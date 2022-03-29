Samsung Galaxy S ve Galaxy A farkları

Samsung Galaxy A serisi ve Galaxy S farkları oldukça fazla merak ediliyor. Elbette Samsung’un en iyi modelleri Galaxy S serisinde ancak bütçe de söz konusu olunca Galaxy A serisini araştırmadan olmuyor. Bu yazıda çok önemli bir konuya değineceğiz. Gerçekten Samsung Galaxy S’e ihtiyaç var mı? Samsung Galaxy A serisinden bir akıllı telefon alarak da beklediğimiz performansı elde edebilir miyiz? Aslında sonuçlar umulanın aksine Galaxy A’nın ağır basmasını sağlıyor. Yani tercihini Samsung Galaxy A serisinden yana yapanlar ekonominin dışında performans ve beklentiler açısından da memnun kalabiliyor.

Genelde YouTube başta olmak üzere karşınıza amiral gemisi sınıfındaki cihazların özellikleri getirilir. Oysa ki bir alt kademede olup yine sizin beklentinize cevap verebilecek birçok farklı Samsung model seçeneği mevcut. En yeni teknolojilerin amiral gemilerinde bulunduğu bir gerçek ancak zaman geçtikçe bu yeni teknolojilerin Galaxy A serisinde yer aldığını da bilmekte fayda var.

Samsung Galaxy S ve Galaxy A yazılım farkı

Öncelikle her iki ailede de Google’ın en yeni Android sürümü var. Kısacası yazılım olarak aynı deneyimi yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Bazı amiral gemilerinde Samsung’un kullanıcı arayüzü olan One IU güncellemesi daha erken kullanılmaya başlanabiliyor ancak çok zaman geçmeden tüm modeller bu güncellemeyi almış olacağından bu acelecilik yüzünden ekstra para vermek zorunda kalmayın diyebiliriz.

Özellikle güncellemelerin süresi konusunda Apple ile başlayan bu yarışta Samsung’da Galaxy S22 için söz verdi ve dört yıl boyunca güncelleme sunacağını açıkladı. Galaxy A serisine bakacak olursak en yeni modeller olan Samsung Galaxy A53 ve Samsung Galaxy A33’te de dört yıllık söz verilmiş oldu. Güvenlik güncellemeleri ise beş yıl boyunca alınmaya devam edecek. Yani bu açıdan Galaxy S ve Galaxy A farkı yok.

Samsung Galaxy S ve Galaxy A batarya ömrü farkı

Eğer iki gün boyunca bataryası dayanan bir akıllı telefona sahip olmak istiyorsanız teknik özelliklerde 5000 mAh değerini aramanız gerekiyor. Lamı cimi yok. Apple tarafında bu mantık daha farklı işliyor. Gerek Samsung Galaxy S serisinde, gerekse Galaxy A serisinde bu batarya değerini sunan modeller mevcut. İki gün rahat rahat kullanım için 5000 mAh değerine gerek yok diyorsanız ve her gün telefonu zaten şarj ediyorum diyorsanız o zaman durum başka.

Samsung Galaxy A serisine baktığımızda artık kablosuz şarj ve daha hızlı şarj ve ters şarj gibi özelliklerin sunulmaya başlandığını görüyoruz. Daha önceden bu özellikler Samsung Galaxy S serisine mahsustu ancak orta seviyede Samsung Galaxy A’nin gücünü artırabilmek adına artık birkaç nesil de geçtiğinden ötürü eklenmesi zorunlu hale geldi. Samsung Galaxy S serisindeki gibi yüksek performanslı olamasalar da özellikler var mı; var…

Samsung Galaxy S ve Galaxy A ekran farkı

Ön kameralarda artık delikli yapı standart olmaya başlayınca önden bakınca Samsung Galaxy S ve Samsung Galaxy A’yı ayırmak oldukça zor hale geldi. Çentikli dönemde bu belirgin bir görüntü farkı oluşturuyordu. Şimdi bir tarafınıza Samsung Galaxy S22 Plus, diğer tarafınıza da Samsung Galaxy A53’ü koyun. Arada neredeyse hiçbir fark olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Fiyatları zaten biliyorsunuz; Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy S22 Plus’ın yarısından daha ucuz. Ekran teknolojileri de AMOLED ve benzer olduğu için daha fazla ödeyerek daha fazla iyi bir ekrana sahip olamayacağınızı bilmeniz gerekiyor.

Bir avantajınız var: Micro SD desteği

Artık üst seviye amiral gemisi akıllı telefonların hiçbirinde Micro SD bellek kartı desteği sunulmuyor. Orta seviyede yani Samsung Galaxy A serisinde bu desteğin sunulmasına devam ediliyor ancak GB olarak yüksek değerleri sunan modellerin fiyatları da hatırı sayılır derecede yükseliyor. Dolayısıyla depolama çok önemliyse Samsung Galaxy S seçerken baştan iyi bir para ödemeniz gerekiyor. Samsung Galaxy A seçtiğinizde ise sonradan bir Micro SD kart takviyesi yapabilirsiniz.

Günümüzde 1 TB bir bellek kartı bile çok rahat bulunabiliyor. Evet biraz fiyatı var ama daha makul seçenekleri kullanarak Samsung Galaxy A serisi bir telefona istediğiniz gibi doping yapabilirsiniz. Bu üstelik aynı depolama alanını yaklaşık 5’te bir fiyatına mal edeceğiniz anlamına geliyor. Telefonda ek depolama alanı beş kat daha fazla ve Micro SD kartların çıkarılabilerek çok hızlı şekilde bilgisayar ortamına aktarım sunması gibi avantajları da var.

Samsung Galaxy S’teki gereksiz özellikler

Eğer ciddi anlamda bir oyuncu değilseniz ve bu mesleğiniz düzeyde değilse Samsung Galaxy S serisi bir telefona ihtiyacınız yok. Kablosuz şarj, 8K video kaydı, 108 MP kamera gibi özellikler elbette muhteşem ancak evimizde hala neredeyse 1080p ekranlar çoğunlukta. Dolayısıyla bu özelliklerden gerçek hayatta çok da fazla faydalanmıyoruz. Abartılmış olan bu özellikler ödeyeceğiniz daha fazla paranın temelini oluşturuyor. Hiçbir kimse kağıt üzerine basılmış bir fotoğrafın Samsung Galaxy S veya Samsung Galaxy A ile çekilip çekilmediğini anlayamaz.

Kulaklık girişi hala bir avantaj

Yeni nesil akıllı telefonlarda artık kulaklık girişi çıkartıldı. Kulağa ne kadar da saçma geliyor değil mi? Yani telefonunuzu hem şarj edip hem de müzik dinleyemiyorsunuz veya kablosuz olarak şarj etmek zorundasınız. Yeni model Samsung Galaxy A serisinde de durum farksız. Fakat Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 ve Galaxy A72 gibi modellerde kulaklık girişi kullanımı devam ediyor.

Silikon kılıf ve ekran koruyucu neden kullanıyoruz?

Samsung Galaxy S veya Samsung Galaxy A serisi fark etmeksizin telefon satın alan herkes ekran koruyucu ve silikon kılıf kullanıyor. Halbuki Samsung Galaxy S22’nin Gorilla Glass Victus+ ekran kaplaması mevcut. Her ne kadar kırılmaz olarak satılan ekran koruyucular işe yarasa, da bazı talihsiz durumlarda telefonun düşüş şekline göre beklentiler sonuçsuz kalabilir. Yani şunu demek istiyoruz; telefonun camı ve arka kapağı çizilmez malzemeden diye ekstra para ödeyip sonra ekran filmi ve kılıf içine sokuyoruz. O halde neden Samsung Galaxy S almaya ısrar edelim ki? Nasıl olsa birkaç sene sonra telefonuzu değiştirme gereği duyacaksınız. Bu nedenle rahat rahat kullanın.

Nasıl olsa telefon değiştirmek zorundayız

Bugün amiral gemisi en iyi akıllı telefonu alsanız sizi beş yıl boyunca idare edebilir ancak batarya için aynı şeyi söylemek zor. Yaklaşık üçüncü senede bir batarya değişimi yapılması gerekecek ve orijinal parçalar özellikle amiral gemisi seviyesinde daha yüksek fiyatlı. Özellikler zengin olmasına karşın zaten üçüncü senede çoğu demode olacağı için bu durum sizi yeni bir cihaz almaya yönlendirebilir. Dolayısı ile amiral gemisi için beş yıl olarak biçtiğimiz kullanım ömrünü Galaxy A gibi orta seviyede üç yılla sınırlandırabiliriz. Eğer gelecekte daha iyi batarya teknolojileri çıkarsa bu durum elbette değişebilir.

Sonuç: Samsung Galaxy A

Şimdi beğendiğiniz Samsung Galaxy S telefonu bir tarafta açın ve fiyatına bakın. Diğer tarafta da Samsung Galaxy A’nın en iyi modeline bakın; üç yıl sonra değişim yapabileceğinizi düşünerek kararınızı verin. Kazanan muhtemelen Samsung Galaxy A olacak.

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