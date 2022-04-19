iPhone 14 hakkında her şey

Gün geçmiyor ki iPhone 14 hakkında gelişmeler ortaya çıkmasın. En son gelen gelişmelere göre iPhone 14 ailesi delikli ön kamera, Apple A16 Bionic işlemci ve çentiksiz bir ekrana sahip olacak. Bu yazıda iPhone 14 teknik özellikleri hakkındaki en son gelişmelerden bahsedeceğiz ve hatta sızdırılan ve netleşen görüntülerden yola çıkarak iPhone 14’ün bazı özelliklerini analiz edeceğiz. Elbette kesin olarak bilinen bazı noktalar var ve bunlardan az önce sizlere bahsettik. Diğer bazı noktalar ise ailedeki modellerin artık 6.1 inç ve 6.7 inç ekran seçeneklerinden oluşacağı. En büyük sürprizlerden birisi artık iPhone 14 mini gibi bir model olmayacak çünkü bu model aslında baz versiyon ile oldukça kesişiyordu. Yani iPhone 13 ile iPhone 13 mini arasında kalanlar genelde iPhone 13’ü seçti ve rakamlar da Apple’ı pek memnun etmemiş olsa gerek. Planlarda şu anda iPhone 14 mini diye bir model yok.

iPhone 14 ailesinde Apple A16 Bionic işlemci kullanılacak. Bu işlemci ilk kez bu modellerde kullanılacak ve elbette birçok avantajı var. Diğer yandan artık hap şeklinde delikli bir ön yüz kamerası görüyoruz. Tahminler belki ekran içi kamera olabileceği yönündeydi ancak bu noktada kaliteyi etkileyen bazı sıkıntıların olduğu biliniyor. iPhone 11’den itibaren dikkat çekmeye başlayan ve iPhone 13’te de iyice belirginleşen arka kamera çıkıntıları ise artık yavaş yavaş tarihe karışıyor gibi. Qualcomm X65 modem sayesinde 5G’ye de hazır olan bir telefon ailesinden bahsediyoruz. Hazırsanız iPhone 14 modelleri hakkındaki dedikodu ve gerçeğe yakın bilgileri artık bir araya getirelim.

iPhone 14 konusunda gelişmeler

2022’nin başlamasıyla birlikte çentiksiz iPhone modelleri hakkında dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Ocak ayında dedikodu düzeyine ulaşan en önemli gelişmelerden biri ise iPhone 15 Pro’nun 10x optik yakınlaşma yapabilen bir lense sahip olacak olması dikkat çekti. Biz şimdi aylara göre iPhone 14 ne gibi dedikodulara maruz kaldı bir listesini yapalım.

iPhone 14 konusunda gelişmeler

OCAK

Çentiksiz iPhone 14 modelleri konuşulmaya başlandı.

Yeni nesil iPhone 15 Pro gibi modellerde 10x optik yakınlaşma sunan periskop kamera kullanılacağı ortaya çıktı.

iPhone 14 Pro için ekran içi Face ID sistemi ve hap delikli kamera tasarımı ortaya çıktı.

iPhone 14 için herhangi bir sokete sahip olmayacağı ve tüm bağlantıların kablosuz gerçekleşeceği söylendi.

iPhone 14 ön kamera görüntüsü taslak görselleri ortaya çıktı.

iPhone 14 Pro kamerası kaç MP soruları için 48 MP değeri ortaya atıldı.

Ekran içi Face ID için iPhone 15 Pro modeli işaret edildi.

iPhone 15 ve sonrası için ekran içi Face ID ve Touch ID kesinleşti.

Tüm iPhone 14 modellerinde 120 Hz ekran, 6 GB RAM miktarı kesinleşti.

iPhone 14 çıkış tarihi olarak sonbahar işaret edildi. Eylül ayı ihtimali yüksek.

iPhone 14’ün eSIM modeli opsiyonlu olacağı söylendi.

iPhone 14 Pro’nun tasarımı tamamlandı.

ŞUBAT

iPhone 14 için 5G özelliği netleşti.

Face ID için ikinci bir delik kullanılacağı ve 2023’te bu özelliğin tüm modellerde uygulanacağı ortaya çıktı.

iPhone 14 ve iPhone 14 Max için iPhone 13 ile aynı boyutta ekran çerçevesi kullanılacağı sızdırıldı.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ın Apple A16 Bionic içereceği söylendi.

iPhone 14’ün tasarım yönünden hiçbir farkı olmayacağı ortaya atıldı.

MART

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için daha büyük kameraların kullanılacağı sızdırıldı.

NİSAN

iPhone 14 kalıp görüntüleri ortaya çıktı.

iPhone 14 model seçenekleri

Son gelişmelere göre iPhone 14 mini iptal edildi. Fakat yine dört farklı iPhone 14 modeli olacağının üzerinde duruluyor. 6.1 inç ekran büyüklüğü sadece iPhone 14’te kullanılacak. iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ın tamamında 6.7 inç büyüklüğünde ekrana yer verilecek. Bu durumda aslında iPhone 13 mini’nin yerine iPhone 14, iPhone 13’ün yerine de iPhone 14 Max geliyor gibi düşünebilirsiniz. Pro olan seri ise Apple A16 Bionic ile fark yaratacak.

Face ID teknolojisi ne zamandan beri var; 2017’den beri bu teknolojiyi görüyoruz ve bunun için de ekranın ön kısmında yüz tarama için özel bir alan bulunuyor. iPhone 14 ailesiyle birlikte Face ID farklı bir yapıda sunulacak çünkü ön bölümdeki çentik tamamen kaldırılıyor. Sadece ahize ve ön kamera için delikli bir yapıya yer veriliyor. Şu anda söylenti aşamasında ancak ön kameranın hap deliği kısmından aynı zamanda Face ID doğrulaması için gerekli olan tarama gerçekleştirilecek. Apple tarafında bu özelliğin geliştirilmesine devam ediliyor. Tabii aslında bu durum iPhone 14 Pro ve Pro Max için geçerli. Yani standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max için çentik geçerli olacak gibi görünüyor.

Arka kameraların çıkıntı yapmayacağına dair bir diğer söylenti söz konusu. Bu özellikle iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile son derece ciddi bir hale gelmişti. Apple’ın lensler, flaş ve LiDAR tarayıcıyı saklayabilmesi için iki farklı yolu var; ya iç düzeni biraz daha sıkıştıracak ya da cihazı biraz daha kalınlaştıracak. İkisi dengeli bir şekilde de yapılabilir. Yeni iPhone modellerindeki yenilikleri şu an hızlıca geçiyoruz. Telefonlardan bazılarının titanyum çerçeve kullanma olasılığı yüksek. Ayrıca ısınma riski olan 5G modem için de özel soğutuculu bir tasarımın üzerine yoğunlaşıldığı tahmin ediliyor. Metal olan gövde bu konuda destekleyici olacaktır.

Apple’ın 10x optik yakınlaştırma yapabilen periskop kamerası için tarih 2023’ü gösterse de belki iPhone 14 Pro Max için bu yönde bir sürpriz gelebilir. Apple’ın şu anda bu yönde bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor ve yeni modellerde artık çözünürlük 48 MP’e ve 8K video çözünürlüğüne kadar geliştirilecek. Özetle bir de Pro modellerinde A16 Bionic kullanılacağı, iPhone 14 ve iPhone 14 Max’ta da A15 kullanımı devam edecek söylentisi de var. Yani iPhone 14 Max sadece iPhone 14’ün daha büyük ekranlısı olacak. Tıpkı iPhone 13’ün küçük ekranlısının iPhone 13 mini olması gibi…

iPhone 14’te yeni Face ID (sadece Pro)

Çentik olayını hiçbir kullanıcı sevmiyor. iPhone 13’te neyse ki boyutu biraz daha azaltıldı. iPhone 14 ailesi ise özellikle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde delikli hap kameraya geçerek çentiği ortadan kaldıracak. Evet bu devrimsel bir adım diyebiliriz. Apple ile arası oldukça iyi analistlerden biri olan Ming-Chi Kuo Mart 2021’de bununla ilgili bir açıklamayı burada paylaşmıştı. Hatta bu resmi bir bilgi olarak bile kabul edilebilir durumda.

Buradaki hap kamera deliği fakat biraz daha büyük yapıda olacak. Normalde Android telefonlarda daha küçük hap kamera deliği varken Apple neden daha büyük tercih ediyor? Bunun nedeni elbette Face ID için ikinci bir delik kullanmamak. Kamera tam ortada yer alıyor ve kameranın çevresindeki çemberden de Face ID ölçümü gerçekleştiriliyor. Yani burada aynı zamanda bir Face ID için kızılötesi sensör yer alacak ve projeksiyon ile ölçümü gerçekleştirecek. Apple’a yakın diğer analistler olan Ross Young ve Mark Gurman ise 2022’de bu çözümün hazır olamama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Farklı analist görüşlerine göre de Face ID artık TrueDepth kamera içine entegre edilecek ve lazer ölçüm kamera içerisinden gerçekleştirilecek. Böylece iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max olabilecek en küçük ön kamera deliğine sahip olacak ancak tabii ki belirli bir ışık girişi için belirli bir standardın altına inilmeyecek. 2023 ihtimalleri de yüksek.

120 Hz ProMotion ekran

iPhone 14 ekranı 120 Hz mi destekleyecek? Şu anda bilinen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için evet. Fakat daha uygun fiyatlı modeller olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Max için bu durum bilinmiyor. Pro modellerin gerçekten farklı olabilmesi için bu tarz ayrıcalıkları içermesi gerekiyor bu nedenle ekran konusunda da daha önemli bir farklılık yok gibi. Tabii bir de çentik durumu var. Koreli web sitesi Elec’in haberlerine göre de Apple iPhone 14’te 120 Hz desteklemeyen standart bir LTPS OLED ekran tercih edecek. Bir başka analist olan Jeff Pu ise tüm iPhone 14 modellerinde bu özelliğin olacağını iddia ediyor.

iPhone 14 tasarımı nasıl olacak?

Mart ayında iPhone 14 modellerini tasvir eden bazı görseller ortaya çıkmıştı ve iPhone 13’ten pek de farklı olmayacağı konusunda bir görüş vardı. Özellikle iPhone 14’te büyütülen kamera mercekleri nedeniyle çapraz bir tasarım dikkati çekmişti. Nisan ayında da iPhone 14 modellerinin kalıplarını gösteren bir başka görsel ortaya çıktı. Çapraz kamera dizilimi özellikle iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’da iki kamera olacağını kesinleştiriyor. iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max’ta ise alışılagelindik bir üç kamera tasarımı bulunuyor. Bu noktada kameraların belirli kalitelerle birbirinden ayrılmaları şart gibi görünüyor çünkü teknik olarak iPhone 14 Pro kamera kalitesi ve iPhone 14 Max kamera kalitesi karşılaştırması yapılırken iPhone 14 Pro’nun daha ağır basması gerekiyor.

Görsellere bakıldığında artık iPhone 14 mini diye bir modelin olamayacağı kesinlik kazanıyor.

iPhone 14 modelleri boyut kıyaslaması

iPhone 14 mini boyut kıyaslaması yaparken ekran boyutları ile yola çıkmak gerekiyor. Bilinen ekran büyüklükleri şu şekilde:

iPhone 14 Modele Göre Ekran Büyüklükleri:

iPhone 14: 6.1 inç

iPhone 14 Max: 6.7 inç

iPhone 14 Pro: 6.1 inç

iPhone 14 Pro Max: 6.7 inç

Artık iPhone 14 mini yani 5.4 inç seviyesinde bir iPhone modeli olmayacak. En yeni iPhone modeli iPhone 13 mini olacak kalacak. Muhtemelen Apple buradaki boşluğu katlanabilir iPhone modeli ile doldurmayı planlıyor.

iPhone 14 kasa malzemesi

Apple şimdilik titanyumu sadece Apple Watch’ta kullandı. Titanyum malzemenin alüminyuma göre avantajı daha hafif ve daha dayanıklı olması. Ayrıca korozyon yapmama gibi bir avantaj daha söz konusu. JP Morgan Chase analiz raporuna göre Apple iPhone 14 modelinde titanyum alaşımlı bir kasa kullanabilir veya titanyumu komple bir çerçeve olarak uygulayabilir. Belki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ta titanyum çerçeve değişimi yapılabilir ve de iPhone 14 ile iPhone 14 Max’te alüminyuma devam edilebilir.

iPhone 14 yeni soğutma sistemi ve bağlantılar

iPhone 14 ailesinde 2022’den itibaren üst düzey bir soğutma sistemine geçileceğine dair söylentiler vardı. Hatta bazı oyuncu telefonlarından buhar odalı soğutma şeklinde bu teknolojilerin kullanılmaya başlandığını hatırlayabilirsiniz. Özellikle 5G teknolojisi ile birlikte ısınmaya başlayacak olan telefonlar için ciddi bir soğutma teknolojisi üzerinde çalışılıyor. 5G’nin iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile sınırlı olmayacağı kesin. Yani ailedeki tüm modellerde iPhone 14 ve iPhone 14 Max dahil 5G bağlantısına destek verilecek. Bildiğiniz gibi Samsung, Razer ve LG gibi şirketler artık telefonlarında bu tarz uygulamaları yapmaya başladı.

Apple’ın bir diğer hayallerinden birisi hiçbir giriş bağlantısı bulunmayan bir iPhone üretebilmek. Elbette bunun için kablosuz ve hızlı şarj teknolojilerinin daha iyi bir konuma gelmesi gerekiyor. Bir süre daha Lightning girişini göreceğiz gibi. Fakat bir diğer yandan da USB Type-C’ye yönelik bir inanış var. Apple buna şimdilik odaklanmayabilir. MagSafe üzerinden bir kablosuz şarj çok daha cazip olabilir ancak bunları en azından iPhone 15 modellerinde görebiliriz. Bu da bir ihtimal ve ancak seneye gerçekleşebilir diye düşünüyoruz.

iPhone 14’teki kameralar

iPhone 14’ler artık daha gelişmiş geniş açı kameralara sahip olacak ve tele-foto çekimlerde de yüksek performans sergileyecek. Artık bir süredir kullanılan 12 MP kamera yerini 48 MP’lik yeni bir kameraya bırakacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ta artık devrimsel bir kamera iyileşmesi olacak. Bu değerler kağıt üzerinde düşük gibi görünse de iPhone kameralarının MP anlayışının çok daha farklı olduğunu tahmin etmek zor değil. Aydınlatmanın iyi olduğu şartlarda 48 MP’lik fotoğraflar çekebilirsiniz. Düşük ışık koşullarında ise piksel gruplama yapılarak 12 MP çözünürlükte fotoğraflar elde edilebiliyor ki bu fotoğraflar da son derece etkileyici sonuçlar veriyor.

8K video kayıt çözünürlüğünün özellikle AR ve VR gibi teknolojilerle birlikte oturtulması bekleniyor yani artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler artık günümüzün bir parçası ve Apple’ın geliştirmiş olduğu yeni ürünlerle birlikte kullanıcılar çok daha benzersiz bir deneyim elde edebilirler. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bu açıdan düz iPhone 14 ve iPhone 14 Max’a göre avantajlı olabilirler.

Apple A16 Bionic kullanan telefonlar

Apple bu nesilde bir anlayışı geride bırakabilir ve zaten güçlü bir işlemci olan iPhone 13’teki Apple A15 Bionic’i kullanmaya devam edebilir. Fakat iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için artık Apple A16 Bionic zamanı. En üst seviyeye hitap eden amiral gemisi telefonlar Apple’ın geliştirdiği en yeni işlemciyi kullanmak zorunda. Bu yeni işlemci TMSC üretimi ve NP4 üzerine 5 nm üretim tekniği ile inşa ediliyor. Bir diğer ayrıntı da iPhone 14 ailesinde ne kadar RAM kullanılacak sorusu… Gelen bilgilere göre tıpkı iPhone 13’te olduğu gibi iPhone 14 modelleri de 6 GB RAM içerecek. iOS zaten özellikle RAM konusunda harikulade bir işletim sistemi.

iPhone trafik kazası algılama sensörü

Yeni iPhone modellerinde bir araba kazası algılama sensörü yer alacak. Aslında bu birkaç sensörden gelen veriyle analiz edilerek kullanılacak bir özellik. Yer çekimi sensörü ve jiroskop gibi verilerdeki ani değişiklikler bir kaza durumunu analiz ederek doğrudan acil servis gibi yerleri arayabilecek. Bunun için Apple Watch için de çalışmalar yapılıyor. Şu anda mevcut çalışmalar iPhone 14 ve Apple Watch’ın 8. nesil modelleri üzerinde tasarlanıyor. Bilinen düşme algılama özelliğinin biraz daha gelişmişi olarak düşünülebilir.

Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz ancak iPhone 14 çıkış tarihi olarak şu anda takvimler Eylül 2022’yi gösteriyor. Çok büyük sürprizler olursa süre yılbaşına kadar uzayabilir ve beklenmeye değer bazı özellikler de telefonlara eklenebilir.

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