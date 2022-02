Bu yazımızda merak edilen bir konuya değiniyoruz: Android’de telefonda ses değiştirme. Eğer şarkı söylemekten hoşlanıyorsanız veya sosyal medya için sesi değiştirme ihtiyacınız varsa önerimiz olan ses değiştirme uygulamalarını kullanarak farklı ve dikkat çekici sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle Android platformunda bu amaca yönelik ve farklı özellikler barındıran birçok farklı ses değiştirme uygulaması bulunuyor. Android’de ses değiştirme sağlayan uygulamalar ile sesinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir sanatçının sesine benzer hale getirebilirsiniz veya sosyal medya paylaşımları için daha komik hale sokabilirsiniz. Yapılması gerekenler basit.

Android’de ses tonunu değiştirme aslında bir hile gibi düşünülmemeli. Günümüzde birçok dünya starı bile stüdyo ortamında profesyonel ses düzeltme uygulamalarından faydalanıyor ve bu nedenle konser performansları her zaman kulağa daha farklı gelir. Hatta bazen de sanatçının sesinin aslında albümdeki kadar da güçlü olmadığını düşünebilirsiniz. Elbette bu denli popüler kimselerin kullandığı ses değiştirme uygulamalarının benzerlerini akıllı telefonlarda sizin de kullanmanıza hiçbir engel olmamalı. Konumuzda Android’de ses değiştirme işlemi sağlayan uygulamalardan bahsedeceğiz. Hepsinin farklı özellikleri olduğundan mutlaka en azından birisinin size hitap edeceğini düşünüyoruz.

Super Voice Editor – Effect for Changer, Recorder

Android’de telefonda ses değiştirme sağlayan Super Voice Editor – Effect for Changer, Recorder uygulamasının sıra dışı özellikleri var. Oldukça eğlenceli olan uygulamada sesinizi birçok süper kahramanın sesine benzetebilir, kayıtlar yapabilir ve kayıtlarınızı kesip düzenleyebilirsiniz. Uygulamanın özellikleri arasında ses kaydı, MP3 kırpma, ses düzenleyici, zil sesi yapma, ses değiştirici, ses ton ayarı ve Messenger için ses değiştirme gibi özellikler bulunuyor. Uygulamayı kullanarak sesinizi bir erkek veya bir kadın sesine çevirebilirsiniz. Başarılı olan tarafsa ses değiştirme sonucu bunun karşı taraftan anlaşılamaması. Bu nedenle uygulamanın Google Play notu oldukça yüksek. Super Voice Editor – Effect for Changer, Recorder’i buradan indirebilirsiniz.

Voloco: Auto Vocal Tune Studio

Voloco: Auto Vocal Tune Studio başarılı bir uygulama. Android ve iOS sürümleri mevcut. 50 milyondan fazla indirilen uygulama aslında profesyonel bir stüdyo uygulaması ile benzeşiyor. Uygulama videodaki sesleri düzenleyebilme gibi ekstra özellikler var ve 40’a yakın farklı ses efektleri mevcut. Üzerine kayıt yapabilmenizi sağlayan bir tempo stüdyosu da mevcut ve böylece özellikle rap ve hip-hop tarzı müzik tarzlarını deneyebilirsiniz. Kaydedilen kayıtlar üzerinde ekolayzır ve efektler uygulayabilme; ayrıca kesip biçme yoluyla düzenleme imkanı da sunuluyor. Özellikle videolar için destek sunulması Voloco: Auto Vocal Tune Studio’yu farklı bir hale getiriyor. Voloco: Auto Vocal Tune Studio’nun Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

Tune Me

Android’de telefonda ses değiştirme için Tune Me de başarılı uygulamalar arasında yer alıyor. Tempolar eşliğinde ses kaydı yapabilmeniz için 500’den fazla seçeneğe yer veriliyor. Bunun dışında otomatik düzenleme özellikleri sayesinde stüdyo kalitesinde kayıt sonuçları elde edebilmek mümkün. Kayıtla eşzamanlı ses işleme özelliği, dengeleme, karıştırıcı, ses grafiği ve ses çatlaması engelleme gibi özellikler sunan uygulamanın Pro sürümünde ise kanal kayıt özelliği, ekstra ses efektleri, reklamsız kullanım ve ses efektlerini karıştırabilme gibi yenilikçi özellikler yer alıyor. Ses grafiği özelliği stüdyo kalitesine çok yakın ses kayıtları elde etmenizi sağlıyor. Tune Me’yi buradan indirebilirsiniz.

Smule: Sing 10M+ Karaoke Songs

10 milyondan fazla karaoke müziğe sahip olan Smule: Sing 10M+ Karaoke Songs, hem Android, hem de iOS platformunda gerçerli olan bir uygulama. Ed Sheeran ile bir düet gerçekleştirmek ister miydiniz? İşte bu Smule: Sing 10M+ Karaoke Songs ile mümkün. Uygulamanın solo, düet, grup ve akapella kayıt özellikleri var. Popüler sanatçılarda düet yapmayı sağlayan karaoke uygulaması ayrıca birçok görsel ve ses efekti sunuyor. Otomatik ses ayarları, arkadaşlarınızla canlı müzik söyleyebilme imkanı, pratik yapabilme gibi çok farklı seçenekler var ve yazımızdaki diğer uygulamalardan sunduğu bu zengin detaylarla sıyrılmayı başarıyor. Dilerseniz yaptığınız kayıtları arkadaşlarınız veya ailenizle sosyal medya üzerinden paylaşabilme imkanı da sunuluyor. Uygulamanın Android sürümünü buradan ve iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

AudioLab – Audio Editor Recorder & Ringtone Maker

Her iki platformu da destekleyen ve çok zengin özellikli bir uygulama ile karşınızdayız: AudioLab – Audio Editor Recorder & Ringtone Maker. Uygulama kendisini yüksek hızlı bir ses düzenleyici olarak tanıtsa da diğer özelliklerinin bunun biraz daha önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Ses kesme ve ses karıştırma özellikleri tamamen profesyonellere yönelik. Bunun dışında masaüstü bilgisayar konforunda bir çalışma ortamı sunarak kafanızdaki tüm işlemleri çok rahat bir şekilde uygulayabilmenizi sağlıyor. Ekranı yan çevirerek daha geniş bir çalışma alanına geçebilir, buradan sesi yazıya dönüştürme, farklı ses dosyalarını birleştirme, gürültü engelleme, ses değiştirme, şarkı söyleme gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında ses kayıtlarının çıktısını MP3, WAV, AAC, MP4, FLAC, OGG, OPUS olarak alabilmeniz mümkün. AudioLab – Audio Editor Recorder & Ringtone Maker’ın Android sürümünü buradan ve iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

Voice Changer, Voice Recorder & Editor – Auto tune

Voice Changer, Voice Recorder & Editor – Auto tune çok fazla kafa karıştırmayan ve sadece Android platformu için geliştirilmiş bir Android’de telefonda ses değiştirme uygulaması. Farklı sesler elde etmek ve elde edilen sesleri düzenlemek istiyorsanız gayet basit ve pratik. Uygulama sayesinde kadın erkek sesine geçiş yapılabiliyor, bunun dışında sincap sesi, arı sesi veya virüs sesi gibi şaka amaçlı kullanabileceğiniz sesler de var. Uygulamadaki özellikler sayesinde kısa mesaj veya zil seslerini de kendi ürettiğiniz seslerle belirleyebilirsiniz. Ek olarak ses değişimi için şimdilik 20 civarında filtre var ve zamanla bunun artabilmesi mümkün. Uygulamanın kullanılabilmesi için mutlaka internet bağlantısının olması gibi bir zorunluluk da bulunmıyor. Voice Changer, Voice Recorder & Editor – Auto tune’i buradan indirebilirsiniz.

Voice Changer – Voice Effects & Voice Changer

Hem Android, hem de iOS destekli bir diğer uygulama Voice Changer – Voice Effects & Voice Changer. Uygulamanın eğlenceli bir ses değiştirme bölümü var. Buradaki ses efektleri sayesinde çevrenize çok komik şakalar yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada viral gücü yüksek videolar elde etmenize yardımcı olabilir. Uygulamanın sıra dışı özelliklerinden biri de daha önceden kaydedilmiş bir videodaki sesleri değiştirmeye imkan sağlaması. Yani normal şekilde kaydedilen bir video programa sokularak ses efektleri başka hiçbir işlem yapmadan doğrudan uygulanabiliyor ve böylece pratik şekilde ilgi çekici sonuçlar elde ediliyor. Stüdyo özelliklerinde ses düzenleme gibi özellikler olmasa da her iki platforma sunduğu destekle denenmeyi hak ediyor. Voice Changer – Voice Effects & Voice Changer’in Android sürümünü buradan ve iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

Voice changer with effects

Bu konda yer verdiğimiz son uygulama ise Voice changer with effects. Oldukça sade ve anlaşılır bir tasarıma sahip olan Voice changer with effects, bünyesinde onlarca ses efekti barındırıyor ve eğlenceli sonuçlar elde etmeniz için birebir. Elde ettiğiniz komik ses kayıtlarını kolayca paylaşmanıza dair bir seçeneğe yer verilmiş olması hoş. Bunun dışında bir görsele monte ederek sosyal medya için de kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Bir diğer kullanım özelliği de elde edilen seslerin zil sesi veya bildirim sesi olarak kullanılabilmesi. Uygulamanın arayüzünde piyano çalmayı denemek isteyenler için sanal bir de piyanoya yer verilmiş. Voice changer with effects’i buradan indirebilirsiniz.

Android’de telefonda ses değiştirme yazılımları ile ilgili önerilerinizi forum sayfamızda bizlerle paylaşabilirsiniz.