğiniz de belirtilmiş.

Toz haznesinin tek bir tuşla açılışı gerçekleşiyor. Beş kademeli filtre sistemi sayesinde gerçekten de evinizdeki temizliği hissetmek mümkün hale geliyor. Tek bir tuş ile 0.6 litrelik toz hanesinde biriken her şey çöp torbasına dökülüyor ancak yine de kalanlar varsa kolay bir şekilde temizlemeniz için bir fırça da kırmızı renkli tuşun hemen alına konumlandırılmış şekilde bekliyor. Bu ayrıntıları beğendiğimizi ve Redroad V17’nin temizlenme yönünden de pratik bir cihaz olduğunu söyleyelim.

Temizlik kısmında yeri gelmişken birkaç ekleme daha yapmalıyız. Ana başlık içindeki iki fırça da yıkanabiliyor, dilerseniz evcil hayvan ucu yani Pet Brush’taki fırçayı da çıkararak yine yıkayabilirsiniz. Ayrıca hazne içindeki siklonik yapı da yıkanıp kuruduktan sonra kullanılabiliyor. Yine özellikle üstüne basa basa belirtilmiş güneş altında ve en az 24 saat bekledikten sonra kullanılmaları gerekiyor. Kış koşullarında beklemeniz gereken saat süresi daha farklı olabilir. Kullanım kılavuzundaki diğer uyarılar ise kırık camların olduğu yüzeylerde başlığı kullanmayın çünkü bu başlığa ve temizlerken size de zarar verebilir. Ayrıca şarj için kullanacağınız askıyı kalorifer gibi bir yere asmayın çünkü sıcaklık bataryaya zarar verebilir. Ve tabii ki de bu model suya karşı dirençli değil.

Sonuç ve değerlendirme

Redroad V17 iyi bir ürün. Bu kesinlikle tartışılmaz ve sahip olan herkes de iyi bir ürün tercihi yaptığına günler geçtikçe emin olacak. Peki, hiç mi eksiği yok veya her şey mi kusursuz? Bu tabii mümkün değil. Kemikli olan boru açı aparatını en azından şimdilik pek sevdiğimizi söyleyemeyiz. Genel temizlikte bu aparatı kullanmıyoruz ancak açı gerektiğinde takıyoruz çünkü normal boruyu da uzatabiliyor ve kendi kendine katlanabiliyor. Rakiplerde daha pratik çözümler gördük. Ne kadar gerekli olduğu tartışılsa da toz seviyesine göre otomatik emiş gücü ayarı özelliği de Redroad V17’deki yerini almıyor. Dediğimiz gibi rutin düzende temizlenen bir ev için Redroad V17’nin Eco Mod’u yeterli olacaktır. Fiyatına göre başarılı ve aparat zengini bir ürün. Biraz daha standartlardan daha hafif ve daha iyi emiş gücüne sahip. Bu da göz önünde bulundurulabilir. Özellikle yenilikçi ana fırça yapısı ve yıkanabilir aktif karbon özellikli HEPA filtre gibi harika ayrıntılar var.

Redroad V17’yi şu bağlantı üzerinden satın alabilirsiniz: https://bit.ly/3nRIjo8

Redroad’ın web sitesine şu bağlantı üzerinden gidebilirsiniz: https://redroad.cc/

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