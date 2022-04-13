Telegram’daki İngilizce mesajları otomatik olarak çevirmek

Telegram, WhatsApp’a gizlilik odaklı bir alternatif olma özelliğiyle yıllar içinde ciddi bir yer edindi. Uygulama, ekranınızı mobil ve PC ortamında paylaşma gibi yeni özellikler içeriyor. Bunun yanı sıra Telegram, kullanıcıları arasındaki dil engelini ortadan kaldıran bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde mesajları çevirme yeteneğine sahipsiniz.

İlgi alanlarınıza göre dahil olduğunuz birkaç Telegram grubunun parçası olarak, düzgün İngilizce yazmakta zorluk çeken insanlarla iletişimde olmak zorunda olabilirsiniz. Telegram’ın yeni çeviri özelliği, size yazılan mesajların çevirilerini sohbet penceresinden bile çıkmadan ana dilinizde görmenizi sağlıyor. Bu özellikten nasıl yararlanabileceğinizi basit şekilde anlatalım.

Telegram’ın çeviri özelliği nasıl açılır?

Telegram’ın çeviri özelliği, Ayarlar’ın içindeki Dil bölümünde yer alıyor. Elbette bu seçeneği etkinleştirmeden önce telefonunuzdaki Telegram uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Bundan sonra, çeviri özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Android veya iPhone’unuzda Telegram uygulamasını açın.

Adım 2: Ekranın köşesindeki – Android’e göre- hamburger menüsüne dokunun.

Adım 3: Ayarlar’ı seçin.

Adım 4: Ayarlar bölümünün altındaki Dil seçeneğine ilerleyin.

Adım 5: Pencerenin üst kısmında, ‘Çevir Düğmesini Göster’ seçeneğini açın.

Adım 6: Bunu yaptıktan sonra Telegram ikinci seçeneği görünür hale getirecektir. ‘Çevirme’ yazan yer uygulamanın varsayılan dili neyse o şekilde ayarlanacaktır. İngilizce ise İngilizce’ye ayarlanmış olarak göreceksiniz. Fakat Türkçe kullandığınız için sizde Türkçe olacaktır.

Adım 7: Yabancı bir dilde aldığınız mesajları Hollandaca gibi başka bir dile çevirmek için uygulamanın varsayılan dilini değiştirmeniz gerekiyor. Ayarlar’daki Dil seçenekleri altında, mevcut ve desteklenen dilleri seçmeniz gerekir – Felemenkçe, Fransızca, Almanca, Arapça, Beyaz Rusça, Katalanca vb.

Çeviri özelliğini yalnızca mobil uygulamadan etkinleştirebilirsiniz. Masaüstü yazılımını veya Telegram’ın web sürümünü kullanarak bunu yapamayacağınızı unutmayın. Bilgisayarınızda uygulamanın varsayılan dilini değiştirmeniz gerekiyor.

Telegram kullanarak mesajların gerçek zamanlı olarak çevirmek

Çeviri özelliğini etkinleştirdikten sonra, yabancı bir dilde aldığınız tüm metinler (destekleniyorsa) seçtiğiniz dile çevrilecektir. Size yazma sırasında, gerçek zamanlı mesaj çevirisi yalnızca mobil cihazlardaki Telegram uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyordu.

Telegram, çevirileri yaparken Google Çeviri’yi kullanıyor. Bu yüzden çeviri doğru olmayabilir veya anlamakta sorun yaşayabilirsiniz. Ayrıca, mesajlar önce analiz edilmek üzere Google sunucularına gider ve ardından çeviri Telegram’da görünür. Bu nedenle hassas bilgiler göndermekten veya bunlar hakkında konuşmaktan uzak durun.

Adım 1: Telegram’da yabancı dilde mesaj içeren bir sohbet açın.

Adım 2: Mesaja bir kez dokunun. Mesaja uzun süre basmayın, bu durumda farklı bir dizi özellik penceresi ortaya çıkar. Çeşitli seçenekler içeren küçük bir menü görünecektir. Bu menüden Çevir’i seçin.

Adım 3: Çeviri seçilen dilde ekranın alt kısmında açılır. Telegram, kaynak dili otomatik olarak algılayacaktır.

Adım 4: Çeviriyi okuduktan sonra ‘Çeviriyi Kapat ya da İptal Et’ butonuna basarak konuşmaya devam edin.

Telegram uygulamaları: Android ve iOS

Android’de Telegram kullanıyorsanız, bir mesajı çevirirken sınırlı seçeneklere sahip olacaksınız. Çevrilmiş metni bir kutu içinde göreceksiniz, ancak bununla yapabileceğiniz pek bir şey yok. Elbette, parmağınızı üzerinde tutarak metni manuel olarak seçebilir ve ardından kopyalayarak başkasıyla paylaşabilirsiniz.

iOS tarafındaki Telegram çeviri özelliği daha fazla özellik sunuyor. Örneğin, tek bir dokunuşla “Çeviriyi Kopyala” işlemi yapılabilir. Ayrıca doğrudan çeviri kutusundan “Dili Değiştir” yaparak ve uygulamanın varsayılan dilini değiştirerek, sohbetten ayrılmadan metnin farklı bir dile çevrilmesini sağlayabilirsiniz.