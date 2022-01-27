Yeni güncellemenin gelmesiyle birlikte Android 12 gizli özellikleri merak edilmeye başlandı. Yeni Android 12 özellikle görsel anlamda çok büyük yeniliklere sahip ancak bu tabii ki işin görünen kısmı. Görünmeyen yani gizli olarak sunulan ve büyüleyici nitelikte bazı özelliklerin de bilinmesi ve atlanmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Telefonu yüz ifadeleri ile kontrol etmek gibi bir özellik var. Kaçımız haberdarız? Mikrofonu çok kolay bir şekilde kapatabilirsiniz veya ekranı olması gerektiğinden daha karanlık hale getirebilirsiniz; üstelik hiçbir ek uygulama kullanmadan. Android 12’de çok daha fazlası var.

Android 12 güncellemesi alacak olan telefonlar yazılarımızı ürünler netleştikçe sitemizde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Android 12 gerçekten de çok önemli yeniliklere sahip ve bu güncellemeyi alabilecek olan akıllı telefon sahipleri de oldukça şanslı. Elbette bazı modeller için son durak Android 11 ancak her yeni Android sürümünde artık yepyeni heyecanlar yaşanıyor ve son sürümü alabilmek için de güncelliğini yitirmemiş bir cihaza sahip olmak gerekiyor. İşin bir başka tarafı da Android 12 özelliklerini tam anlamı ile kullanabilmek için teknik yönden de başarılı bir cihaza sahip olmanız gerektiği…

Android’de uzun ekran görüntüsü alma

Android’de uzun ekran görüntüsü alma genelde zor ve sıkıntılı bir iş olarak görünür. Sayayı kaydırıp kaydırıp parça parça ekran görüntüsü almak ilk akla gelen yöntem olsa da Android 12 bu anlamda bir kolaylık sağlıyor. Android 12 otomatik ekran görüntüsü alma aracı ile sizi bu sıkıntıdan kurtarıyor. Ekran görüntüsü almak istediğinizde artık ekranda görünen kısım değil, ekranda bulunan tüm içeriğin kaydedilmesine dair bir seçenek sizi karşılıyor. Bilgisayar ortamındaki yazılımlardan aklınızda kalmış olabilir.

Android’de uzun ekran görüntüsü almak için güç ve ses kısma tuşlarına birlikte basın. Açılır pencerenin yanında “Daha fazlasını yakala” seçeneğini seçin. Görüntünün ne kadarlık kısmını yakalamak istiyorsanız sürükleyin ve “Kaydet” seçeneğine basın. Android’de uzun ekran görüntüsü alma işte bu kadar basit.

Android’de kameraları ve mikrofonu kapatma

Android 12’de çok güzel bir özellik var. Herhangi bir uygulama kameralara veya mikrofona her eriştiğinde ekranın üst kısmında bir simge çıkıyor. Buna ek olarak Android 12 istediğiniz anda kamera ve mikrofon erişimlerini tamamen kapatabileceğiniz özelliklere sahip. Bu nedenle gizlilik amacıyla telefonun kameralarının veya mikrofonunun hiçbir uygulama tarafından kullanılmasını istemiyorsanız bunu Hızlı Ayarlar paneli üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak Hızlı Ayarlar panelini açın. Mikrofon erişimi engellemek için “Mikrofon Erişimi” ve kamera erişimini engellemek için de “Kamera Erişimi” seçeneklerine basabilirsiniz. Ancak bu seçenekler o an Hızlı Ayarlar panelinde gelmiyor olabilir. Bunun için sol alttaki kalem simgesine tıklayın ve Hızlı Ayarlar panelinde görülecek olan yeni simgeleri belirleyin. Sonrasında zaten yapmanız gerekenler son derece basit olacak.

Android’de tek elle kullanım modunu açma

Akıllı telefon ekranları oldukça büyüdü hatta 7 inç’e dayandı. Bu seviye tek elde kullanım zorluğu yaşatması nedeniyle pek de geçilmek istenmiyor. Fakat bazı kullanıcılar için 7 inç seviyesi bile zor olabilir. Eğer küçük elli biriyseniz ve büyük ekranlı telefonlardan vazgeçemiyorsanız Android’de tek elle kullanım modunu açma yolu ile zaman zaman verimi artırabilirsiniz. Bu mod etkinleştiğinde ekranın içeriğinin üst kısmı alt kenara doğru kayar. Böylece ekranı tek elle kullanmak çok daha kolay hale geliyor.

Birtakım üreticiler aslında benzer özellikler sunuyordu ancak Android 12 ile tek elle kullanım modu standart hale geldi. Android 12’de tek elle kullanım modunu etkinleştirme için Ayarlar’a gidin ve Sistem’den Hareketler’e gelin. Tek El Modu seçeneğini burada göreceksiniz. Aktifleştirdikten sonra ekran penceresini alt kenara doğru kaydırarak ideal bir ayar belirleyebilirsiniz.

Android’de dokunma kısayolları oluşturma

Android 12 gizli özellikleri arasında yer alan dokunma kısayolları oluşturma belirli işlemleri hızlı şekilde yapabilmek için son derece kullanışlı bir yöntem. Ayarlar içerisinde Sistem ve Hareketler üzerinden erişebileceğiniz dokunma kısayolları ekran görüntüsü alma veya medya oynatmayı duraklatma gibi işlemleri kolaylıkla yapabileceğiniz şekilde programlanabiliyor. Örneğin; telefonun arka yüzeyine iki kez dokunarak böyle bir kısayolun devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Google bunu Pixel 4a ve sonrasındaki modellere eklemişti ancak Android 12 ile birlikte standart olmuş görünüyor.

Android’de oyuncu panelini açma

Android 12 Oyuncu Paneli diye harika bir özellik sunuyor. Bu özelliğin amacı oyun oynama deneyiminizi birkaç basamak ileriye taşımak ve bunun da hakkını kesinlikle veriyor. Örneğin bu kontrol paneli içerisinden FPS sayacını açarak oyun özelliklerine göre akıllı telefonun ekrana bastığı kare sayısını takip edebilirsiniz. Gerektiği durumlarda oyunların bazı özelliklerini kısma gibi optimizasyonlar yapabilirsiniz. Öte yandan oynama videosu kaydetme, oyunu YouTube’a canlı yayın olarak gönderme ve Rahatsız Etme modunu hızlı şekilde açma gibi özelliklerin bulunduğundan da bahsedilebilir.

Ayarlar > Bildirimler > Rahatsız Etmeyin > Programlar yolunu izleyin ve Oyuncu Paneli’ni etkinleştirin. Etkinleştirmenin sonrasında herhangi bir oyun açıldığında ekranın kenarında siyah renkli oyun kontrolcüsü şeklinde bir düğme yer alıyor olacak. Bu düğme ile Oyuncu Paneli açılabiliyor ve panel içindeki özelliklere çok kolay bir şekilde erişilebiliyor. Oyuncu Paneli ile bazı optimizasyonlar da gerçekleştirilebiliyor.

Android’de yüzle telefon kontrolü

Android 12’de yüzle telefon kontrolü özelliği de bulunuyor ve bu özelliğin asıl geliştirme amacı engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak. Telefonunuza hiç dokunmadan kullanabileceğiniz fikri hayal gibi geliyor değil mi? Android 12’de işte bu mümkün. Örneğin; ağzınızı açarak bildirim panelinizi açabilirsiniz veya sağa baktığınızda Home tuşuna basmış gibi ana ekrana düşebilirsiniz. Tüm bunlar için yapmanız gerekenler son derece basit. Her ne kadar engelli bireyler için düşünülmüş olsa da araç kullanımı gibi durumlarda da rahatlık sağlayabilir.

Öncelikle Ayarlar ekranını açın. Erişilebilirlik kısmından Erişimi Değiştir’e gelin ve aşağıdaki ana ekranda Kamera Anahtarı seçimini yaparak dilediğiniz şekilde kontrol seçeneklerini değiştirin. Android 12 ağzı açarak kontrol, gülerek kontrol, göz kırpma ile kontrol gibi birçok özelliğe sahip ve ilerleyen zamanlarda daha da ilginçleriyle karşılaşmak olası.

Android’de ekran ışığını tamamen kapatma

Android 12 gizli özellikleri arasında ekran ışığını tamamen kapatma da var. Eğer geç saatlerde telefon kullanıyorsanız ve gözleriniz rahatsız oluyorsa bu seçeneği kullanmayı deneyebilirsiniz. Elbette ki AMOLED ekranlarda daha iyi sonuç elde ediliyor ancak LCD’de de oldukça iyi bir performans elde edildiğinden bahsedebiliriz. Bu özellik ile ekranı en düşük parlaklığa ayarlama noktasından daha fazla kısma ve tamamen kapatma gerçekleştirebilirsiniz.

Ekstra karartma olarak adlandırılan bu özelliğe Ayarlar > Erişilebilirlik altından erişebilmek mümkün. Bu aslında ekranınız önüne bir siyah filigran getiriyor ve böylece ekran ışığı da filtrelenmiş oluyor. En iyi performans için ekranı iyice kıstıktan sonra bu özelliğin devreye alınması daha doğru bir sonuç veriyor. Gece uyumadan önce telefona bakma alışkanlığınız varsa göz sağlığınız için iyi olacaktır.

Android 12 gizli özellikleri hakkında paylaşacaklarımız şimdilik bu kadar. Yorumlarınız ve fikirleriniz için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.