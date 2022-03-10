Google Haritalar’da Gece Modu’nu açma işlemi sandığınız kadar zor değil. İşletim sistemleri ve artık birçok uygulama gece modu için artık doğal destek sunuyor. Özellikle gece araç sürüşü sırasında Google Haritalar’ın rengini değiştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Böylece araç içerisinde seyahat edenleri rahatsız etmemiş olursunuz. Yapılması gereken birkaç adım var. Üstelik eğer AMOLED tarzı bir ekrana sahipseniz bu daha düşük batarya tüketimi de sağlayacaktır. Google Haritalar’da karanlık mod kullanımı için Android 10 veya üzerinde bir akıllı telefon sahibi olmanız gerektiğini belirtelim. iOS için de yol tarifleri için gece modu özelliğini kullanabilme şansınız var.

Google Haritalar karanlık mod özelliğini Android 10 ile birlikte sunmaya başladı. Dolayısıyla Android 9.x sürüme sahip bir telefonda anlatacaklarımız geçerli değil. Eğer bu özelliği kullanmak istiyorsanız ve telefonunuz Android 10’a sahip değilse menü üzerinden güncelleme yapmayı deneyebilirsiniz. Cihazınız için yayınlanan bir güncelleme yoksa ancak Android 10’un benzer cihazlarda kullanılabildiğine eminseniz güncellemenin nasıl yapılacağı konusunda bizlere danışabilir, bilgi alabilirsiniz. Karanlık mod özelliği genel anlamda oldukça önemli çünkü gözlerin de daha az yorulmasını sağlayacaktır.

Google Haritalar’da karanlık modu açma

Google Haritalar’da karanlık modu açma için Haritalar ekranında sağ üst köşede bulunan profil resminize dokunun. Açılan menüden Ayarlar’ı seçin ve Tema’ya dokunun. Eğer sürekli olarak Google Haritalar’da karanlık mod kullanmak istiyorsanız “Her zaman karanlık modu kullan” veya “Her zaman gece modu” seçeneğini seçin.

Eğer akıllı telefonunuzda otomatik gece gündüz modu ayarı yaptıysanız ve Google Haritalar’ın da bu özelliği dikkate almasını istiyorsanız “Cihazdaki ayarları kullan” seçeneğini tercih edebilirsiniz. Son olarak “Kaydet” deyin ve Google Haritalar’ın gece modu ayarlarını kaydedin.

Google Haritalar’da Gündüz Modu

Google Haritalar’da Gündüz Modu için bu kez aynı işlemleri tekrarlamanız gerekecek. Haritalar ekranında sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun. Ayarlar’a gelip aynı yolu izlediğinizde “Her zaman gündüz modu” seçeneğinin tercih edilmesi size bunu sağlayacaktır. Böylece Google Haritalar’da karanlık modu devre dışı bırakma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Yol tariflerinde Gece Modu kullanımı

Google Haritalar renk değiştirme

Google Haritalar Android sürümünüz gereği Gece Modu’nu desteklemiyor olabilir. Fakat her şey tabii ki burada bitmiyor. Yol tarifi için Gece Modu’nu etkinleştirebilirsiniz. Google Haritalar’da sağ üst köşedeki profil simgenize dokunun. Ayarlar’a gidin. Navigasyon Ayarları seçeneğini seçin ve Harita Görünümü bölümüne girin. Burada Renk şeması seçimi Gece olarak yapılabiliyor. Böylece Android 10’dan da daha düşük sürüme sahip cihazlarda Google Haritalar’da renk değiştirme işlemi başarıyla gerçekleştiriliyor. Android SDK‘lar ile Google Haritalar’a tamamen özel görünümler ekleme şansınız da var.

Android’i Gece Modu Yapmak

Android’de gece modunu etkinleştirme

Android’i Gece Modu yapmak oldukça kolay. Ayarlar > Ekran > Gece Modu seçeneklerini izleyin. Bazı cihazlarda Ayarlar > Ekran > Gelişmiş > Cihaz Teması > Koyu seçenekleri seçilmelidir.

Google Haritalar’da karanlık mod nasıl açılır? Bunun için telefonunuz Android 10 ve üzeri sürüme sahip olmalı. Eğer değilse güncelleme yapın. Güncelleme ile Android 10 elde edemiyorsanız harita renklerini komple değiştirmeyi düşünebilirsiniz. İlginizi Çekebilir: iPhone'da kişiyi kaydetmeden WhatsApp mesajı göndermek Google Haritalar otomatik gece modu ayarı nasıl yapılır? Google Haritalar’ın ayarlarında sürekli gündüz modu, sürekli gece modu veya cihazın ayarlarını baz alarak gece-gündüz modu geçişleri yapılabilmektedir. Bunu Google Haritalar ekranında profil resminize tıklayarak Ayarlar’a giderek gerçekleştirebilirsiniz. Google Haritalar’ın renklerini değiştirmek mümkün mü? Evet Google Haritalar’ın renklerini değiştirmek mümkündür. Bunun için Android SDK’sı ile yapılmış bazı paketlerin telefonunuza yüklenmesi gerekir. Güvenilir kaynaklardan indirebileceğiniz paketler ile Google Haritalar’ı standart dışı renklere kavuşturabilirsiniz. Gece Modu daha mı iyi? Özellikle gece şartlarında yapılan yolculuklarda hem araç içerisindekileri rahatsız etmemek, hem de ekranı daha iyi okuyabilmek adına gece modu daha doğru bir tercihtir. Ek olarak gece modu daha az batarya harcar ve gözlerinizi daha az yorar. Google Haritalar’da bu özelliği kullanmanızı tavsiye ederiz.

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