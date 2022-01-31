Android veya iOS yüklü telefondan flaşla gizli mesaj gönderme yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Aslında bu işlemin temelleri mors alfabesine dayanıyor. Mors alfabesi belirli düzende açık-kapalı süreleri ile çeşitli araçlarla gerçekleştirilen bir haberleşme sistemi. Telgraflarda elektrikli bir devrenin belirli sürelerde açık veya kapalı tutulması, denizcilikte ışıkların belirli sürelerle açık-kapalı olarak kullanılması mors alfabesinin kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Android ve iOS’de flaş kullanarak gizli mesaj gönderme için de mors alfabesi temeli geliştirilen bazı uygulamalar var. Biz bugün bu işleve yönelik bir uygulamayı sizlere tanıtacağız ve genel çalışma mantığı üzerinde duracağız. Benzer ve daha iyi uygulamalar elbette zamanla karşımıza gelebilir ancak telefonlarda flaş kullanarak gizli mesaj atmak hiç de zor değil; bunu bilmek faydanıza.

Mors alfabesi ile geliştirilen uygulamalar telefonunuzdaki flaş aracılığı ile mesaj göndermenizi sağlıyor. Eğer karşınızdaki kişi mors alfabesini ezbere bilmiyorsa -ki özel bir insan değilse bilmiyordur- bu mesajın ne anlama geldiğini öğrenebilmek için sizi gören karşı bir telefon mors çözücü bir uygulamaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı uygulamalar ve bugün size bahsedeceğimiz uygulama hem flaş ile gizli mesaj gönderme, hem de flaş ile gelen gizli mesajı çözme yeteneklerine sahip. Mors alfabesi ile birbirini gören iki telefonun birbiri arasında bu şekilde gizli mesaj gönderebilme şansı bulunuyor. Eğer kalabalık bir ortamda deneyecekseniz mors alfabesi ile bu işi yaptığınızı başka kimsenin bilmemesinde fayda var; çünkü gönderilen mesajlar telefonun flaşını görebilen ve bu uygulamaya sahip her cihaz tarafından çözülebilir olacaktır.

Android ve iOS’de gizli mesaj atma

Android ve iOS’da telefondan gizli mesaj gönderme için Android kullanıcıları şu, iOS kullanıcıları da şu uygulamayı yükleyebilir. Biz anlatımı Android uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiz. Uygulamanın görevi yazdığınız metni mors alfabesine dönüştürüp sonrasında telefondaki flaş yardımı ile mors gönderimine uygun şekilde flaşı yakıp söndürmesi. Aynı uygulama hem Android’den gizli mesaj atmaya, hem de herhangi bir mors kaynağından gelen ışıklı mesajları çözmeye yani gizli mesajları okumaya yarıyor.

İlk etapta uygulamanın en üstünde mors hızı var. Bu hız mors sinyallerinin yani flaşın açık-kapalı sürelerinin daha hızlı veya daha yavaş olmasını sağlıyor. Aceleniz yoksa ayarları sabit tutabilirsiniz. Eğer daha hızlı bir mesaj gönderimi gerçekleştirecekseniz süreyi artırabilmeniz mümkün fakat bu noktada hata payı da ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir. Mesajınızı “Type your message” yazan yere yazarak “START” komutunu verin.

Alt menüden flaşla gizli mesaj gönderme uygulamasından gelen mesajları okumak için Receive bölümüne geçebilirsiniz. Burada Manual ve Auto seçenekleri var. Gelen mesajların otomatik olarak algılanması ve çözümlenmesi için Auto kısmına geçiş yapmanız gerekli. Manual kısımda PRESS & HOLD kısmına basılı tutarak gelen mesajın algılanmasını sağlayabilir ve sonrasında da bu mesajı çözdürebilirsiniz. Çözülmüş olan mesaj anlayabileceğiniz dilde ve karşı tarafın size gönderdiği şekilde karşınıza getirilecektir.

Auto kısmına geldiğinde “START” diyerek kameranızı açın ve mors kodunun geldiği kaynağa telefonunuzu yöneltin. Aydınlık seviyesi daha düşük bir ortamda ve mors kaynağına yakın olunduğu sürece daha iyi bir algılama performansı elde edebilirsiniz. Bu bölümde “Incoming Message Timings” gelen mors sinyallerini kaydetmeye başlayacak. Süreler ve parantez içindeki (on) ve (off) yazıları ışığın ne kadar süre yanık ve sönük kaldığını kayıt altına alacak ve algılama bittiğinde bunu anlayabileceğiniz dile dönüştürecektir.

“STOP” komutunu verdiğinizde flaşla gizli mesaj gönderme uygulaması gelen mesajı anlayabileceğiniz dile çevirerek “Decoded Message” kısmında göstermeye başlıyor. Böylece aynı uygulamanın yüklü olduğu iki telefon birbirine mors alfabesi ile flaşlı gizli mesaj gönderebiliyor ve haberleşebiliyor. Üstelik internet olmasa bile.

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