2022’nin en iyi iPhone ve iPad video düzenleme uygulamaları

Videonun ne kadar eğlenceli ve ilgi çekici olduğundan şüphemiz yok. Adeta dünyayı ele geçiriyor ve haklı olarak da öyle. En iyi yanı videoları yaratmak için herhangi bir süslü ekipmana ihtiyacınız olmamasıdır. iPhone veya iPad kameralarının büyük bölümü yüksek çözünürlüklü lenslere sahip olduğundan, çekim yapmak için mükemmel bir alternatif olarak elimizde duruyorlar. Ayrıca, kullanımı kolay olup ve sadece birkaç dakika içinde profesyonel görüntülere yakın sonuçlar veren tonlarca harika uygulama var.

Bu kulağa heyecan verici geldiyse, iPhone ve iPad için en iyi video düzenleme uygulamalarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.

VivaVideo: Video Editor&Maker

VivaVideo, hem iPhone hem de Android kullanıcıları arasında çok yaygın ve on yılı aşkın süredir marketteki yerini koruyor. Uygulama, farklı videoları birleştirmenizi sağlıyor. Böylece videoları bölümler halinde çekip, daha sonra birleştirebilirsiniz.

Videonuza bir objenin etrafını saran alev gibi daha fazla efekt eklemek isterseniz hepsi orada sizi bekliyor. Ayrıca, videonuzun parçalarını kesebileceğiniz, bölebileceğiniz ve yeniden birleştirebileceğiniz bir düzenleme bölümü içerir. Bu uygulamanın akılda kalıcı özelliklerinden biri, videonuza aynı anda müzik ve animasyonlu temalar eklemenizi sağlayan müzik temaları bölümüdür.

Ayrıca uygulama içinden, cihanızdaki dosyalarınızdan seçerek videolara müzik ekleyebilir, hatta bir ses kaydı bile oluşturabilirsiniz. Dış ses efekti, şarkılarına biraz daha armoni eklemek isteyen müzisyenler için mükemmel bir tercih olabilir. Ama aynı anda hem dinleyip hem kayıt yapmanız imkansız.

Bazı insanlar basit düzenlemeler için ücretsiz sürümünü kullanırken, bu tercih, düzenleyebileceğiniz videoların zamanlamasını sınırlayacaktır. Ayrıca, profesyonel video editörleri, filigranları ve reklamları kaldırmak, daha gelişmiş özellikler kullanmak ve düzenlemelerde video sınırına ulaşmak için premium planı tercih ediyor. Düzenlediğiniz videoyu dışarıya aktarmaya hazır değilseniz taslağa kaydedebilir ve daha sonra tamamlayabilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/vivavideo-video-maker/id738897668

InShot – Video Editor

InShot, yalnızca videoları düzenlemenize değil, aynı zamanda resimleri de düzenlemenize ve hatta kolajlar oluşturmanıza imkan tanıyor. Aynı anda birden fazla videoyu birleştirmek oldukça konforlu olabilir. Ancak birleştirme hızının yavaşlaması mümkün.

Video düzenleyicisi birçok özellik barındırıyor. Örneğin, videoları kolayca kırpabilir, kesebilir veya bölebilirsiniz. Videonuza müzik veya ses eklemek çok kolay. Ayrıca videolara çıkartmalar etiketler izin veriyor. Eğer bu etiketleri canlandırmak istiyorsanız, arka plan bulanıklaştırma da dahil olmak üzere çeşitli efektler sunan bir düzenleme bölümüne girebilirsiniz.

InShot ile video paylaşmak çok kolay. Ve bir videoyu kaydederken çözünürlüğünü 720p ve 1080p 4k seçenekleri arasında ayarlayabilirsiniz. Videonuzun daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, onu daha sonra kullanmak üzere taslak haline getirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz sürümü, sık sık araya giren reklamları görüntülemeye zorlayarak çok zaman kaybettiriyor. Ancak bunu kaldırabilir ve hatta aylık veya yıllık abonelik veya tek seferlik satın alma yoluyla gelişmiş özellikler elde edebilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/inshot-video-editor/id997362197

Splice – Video düzenleyici

Videolarınızı güzel ve net bir şekilde düzenlemek için Splice en iyi seçeneklerden biri olarak geliyor. Bir videoda yaptığınız değişiklikleri önizlemek için ayrı bir sekme içerir. Diğer video düzenleme uygulamaları gibi, bu da videoları kesmenize, birleştirmenize ve kırpmanıza olanak tanır.

Ancak, bir videoyu uygulamadan içeri almadan önce de ön kırpabilirsiniz. Bu, düzenlemelerinizi hızlandırmak için video boyutunu birleştirme öncesinde küçültmek adına çok kullanışlı olacaktır.

Ancak, uygulama içi efektler çok değil fakat fena sayılmaz. Düzenleme araçları ücretsiz planda sınırlıdır. Ancak premium bir planla gelişmiş düzenleme seçeneklerine ulaşacaksınız.

Bir videoya kolayca altyazı ekleyebilir, sıralamayı kolaylaştırmak için başlığını değiştirebilir ve müzik veya seslendirme ekleyebilirsiniz. Bir videoyu YouTube, TikTok veya Instagram gibi belirli bir amaç için düzenliyorsanız, Splice bu servisler için standart bir en boy oranı seçmenize olanak tanır.

Bunları istemiyorsanız, diğer kesin en boy oranlarından da seçim yapabilirsiniz. Ancak, bir düzenleme taslağı oluşturduğunuzda, uygulama cihazınızın depolama alanında yer açmak için bunu otomatik olarak iCloud ile senkronize etmek isteyecektir.

https://apps.apple.com/us/app/splice-free-video-editor/id409838725

VN Video Editor

Bir videodan sesi almak veya belirli bir boyuta yönelik şekilde kırpmak mı istiyorsunuz? VN Video Editor, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ve bir kez alıştıktan sonra uygulamayı kullanmak kolaydır. Ayrıca, videonuzun Instagram, YouTube, TikTok ve daha fazlası gibi hedef sosyal platformlarına bağlı olarak tercih ettiğiniz en boy oranını seçme seçeneğine de sahip olursunuz.

Diğer uygulamalar gibi, videolar hazırlamanıza ve daha sonra düzenlemenize olanak tanır. Ücretsiz olmasına rağmen, uygulama düzenlemeyi kolaylaştıran birçok işlevselliğe sahiptir.

Gerçekten de, tipik bir video düzenleme uygulamasının tüm özelliklerine sahiptir. Bunlara videoları kesme, kırpma ve birleştirme dahildir. Ve donuk görüntüleri hafifletmek için bir filtre eklemenizi sağlar. Videoları düzenlerken, küçük bir bölümünü daha doğru bir şekilde düzenlemek için düzenleme paneline odaklayabilirsiniz. Bu nedenle, bundan profesyonelce düzenlenmiş bir parça elde edebilirsiniz.

Galerinizden bir video için bir kapak görseli seçebilir, videoya yerel dosyalarınızdan, iTunes’dan müzik ekleyebilir veya videonuzda kullanmak için müziğe bir iCloud bağlantısını ekleyebilirsiniz.

Uygulamanın büyüleyici özelliklerinden biri, video çevirme ve yansıtma desteğidir. Bu nedenle çevirme işlevi, bir videoyu 360 derece yönlendirmek için seçenekler sunar. Daha fazla büyünün ortaya çıktığını görmek için, video görünümünü tersine çevirmek için ayna özelliğini kullanmak isteyebilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/vn-video-editor/id1343581380

Lomotif

Videolarını hızlı bir şekilde düzenlemek için Lomotif’i denemek isteyebilirsin. Basit bir arayüze sahiptir. Lomotif, video düzenlemenin yanı sıra, platformdaki çeşitli kanallara katılmanıza izin veren bir sosyal alana da sahiptir. Bunu yaptığınızda, video yükleyebilir, düzenleyebilir ve diğer üyeler tarafından yüklenenleri uygulamada görebilirsiniz.

Lomotif, diğer uygulamalarda bulabileceğiniz pek çok düzenleme aracı sunmasa da, canlı veya düzenlenmiş videoları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşmanın hızlı bir yolunu sunuyor.

Bununla birlikte, videolara çıkartmalar ekleyebilir, üç adede kadar dahili filtre ekleyebilir ve müzik ekleyebilirsiniz. Ayrıca videoları bölmek için bir kırpma aracına sahiptir ve üç adede kadar farklı en boy oranı sunar.

Sonuç olarak, telefondaki film rulonuza bir düzenleme kaydedebilir, bir kanalda paylaşabilir veya başkalarının görmesini engellemek için özel olarak işaretleyebilirsiniz. Uygulamadan harici bir kaynakla video paylaşmanın bir yolu yoktur, ancak daha sonra kaydedebilir ve film rulonuzdan paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki bütün hepsi ücretsiz.

https://apps.apple.com/us/app/lomotif-edit-video-add-music/id884009993

Filmmaker Pro

Filmmaker Pro, basit bir arayüze sahip başka bir video düzenleme uygulamasıdır. Video bölümlerine resim eklemek için en iyi uygulamalardan biridir. Benzersiz özelliklerinden biri, diğer düzenleme uygulamalarından projeleri içe aktarmayı desteklemesidir. Bu nedenle, bir uygulamada bir özellik yoksa, düzenlemeye devam etmek için çıktısını Filmmaker Pro’ya aktarabilirsiniz.

Ayrıca videolardan ses çıkarmayı, odyometre destekli seslendirmeyi ve müzik eklemeyi de destekliyor. Dilerseniz iTunes’dan satın aldığınız müzikleri bir videoya aktarabilirsiniz.

Ayrıca, bir videoya altyazı eklemek farklı biçimleri destekleyecek şekilde gelir. Bu özellik, elle yazmanın yanı sıra sesten metne yazmayı destekler. Metni 360 dereceye kadar değiştirebilirsiniz. Ve yazı tipleri, size güzel altyazılar sağlayan 90’dan fazla farklı stilde mevcuttur. Sesten metne özelliğinin çalışması için dikkatli bir sesli telaffuz yapılması gerekir.

Uygulama çoğunlukla ücretsizdir, ancak filigranı kaldırmak ve gelişmiş özellikler elde etmek için ücretli bir aboneliğe ihtiyacınız olacak.

Düzenleme sırasında ilerleme kaybını önlemek için bir otomatik kaydetme özelliği de vardır. Özellikle Filmmaker Pro, 4k çözünürlüklü video düzenlemeyi destekler ve düzenlemelerinizi çeşitli en boy oranlarında ve kare yüksekliklerinde kaydetmenize olanak tanır. Ve videolarınızı doğrudan uygulamadan paylaşabilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/filmmaker-pro-video-editor/id1082956994

iMovie

Film fragmanlarıyla mı ilgileniyorsunuz yoksa video parçalarından sahneler yaratmayı mı seviyorsunuz? İşte Apple’ın kendisinden oldukça başarılı bir uygulama.

iMovie gerçekten işe yarıyor. Uygulama, kısa hikayeler oluşturmak için birçok yerleşik fragman şablonuna sahiptir. Bu, sevdiklerinizle anılarınızı tazelemek için değerli bir araç olabilir. Parçalar halinde çok sayıda videonuz var ve bunları tek bir videoda birleştirmek mi istiyorsunuz? Kolayca yapabilirsiniz!

Gerçekten de uygulama, bu makalenin kapsayabileceğinin ötesinde daha fazla özelliğe sahiptir. Bununla birlikte, ilginç olan, oyuncu kadrosu ve film şerididir. Bu nedenle, videolarınızı bölümlere ayrılmış hikayelere bölerek fragmanlar oluşturabilirsiniz. Veya Film modunu kullanarak bunları video galerinizden ekleyebilir, kesebilir, kırpabilir ve birleştirebilirsiniz.

Ayrıca kameranızı kullanarak hikayeleri kaydetmeyi seviyorsanız, bunu da yapabilirsiniz. Bu özellik, fotoğraflarınızdan veya videolarınızdan kısa videolar ve büyüleyici hikayeler oluşturmak için uygundur.

Ancak, daha uzun videolar için film bölümü kullanışlı oluyor. Ve yüksek çözünürlüklü videoları destekliyor. Uygulamayı iOS’a ayrı olarak yüklemeniz gerekse de, macOS ile yerleşik olarak gelir.

https://apps.apple.com/us/app/imovie/id377298193

Adobe Premiere Rush

Adobe, medyanın her türlüsünü oluşturmayı kullanıcılar için kolaylaştırmaktan geri kalmıyor. Premiere Rush, ücretsiz olmasına rağmen videonuzu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Uygulama hakkında ilgi çekici bulduğumuz şey, videoları katmanlar halinde düzenleyebilmeniz. Bu, diğerlerine odaklanırken bazı katmanları kapatmanızı sağlar.

Photoshop’a aşina iseniz, video katmanlama özelliğini de beğeneceksiniz. Videoları dikey olarak katmanlama özelliği, bunu müzikal armonileri ve vurguları birleştirmek için ideal hale getirir. Bu, çeşitli sesleri kaydedebileceğiniz ve daha sonra Adobe Premiere Rush kullanarak bunlara katılabileceğiniz anlamına gelir.

İlginç bir şekilde, sesinizin ağırlığını artırmak için bir katmanı çoğaltabilirsiniz. Uygulama premium planlar sunsa da, ücretsiz sürümdeki çoğu özelliğin keyfini çıkarmaya devam edeceksiniz.

Katman özelliği ayrıca seslendirmeyi de destekler, ancak diğer katmanlar aktifken kayıt yapabilseydiniz bu daha iyi olurdu. Ne yazık ki, bu henüz mümkün değil.

Daha küçük bir çıktı için, birleştirilmiş videolardan sesi çıkarabilirsiniz. Kırpma, kesme ve birleştirmenin yanı sıra düzenleme sırasında oynatma süresini hızlandırabilirsiniz. Grafik bölümü, videonuza altyazı eklemenize ve istediğiniz gibi geçişler eklemenize olanak tanır.

Videolarınızı hemen paylaşabilir veya dahili olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca uygulama, çeşitli çözünürlüklerde kaydetmeyi ve paylaşmayı destekler. Bu uygulamayı kesinlikle seveceksiniz!

https://apps.apple.com/us/app/adobe-premiere-rush-for-video/id1188753863

Videoshop

Videoshop, basit, kullanıcı dostu bir arayüze sahip çok yönlü bir video düzenleme aracıdır. Videoları uygulamaya aktarmak oldukça hızlıdır ve anında bir video kaydetmek isterseniz bu da mümkündür. Düzenleme bölümü, diğerlerinin yanı sıra kırpma, kırpma ve resim yazısı için araçlar içerir.

Bu aynı zamanda bir seslendirme özelliğine sahiptir. Ancak ana sesin sesini çok zor duyacaksınız. Ayrıca bir müzik paylaşımı özelliği var. Burası kalabalık alkışlama, eğlence ve daha fazlasını kapsayan arka plan sesleri sağlar. Gerçekten de bu, tipik bir video düzenleme uygulamasının sahip olması gerekenin gerisinde kalmıyor.

Ancak videolarınızdan bazı komik sesler dinlemek veya tuhaf sahneler görmek istiyorsanız, Videoshop’un reverse özelliğini kullanmayı deneyin.

Ayrıca, son oynatma video hızını azaltabilir veya artırabilirsiniz. Ücretsiz plandaki bazı reklamların yanı sıra Videoshop, en iyi düzenleme özellikleri deneyimlerinden birine sahip. Yine de, reklamları kaldırmak ve daha fazla özellik kullanmak için premium planı tercih etmek isteyebilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/videoshop-video-editor/id615563599

Triller: Social videos & clips

Triller, sosyal medya, müzik miksleme ve daha fazlası için videolar hazırlamak için en iyi düzenleme uygulamalarından biridir. Gerçekten de, video düzenleme için en popüler uygulamalardan biri olduğu kesin. O nedenle güvenebilirsiniz.

Özellikle, üzerine kayıt yaparken mevcut sesi duyabileceğiniz için çoğu uygulamadan daha iyi bir seslendirmeye sahiptir. Bu özellik, müzik armonilerini karıştırmak için mükemmeldir.

Ve isterseniz, dahili kitaplığınızdan müzik katmanları ekleyebilirsiniz. Triller ile videonuza altyazı eklemek çok kolay. Bir videonun herhangi bir noktasında istediğiniz kadar çıkartma ekleyebilir ve bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, ücretsiz bir sürümü var, ancak bu, rahatsız edici reklamlar içeriyor ve daha da kötüsü, videolarınıza kendi logosunu ekliyor. Ancak bunları premium abonelikle kaldırabilirsiniz.

Ayrıca, bu uygulama tipik video düzenleyicilerin yaptığını yapar. Ancak oynatma hızını ve atmosfer düzenleme gibi ilgi çekici ayarlar bulacaksınız. Ayrıca, videonun 360 derece döndürülmesine izin verir ve videoları parçalamak için net bir bölme efektine sahiptir.

Ayrıca, katman düzenlemeyi de destekleyerek eşzamanlı düzenlemeyi bir kolaylık haline getirir. Sonuç olarak, videonuzu arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilir veya dahili dizininize kaydedebilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/triller-social-videos-clips/id994905763