“com.google.android.packageinstaller” nedir, ne işe yarar?

Akıllı telefonunuzdaki yüklü uygulamaları incelerken karşınızda com.google.android.packageinstaller adlı bir paket belirebilir ve bunun ne işe yaradığını düşünebilirsiniz. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu zararlı bir yazılım değil. Tabii bunu söylemek de birçok kişi için ikna edici olmayacaktır. O halde com.google.android.packageinstaller nedir ve ne işe yarar biraz buna bakalım.

Android yüklü telefon veya tablette bir uygulama çalıştırmak istediğinizde sadece o uygulama çalışmaz. Android altında o uygulamayı çalıştırmak için bazı paketler de devreye girer. Çok sayıda görünmez servis ve hizmet cihazın tutarlı bir performans sergilemesi için görev yapmaktadır. com.google.android.packageinstaller işte bu türde servislerden birisi. Bu servisi kaldırmaya çalıştığınızda veya durdurduğunuzda telefonunuzun nasıl da sersemlemeye başladığını kolayca görebilirsiniz.

com.google.android.packageinstaller nedir?

com.google.android.packageinstaller aslında Android sisteminin doğuşundan itibaren var ve paket yükleme görevini üstleniyor. Google Chrome’da da buna benzer bir paket var. Adı da com.android.chrome. Zaten adına bakarak güvenli bir paket olduğunu düşünmeniz gerekiyor ancak bazen zararlı uygulamalar da benzer isimlerle sizi kandırarak telefonunuza yerleşebiliyor. Tekrardan hatırlatalım com.google.android.packageinstaller Android’in kararlı bir şekilde çalışması için şarttır.

com.google.android.packageinstaller Android yüklü cihazınıza bir uygulama yüklerken veya uygulama güncellemesi yaparken devreye girerek görevini gerçekleştiriyor. Sisteme gömülü bir uygulama olduğu için kısayol olarak menülerinizde yer almaz. Aslında böyle olmasının sebebi de kullanıcılar tarafından kurcalanmasını engellemektir. Çünkü uygulama kararsız çalışmaya başladığında telefonunuzu çökertebilir, hatta yazılım olarak bozabilir.

com.google.android.packageinstaller güvenli mi?

Google’ın geliştirdiği her uygulama gibi com.google.android.packageinstaller da güvenli uygulamalar sınıfındadır. Android güncellemeleri ile birlikte bu uygulamada da zaman zaman güncellemeler yapılabilmektedir. Eğer com.google.android.packageinstaller’in nerede olduğunu merak ediyorsanız Uygulamalar menüsüne gidin ve Sistem uygulamalarını göster seçeneğini seçin. Uygulamada hiçbir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederiz. Bir uygulama geliştirici değilseniz com.google.android.packageinstaller üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederiz.

com.google.android.packageinstaller ve diğerleri

com.google.android.packageinstaller söylediğimiz gibi kurcalayarak bir şeyler öğrenebileceğiniz bir uygulama veya paket değil. Benzerleri de aynı şekilde ve telefonunuzu bozmamak için uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

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