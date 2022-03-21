iPhone’da titreşimin çalışmama sorunu ve çözümü

Akıllı telefonlarda titreşim özelliği çok önemli ve faydalı. Özellikle başkalarını rahatsız etmediği için titreşim profilini tercih ediyoruz. Ayrıca gürültülü bir ortamda olsanız bile titreşim uyarıları hissetmek mümkün. Ancak, birçok kullanıcı iPhone titreşimlerinin bir anda durdurduğunu fark ederek internette arama yapabiliyor.

Benzer bir sorunla karşı karşıyaysanız, bu makale sorunun nasıl çözüleceğini detaylıca açıklayacaktır.

Titreşimi kontrol edin

Titreşim uyarısı olmadan önemli aramaları ve bildirimleri kaçırmak kolay olabilir. Öncelikle, iPhone’unuzda titreşimin etkinleştirildiğini kontrol etmeliyiz. iPhone’da titreşimi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarları açın.

Ses ve Dokunuş’ı seçin.

Çaldığında Titret’i etkinleştirin.

Bu yapıldığında, iPhone’unuz aynı anda hem sesli çalacak hem de titreyecektir. Bu arada, Sessizken Titret ayarı, iPhone’unuzun sessiz moddayken de titreşmesini sağlar. Her iki ayarı da etkinleştirmenizi öneriyoruz. Bu hamle sorunu çözmezse, bir sonraki adıma geçin.

Titreşim şemasını değiştir

Titreşim türü, iPhone’un nasıl titreyeceğini belirler. Seçenek “Yok” olarak ayarlanırsa titreşim hissetmeyeceksiniz. Bunu nasıl değiştirebileceğiniz aşağıda açıklanıyor:

Ayarlar → Ses ve Dokunuş’u açın.

Zil Sesi’ni seçin → Titreşim’e dokunun.

Titreşim tarzınızı seçebilir veya size özel bir tane oluşturabilirsiniz.

Ayrıca titreşimin Yok olarak ayarlanmadığından emin olun.

Erişilebilirlik bölümünde titreşimi etkinleştir

Erişilebilirlik ayarlarında etkinleştirilmemişse iPhone titreşimi çalışmayacaktır. iPhone’unuz için Erişilebilirlik ayarlarını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Ayarlar → Erişilebilirlik seçeneğine gidin.

Fiziksel ve Deyimsel altında Dokunma’yı seçin.

Aşağı kaydırın ve Titreşim’i etkinleştirin.

Bu yapıldığında, iPhone titreşimi düzgünce çalışacaktır. Hala bu sorunla karşı karşıyaysanız, bir sonraki adıma geçin.

iPhone’unuzu yeniden başlatın

Çok basit olmasına rağmen, bir iPhone’u yeniden başlatmak genellikle sorunları çözebilir. Cihazınızı geri açmadan önce birkaç dakika bekleyin.

Manyetik kılıfı çıkartın

Kulağa ilginç gelse de, manyetik kılıf iPhone titreşim motorunu etkileyebilir. Bazı kullanıcılar, manyetik bir kılıf taktıktan sonra iPhone 13 titreşiminin artık çalışmadığını bildirmiş. İlginç bir şekilde, kasayı çıkarttıktan sonra sorun çözülüyor.

Manyetik kılıfı iPhone’unuzdan çıkarın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Cevabınız evet ise, kılıfı aldığınız yerle iletişime geçin.

Rahatsız Etmeyin’i devre dışı bırak

Rahatsız Etmeyin faydalı bir özelliktir. Aramaları, uyarıları ve diğer bildirimleri etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanır. İş yerinde dikkat dağıtmayan bir ortam yaratmak için rahatsız etmeyin özelliği sıklıkla kullanılıyor. Bilmeden iPhone’unuzdaki bu özelliği etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bunu yaptıysanız, iPhone’unuz titremeyecek.

Denetim Merkezi’ni kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini kapatın. Rahatsız Etmeyin’i devre dışı bırakmak için ay simgesine dokunmanız yeterli. Ayrıca, diğer odak modlarını etkinleştirip etkinleştirmediğinizi kontrol edin. Evet ise, devre dışı bırakın ve tekrar deneyin.

Titreşim motorunu kontrol edin

iPhone’unuzdaki titreşim motoru bozulmuş olmuş olabilir. Titreşim motorunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için sessiz moda geçiş anahtarını (ses basmalı tuşlarının üzerinde bulunur) kullanın. Sessiz modu her açtığınızda iPhone titreyecektir. Titreşimi hissetmiyorsanız, belki de motor artık çalışmıyordur. Apple desteğine başvurun ve yardım isteyin.