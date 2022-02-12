Beklenen nihayet gerçekleşti ve Samsung’un yeni nesil akıllı telefonları Galaxy S22 tanıtımları yapıldı. Samsung Galaxy S22 ailesi temel model olan Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra’dan oluşuyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S22 Ultra’daki en iyi 10 özellik konusuna değiniyoruz. Bildiğiniz gibi 2022’de Samsung’un en iyi telefonu Galaxy S22 Ultra ve gerçekten de sıra dışı özellikler sunarak beğenimizi kazanmayı başarıyor. Sunulan özelliklerden bazıları için buna ne gerek vardı şeklinde yorum yapabilirsiniz ancak söz konusu eğer bir amiral gemisiyse tüm markalar farklı bir şeyler sunmaya uğraşıyorlar.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri açısından güçlü bir akıllı telefon. 6.8 inç QHD+ dinamik AMOLED 2X ekran 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. ABD’de satılan modellerde Snapdragon 8 Gen 1 yer alacağı ve Avrupa’da da Exynos 2200 ile ilerleneceği konusunda paylaşımlar yapılmıştı ancak gelen son bilgilere göre Snapdragon işlemcili Samsung Galaxy S22 Ultra Türkiye’de satışa çıkacak. Yani hem Exynos 2200’lü, hem de Snapdragon 8 Gen 1’li Galaxy S22 Ultra’dan bahsedebiliriz. Gelelim sıra dışı özelliklere…

Gövde içerisinde S-Pen

Samsung Galaxy Note ailesi bildiğindiği gibi S-Pen ile farklılık oluşturuyor; hatta oluşturuyordu. Birkaç ay öncesinde Samsung artık Note serisinin tamamen sonunun geldiğini duyurdu. S-Pen çizimlerde ve bazı notlarda kolaylık sağlıyor; gövde içerisine kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Şu anda ve muhtemelen bundan sonraki serilerde de amiral gemisi olan Ultra’larda gövde içerisinde S-Pen sunulmaya devam edecek.

S-Pen kullanımı kağıda yazmayla aynı duyguyu veriyor. 2.8 ms’lik gecikme süresinin anlaşılabilmesi imkansız. Üretkenliği artırabilmek adına sunulan daha birçok özellikten bahsedebilmek mümkün. S-Pen tıpkı Samsung Galaxy S22 Ultra gibi IP68 sertifikasına sahip; yani suya ve toza dayanıklı.

Parlak LTPO 2 ekran

Samsung Galaxy S22 Ultra’nın ekranı için gelmiş geçmiş en parlak akıllı telefon ekranı denebilir. 1750 nits parlaklık değeri gerçekten de güneş altında bile olsa inanılmaz net bir kullanım sağlıyor. Dikkat edilen noktalardan birisi parlaklık çok açık olduğunda ekranın görüntü kalitesini kaybetmesi. Zaten bir projektörün altında olmadığınız sürece ekran parlaklığını otomatik olarak o düzeye getirmeyecektir. Parlaklık çok fazla açıldığında siyah dahil tüm renkler soluyor. Siyahlar gri gibi görünmeye başlıyor.

Samsung bu noktada AMOLED görüntü performansını artırmak için Vision Booster adında bir özellik sunuyor. Vision Booster parlaklık ile beraber renkleri de gözden geçirerek ayarlıyor. Öte yandan bu yeni ekranda batarya ömrü tasarrufu için 120 Hz’den 1 Hz’e kadar tazeleme düşürme yapılabiliyor. LTPO 2 olarak adlandırılan bu teknoloji de oldukça faydalı.

2026’ya kadar Android güncellemesi

Android’in iPhone’a karşı dezavantajlarının başında güncelleme süresinde olan kısalık var. Yani üst seviye bir akıllı telefon alacak kişiler sunduğu güncelleme desteği süresi nedeniyle iPhone tercih edebiliyor. Samsung bu nedenle Galaxy S22 Ultra’da peşin olarak dört yıl güncelleme sözü verdi. Üç yıl boyunca Android majör güncellemeleri alınabilecek. Devamında da diğer küçük güncellemeler alınacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra Android 16 güncellemesi alacak akıllı telefonlar arasında olacak diyebiliriz. Bu aynı zamanda Samsung Galaxy S22 Ultra’yı dört yıl gibi uzun bir süre performanslı şekilde kullanabileceğiniz anlamına da geliyor.

Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci

Samsung Galaxy S22 Ultra iki farklı işlemci seçeneğine sahip; bunlar Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1. Ülkelere göre farklı seçenekler satışa sunulacak. Türkiye ilk başta Exynos 2200 kapsamındaydı ve ABD için Snapdragon 8 Gen 1 düşünülüyordu. Sonra Türkiye’de Snapdragon 8 Gen 1 kapsamına alındı. Her iki işlemci de inanılmaz güçlü ve tüm işlemler çocuk oyuncağı gibi rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle körü körüne bir tanesine bağlı olmaya gerek yok.

Snapdragon 8 Gen 1 Adreno 730 GPU’yu kullanıyor. AMD temelli olan Samsung Exynos 2200 ise RDNA 2 mimarisini kullanıyor ve Xclipse 920 GPU içeriyor. Şimdi bunları tanımıyoruz diye düşünebilirsiniz ancak bu mimari Sony’nin PlayStation 5’te kullandığı mimarinin aynısı dersek sanıyoruz daha kolay anlaşılır. Benchmark’larda bazı farklar çıkabiliyor ancak gerçek dünya testleri farksız denecek düzeyde.

45W hızlı şarj

Samsung Galaxy S21 Ultra, 25W hızlı şarj desteği ile bu açıdan çağın gerisinde kalmış bir modeldi. Samsung Galaxy S22 Ultra’da da durum pek farklı değil. 45W oldukça düşük bir değer ancak yarım saat gibi bir sürede telefonun batarya seviyesinde yüzde 50’lik artış sağlanabiliyor. Çin markalarında artık 100W bile standartlaşmış bir durumda. Bu nedenle hızlı şarj konusunun üzerinde fazla durmadan geçelim. Rakamlar ortada.

Snapchat’e özel yenilikler

Snapchat iPhone ve Android’de farklı şekilde çalışan çok popüler bir uygulama. Android arayüzü daha karışık ve iPhone’da her şey daha net. Samsung ile Snapchat bu konu için masaya oturmuşlar ve kullanıcı deneyimi daha yüksek bir Snapchat sürümü geliştirmişler. Daha iyi düşük ışık performansı, daha net fotoğraf ve video çekimi, portre çekimi için farklı kameraların kullanımı gibi birçok yeni özellikten bahsedilebilir. Standart bir Android sürümünde ise bu kadar çok detayla karşılaşma şansı yok.

1 TB depolama

Samsung Galaxy S22 Ultra’da en fazla 1 TB depolama tercih edilebiliyor. Aslında bu Samsung tarafı için çok büyük bir yenilik değil. Zira 2019 yılında tanıtılan Samsung S10+ ile de bunu gömüştük. Aslında bir multimedya arşivcisi değilseniz bu denli geniş bir depolama alanına hiç de ihtiyacınız yok. 1 TB depolamada birçok oyun, yüksek çözünürlükte video, fotoğraf, film, dizi ve akla gelebilecek her şeyi çok rahat şekilde saklayabilirsiniz. Telefonda bir Micro SD yuvası bulunmadığından yani hafıza genişletilemediği için belki de 512 GB gibi değerler daha cazip gelebilir.

Daha yüksek fotoğraf kalitesi

Samsung Galaxy S22 Ultra’da piksel boyutu yüzde 123 artırılmış durumda. Bu da daha fazla ayrıntı ve daha doğru renkler demek. Diğer yandan kamera camında ışığın daha temiz şekilde algılanabilmesini sağlayan bir nano filtre var. Böylece gerçekten de iyi fotoğraf kareleri elde edilebiliyor. Fotoğraf çekimi aynı anda iki kameradan gerçekleştiriliyor. 108 MP ana kaeradan detaylar 12 MP sensörden ise parlaklık verisi alınarak birleştiriliyor. Özellikle zoom yapıldığında ne denli başarılı sonuçlar elde edildiği görülebiliyor.

Görüntü sabitleme ve düşük ışık performansı

Samsung Galaxy S22 Ultra düşük ışık performansı oldukça başarılı. Hatta bu konudaki en iyi Android telefon diyebiliriz. OIS de önceki modellere göre yüzde 58 oranında geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla çekim yaparken eliniz titrese bile artık net bir sonuç elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Görüntü sabitleme özelliği videoda da kullanılabiliyor. Samsung bunu da VDIS olarak adlandırıyor. Video Digital Image Stabilization şeklinde ifade etmek mümkün. Burada ise hareket verilerini analiz eden bir yazılım görev yapıyor.

RAW desteği

İleri düzey bir kameranın artık tüm detaylarına hükmedilmek isteniyor. Bu nedenle Samsung Galaxy S22 Ultra kamerasında RAW desteği de sunuluyor. RAW ile fotoğrafın renk kanalları üzerinde profesyonel şekilde dengeleme yapabilmek mümkün. ISO, beyaz dengesi, netlik ve pozlama üzerinde etkili değişiklikler yapılıyor. Aslında ham bir fotoğraf çekilmiş oluyor; fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin bu özelliğe zaten aşina olmaları gerekiyor. Hele ki Adobe Lightroom ile aranız iyiyse bu özelliği mutlaka deneyin.

Samsung Galaxy S22 Ultra’daki en iyi 10 özellik yazımızı burada sona erdiriyoruz. Yorumlarınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.