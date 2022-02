Birçok hava durumu uygulaması yalnızca yeterince doğru olmakla kalmaz, aynı zamanda hava radarı, geleceğe yönelik bilgiler ve etkileyici grafikler gibi ek özellikler sunar. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek olduğundan doğru olanı seçmek zor olabilir. Android ve iPhone için en iyi hava durumu uygulamaları listesinde bunu mutlaka bulacaksınız.

Not: Dark Sky uygulamasının alternatifi aramak için buradaysanız doğru yerdesiniz. Apple, Dark Sky’ı 2020’de özel bir iOS uygulamasına dönüştürdü. Ancak Apple artık kendi hava durumu uygulamasını planlıyor ve Dark Sky 2022’de tamamen durdurulacak.

Weather & Radar

Platformlar: Android | iOS

Hem basit hem de detaylı tahminler oluşturan, yeteneklerine uygun olarak adlandırılmış bir hava durumu uygulaması.

Weather & Radar, ücretsiz hava durumu uygulamaları arasında en iyi radar özelliklerinden birini sağlıyor. Çalışırken tam ekran olarak çıkan reklam can sıkıcı olsa da, hava tahminleri doğrudur ve uygulamanın arayüzünde gezinmek oldukça kolay. Bir saate veya güne dokunarak daha fazla ayrıntı alabilir veya grafik çizelgeleri görüntülemek için ileri atlatabilirsiniz. Ayrıca, hava durumu haberleri, yaklaşan değişiklikler (sıcaklık düşüşleri gibi) ve 90 dakikalık hızlı hava durumu ayrıntıları hakkında bildirimler alabilirsiniz.

Artıları:

Haberler, tahminler, radar ve uyarılar içeren hepsi bir arada uygulama

Ayrıntılı saatlik tahminler (basınç, çiy noktası, his, rüzgar, yağış olasılığı ve sıcaklığı içerir)

Dört güne kadar hava radarı

Eksileri:

Radar renkleri diğer uygulamalardan farklı (ör. yağmur normal yeşile nazaran mavidir, bu da yeni bir kullanıcı için karla karıştırılması anlamına gelebilir)

Açıldığında tam ekran reklam içeren, abonelik gerektirmeyen reklamlar içerir

Ücretli sürümle tüm reklamlardan kurtulabilirsiniz. Aylık 0,99 ABD doları veya yıllık 8,49 ABD dolar isteniyor

Yr

Platformlar: Android | iOS

Harika görünmesinin dışında kullanım kolaylığı için konforlu bir şekilde tasarlanmıştır.

Yr, Norveç Hava Kurumu tarafından tasarlanmıştır ancak dünyanın her yerinde kullanılıyor. Kaliteli bir şekilde tasarlanmış, farklı günlerde ve günün farklı saatlerinde hava durumunu kontrol etmek için güzel animasyonlu bir gökyüzünde kaydırmanıza izin veriyor.

Artıları:

Reklamsız ve konum verileri gerektirmez

Görsel saatlik kaydırma tahminleri

Gökyüzü, tablo ve grafik tahmin düzenleri

Eksileri:

Hava radarı yok

Güncellemeler iddia edildiği kadar sık ​​değil (sözde her yedi dakikada bir, ancak bazen bir saat sürüyor)

Kaliteli tasarımın ötesinde, birçok harika özelliği de var. Bölgenizdeki hava kirliliği ve polen yayılımı hakkında bilgiler alabilir ve önümüzdeki 90 dakika içinde yağmur yağdığında bildirim almayı etkinleştirebilirsiniz. Yr harika bir tahmin modeline sahip ve devlet tarafından finanse edildiği için tamamen ücretsiz ve reklamsız.

Today Weather

Platformlar: Android | iOS

Birden fazla hava durumu veri kaynak setine sahip basit, güzel ve doğru hava durumu uygulaması.

Today Weather, bazı hava durumu uygulamaları gibi fazla karmaşıklık yaratmadan gezinmeyi mümkün kılıyor. 24 saatlik tahminler, uyarılar ve hava radarıyla güne asla hazırlıksız yakalanmıyorsunuz. Hızlı görünüm widget’ı ayrıca o güne ait güzel bir görünümünle karşınıza çıkıyor. Ancak, en iyi deneyim için premium sürüm çok daha iyi ve reklamsızdır. Örneğin, Here.com, Accuweather ve Dark Sky tahminleri yalnızca premium sürümde var.

Artıları:

Accuweather, Dark Sky, Here.com, Weatherbit.io ve daha fazlası olacak şekilde birden çok kaynaktan tahminleri seçin

Radar ve uyarıla

20’den fazla özelleştirilebilir widget

Eksileri:

Reklamlar ve uygulama içi satın alımları içerir

Bölgeniz için en doğru olanı bulmak için tahmin kaynaklarını test edebilirsiniz.

Ücretsiz sürümü deneyin ve altı ay üyelik için 1,99 ABD Doları, yıllık 2,99 ABD Doları veya ömür boyu 8,99 ABD Doları vererek ömür boyu üyelik alabilirsiniz.

Weather & Widget – Weawow

Platformlar: Android | iOS

İnanılmaz derecede çarpıcı arayüzler, gezinmesi kolay tahminlerle birleşiyor.

Weawow olarak da adlandırılan Weather & Widget, hava durumu uygulamaları arasında nadir bulunan bir elmastır. Yalnızca ücretsiz ve reklamsız olmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı fotoğrafları, uygulamayı kullanırken daha iyi hissettiriyor. Hatta kendi fotoğraflarınızı yükleyebilir ve satabilirsiniz. Günlük ve sürekli bildirimler, sürpriz hava değişimlerinden kaçınmanıza yardımcı olur. Özelleştirilebilir bir düzen ve radarla birlikte birden çok widget, bu uygulamanın istediğiniz gibi görünmesini ve çalışmasını sağlar.

Artıları:

Reklam yok ve tamamen ücretsiz

Weawow kullanıcılarından gerçek hava/doğa fotoğrafları içerir

Birden fazla tahmin kaynağı sunar

Eksileri:

Üçüncü taraflara sağlamak için konum verilerini istiyor, ancak gerekli değildir

Uygulamanın kullanımı tamamen ücretsiz olsa da geliştirici, uygulamayı beğenirseniz bağış yapmanızı rica ediyor. 2 ABD Doları, 5 ABD Doları veya 10 ABD Doları tutarında bir kerelik veya aylık bağışları tercih edebilirsiniz. Ayrıca PayPal aracılığıyla özel bir miktar bağış yapabilirsiniz.

The Weather Channel

Platformlar: Android | iOS

Hem Android hem de iOS için en iyi bilinen ve güvenilir hava durumu uygulamalarından biri.

The Weather Channel, hava durumuyla ilgili en ünlü uygulamalardan biridir. Hava radarının tüm temel özelliklerini, günlük/saatlik tahminleri ve uyarıları sunarken, asıl göze çarpan hava durumu videoları ve tahminleridir. Bölgeniz için The Weather Channel meteorologlarının tahminlerini ve dünyanın her yerinden hava durumu videolarını izleyebilirsiniz.

Artıları:

Video tahminleri ve hava durumu hikayeleri içerir (metin ve video)

Mevsimsel hava bölümlerine sahiptir

Ayrıntılı saatlik tahminler sağlar (sıcaklık, sıcaklık, yağış, nem, UV indeksi, rüzgar ve bulut örtüsü gibi hissettiriyor)

Eksileri:

Çok sayıda reklam

En iyi özelliklerden birkaçı yalnızca premiumdur

Ne yazık ki, uygulama her kullanım arasında ve videolardan önce ve sonra reklam gösteriyor. Premium sürüm 4,99 $/ay veya 29.99 $/yıl’dır. Ücret ödeyerek reklamları kaldırır ve 96 saatlik saatlik tahminler, 24 saatlik hava radarı ve daha fazlasını size sunar.

AccuWeather

Platformlar: Android | iOS

Dakika dakika tahminlerle asla hazırlıksız yakalanmazsınız.

AccuWeather, MinuteCast ile sizi dakika dakika güncel tutabiliyor. Bu, havanın hızla değişme ihtimalinin olduğu alanlar için idealdir. Özelliklerin çoğu benzer olsa da, The Weather Channel’dan daha az etkileyici. Genişletilmiş tahminler güzel olsa da, her zaman en doğru tahminler değildir; bu, iki haftalık önceden tahmin sağlayan çoğu hava durumu uygulaması için geçerlidir.

Artıları:

Dakika dakika tahminler

Ayrıntılı günlük tahminler

AccuWeather tahmincilerinden hava durumu hikayeleri

Eksileri:

Premium olmayan sürümde reklamlar var

Sıcaklıklar, özellikle geçici sıcaklıklar, diğer hava durumu uygulamalarına kıyasla bazen yanlış olabiliyor

Reklamlar rahatsız edici ama yönetilebilir. Reklamları yılda 8,99 ABD doları karşılığında kaldırabilirsiniz, bu da on günlük tahmin ve iki günlük saatlik tahmin özellikleri açılmış olacak. Dışarı çıkmadan önceki gün hakkında size harika bir genel bakış sunan bir uygulama istiyorsanız, tam size göre.

Firstscreen Weather

Platformlar: Android

Gerçekten uzun bir isme sahip, ancak etkileyici tahminleri ve özellikleri olan hava durumu uygulaması.

Firstscreen Weather: rüzgar, UV, nem, yağış, basınç ve görünürlüğü içeren derinlemesine hava durumu tahminleri sunuyor. Ayrıca saat başı tahminler ve önceki günle karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Renkli grafikler, bir bakışta önümüzdeki haftanın hava durumunu hızlı bir şekilde görmenize yardımcı olur. Ayrıca, kullanımı kolay bir hava radarı ve çeşitli yaşam tarzı aktiviteleri ve alerjiler için çevre koşullarıyla ilgili bilgilere sahip olacaksınız.

Artıları:

Saat saat ayrıntılı tahminler

Dünle karşılaştırmalar sunar

Yaşam Tarzı Hava Durumu Endeksini içerir (dış mekanda koşma, köpek gezdirme vb. için koşulları gösterir)

Eksileri:

Birçok izin istiyor

Ücretsiz plana reklamlar dahildir (uygulamada açıklanmayan maliyet veya abonelik)

Bununla birlikte, uygulama içi satın alımlar 9,99 ABD doları olarak listeleniyor, ancak uygulamanın kendisi, premium aboneliğin ne kadara mal olduğunu veya faydalarının ne olduğunu detaylı anlatmamış.

Overdrop

Platformlar: Android | iOS

Renkli temalara sahip, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir hava durumu uygulaması.

Overdrop, 24 saatlik ve haftalık tahminlerle önceden plan yapmanızı sağlar. 96 saatlik etkileyici bir gelecek radarıyla neler olduğunu görün. Ayrıca bir ekstra olarak görünümü özelleştirebilirsiniz. Detaylı yerel veriler, beklenmedik hava koşullarına kapılmamanızı sağlar. Elbette uyarılar, hava durumu değişiklikleri için telefonunuzu sürekli kontrol etmeniz gerekmediği anlamına gelir. Overdrop’u diğerlerinden gerçekten ayıran bir şey etkileyici 51 farklı widget’tır.

Artıları:

Dört hava durumu sağlayıcısı sunar (Weather Bit, Dark Sky, Open Weather Map, AccuWeather)

Farklı temalarla özelleştirin

7 günlük tahmin için ayrıntılı tahminler

Eksileri:

Birçok özellik yalnızca premiumdur

Reklamlar içerir (birçok benzer uygulamadan daha az olsa da)

Tüm widget’ların kilidini açmak, daha fazla tema elde etmek, yağmur ve nem radarını görmek, reklamları kaldırmak ve hava durumu bildirimlerini özelleştirmek için Overdrop Pro’ya ayda 1,49 ABD doları, yılda 7,99 ABD doları veya ömür boyu 14,99 ABD doları yükseltmeniz gerekir.

WeatherBug

Platformlar: Android | iOS

En zengin özelliklere sahip hava durumu uygulamalarından biri ve arabalar için ideal.

WeatherBug, bölgenize yakın yerel hava durumu raporlama istasyonlarıyla çalışma sayesinde, özellikle incelikli yerel tahminler sağlamak için hava durumu uygulamaları arasında çok deneyimli bir uzmandır. Uygulamayı gerçekten farklı kılan şey, en çok istediğiniz hava durumu bilgilerini görmenizi sağlayan 20 harita katmanıdır. Ayrıca, arabalar için trafik kameralarıyla birlikte mevcut ve yaklaşan koşullara ayrıntılı bir göz atabileceksiniz.

Artıları:

20 farklı harita katmanı sunar

Gelecekteki olaylar da dahil olmak üzere hava durumu videoları içerir

Hava durumu ayrıntıları ve yıldırım çarpması uyarıları var

Eksileri:

Now sayfası, bilgi ve reklam miktarı nedeniyle rahatsız

Premium sürüme geçmediğiniz sürece bölümler arasında çok sayıda reklam var

Uygulama, reklam odaklıdır ve bu da kullanımı zorlaştırabilir. Ayda 0,99 ABD doları veya yılda 9,99 ABD doları karşılığında reklamları kaldırmak için yükseltme yapabilirsiniz.

Weather Underground

Platformlar: Android | iOS

250.000’den fazla kişisel hava istasyonundan alınan veriler sayesinde en iyi yerel hava durumu uygulamalarından biri.

Weather Underground, kişisel hava istasyonlarıyla ortaklık kurarak incelikli yerel tahminlerine sahip olduğunu iddia ediyor. Reklamlar olsa da, aşırı müdahaleci değiller. Gün, hafta ve hatta saat için ayrıntılı tahminler, güne tamamen hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Dahil edilen hava durumu videolarına ve haberlerine göz atarak neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Artıları:

Yerel hava istasyonlarından hava durumu tahminlerini alın

Planlarınıza göre özelleştirilmiş tahminler oluşturun (yalnızca premium)

Grafik biçiminde ayrıntılı tahminler

Eksileri:

15 günlük tahmini görmek için premium yükseltme gerekir (10 günlük isterseniz bu ücretsiz)

Hava durumu videoları ve haberler yavaş yükleniyor

Reklamları kaldırabilir ve yılda 3,99 ABD doları veya aylık 19,99 ABD doları karşılığında 15 günlük tahminler alabilirsiniz.