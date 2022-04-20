Bazı numaralardan gelen aramaların görünmesini isteyemebilirsiniz veya bazı mesajların gizli olması birçok açıdan daha doğru olabilir. Bu yazıda Android’de arama kayıtları ve kısa mesaj gizleme işlemleri nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Kısa mesaj gizlemeden kasıt elbette SMS’ler ve WhatsApp yazışmaları. Normalde birçok insan arama kayıtlarını ve mesajlaşmalarını silmeyi tercih ediyor ancak bunları gizleyebilmenin oldukça pratik yolları mevcut. Bu konuda bazı ek uygulamalardan destek almak gerekiyor. Bu uygulamalar temelde farklı bir işlev sunuyor gibi görünüp aslında arka planda bu tarz gizleme işlemlerini üstlenebiliyor.

Aslında arama ve SMS geçmişi için Google Play’de kullanabileceğiniz birçok uygulama var ancak tahmin edilebileceği gibi iş bir süre sonra ücretli satın almaya gidiyor veya reklamlar can sıkıcı boyuta ulaşabiliyor. Bazı uygulamalar da hiç çalışmayabiliyor veya gereksiz izinler isteyerek şüphe uyandırıyor. Biz bu yazıda Android’de arama gizleme ve SMS ile WhatsApp konuşmalarını saklama için kullanılabilecek en başarılı uygulamaları araştırarak karşınıza getiriyoruz. Emin olun siz de artık bu işlemleri yaparken herhangi bir kuşku duymayacaksınız.

En iyi “Hesap Makinesi” gibi görünen uygulama

Calculator Pro+’ı gördük, beğendik, test ettik ve sizlere de gönül rahatlığı ile tavsiye edebiliriz. Uygulamayı Google Play’den buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Uygulama SMS ve MMS’leri gizleyebiliyor, şifreli olarak açılabiliyor, aramaları filtre edebiliyor veya engelleyebiliyor. Dahası özel olarak belirlenen mesajlarda farklı görüntü ve bildirim gösterebiliyor. Otomatik olarak yedek alma gibi özellikleri de mevcut ve tüm Android akıllı telefonlarda sorunsuz şekilde çalışabiliyor.

Calculator Pro+ PIN ile açılabiliyor ve ancak bu şekilde gizlemek istediğiniz arama kayıtlarına ve SMS mesajlara erişim verebiliyor. Uygulamada biraz reklam var ancak bu rahatsız edici düzeyde değil. Ücretsiz sürümün bile gönül rahatlığı ile uzun süreli kuıllanılabileceğini söyleyebiliriz. Android’de arama kaydı ve mesaj gizleme işlemi içinse yapılması gerekenler basit.

Uygulamayı indirin ve kurun.

İleri seçeneklerini seçerek Son kısmına kadar gelin ve onay verin.

Uygulamanın telefon kişilerine ve depolama alanına erişim sağlaması gerekiyor. GOT IT diyerek onayı verin. Bu izinleri vermeden uygulama çalışmayacaktır.

Hesap makinesinin arka planında PIN ile erişilebilen bir alan bulunuyor ve bu alandan arama ve SMS gizleme ayarlarına dair ayarlar yapılıyor. Dört basamaklı bir PIN kodu tanımlamanız gerekli ve eğer bu kodu unutursanız Calculator Pro+’ı kaldırıp tekrar kurmanız gerekiyor. Kurulumun tamamlanması için telefon numaranızı SMS aracılığı ile doğrulamanız gerekiyor. Tarafınıza gönderilecek olan doğrulama kodunu girmeli ve şartları kabul etmelisiniz.

Uygulamada Kişi ekle ikonuna tıklayarak aramalarını ve mesajlarını görüntülemek istediğiniz kişileri seçin. Eğer mesajlar ile de ilgili bir işlem yapmanız gerekiyorsa AdvanceSMS uygulamasını Calculator Pro+ yüklemeyi önerecektir. Kişi ekleme işlemi tamamlanınca Calculator Pro+ size bununla ilgili bir uyarı gösterecektir. Uygulamanın Pro sürümünde sanal telefon numarası satın alma gibi seçenekler de var. Burada biraz daha gizliliğe yönelik özelliklere yer veriliyor. Calculator Pro+ uygulamasına alternatif olarak TextU uygulamasını da tavsiye ederiz.

Android’de WhatsApp mesajlarını gizleme

Android’de WhatsApp mesajlarını herkesin okumasını istemeyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken yine Google Play’den üçüncü parti bir uygulama desteği almaktır. WhatsApp artık SMS’in tam anlamıyla yerini aldığı için SMS gizlemeden daha fazla olarak WhatsApp mesajlarını saklama işlemine ihtiyaç duyuluyor. Bunun için öncelikle Google Play’den buraya tıklayarak Chat Locker for WhatsApp uygulamasını indirin.

WhatsApp mesaj gizleme uygulaması açılırken sizden bir şifre isteyeceğinden önce bir şifre tanımlaması yapmanız gerekiyor. Gerekirse parmak izi okuyucunuzu kullanarak daha güvenli bir giriş bölümü de oluşturabilirsiniz. Bunun için uygulamanın ayarlar kısmına gitmeniz gerekli. Uygulamanın çalışabilmesi için telefonunuzdaki Ayarlar bölümüne gelin ve “Erişilebilirlik” seçenekleri arasında WhatsApp’a erişim sağlayın. İzin ayarlarının yeri elbette telefonunuzun yerine göre değişecektir.

Kurulum sona erdiğinde Chat Locker for WhatsApp uygulamasının ana ekranına gidin ve + simgesine bağlayarak bir kişi eklemeyi deneyin. Erişilebilirlik ayarlarına herhangi bir eksiklik yoksa işlemlerin bundan sonrasının oldukça rahat bir şekilde ilerlemesi gerekecek.

Şimdi meraklı gözlerden uzakta tutmak istediğiniz WhatsApp görüşmesini veya grubunu seçerek kişiyi Chat Locker for WhatsApp uygulamasına gönderin. Bundan sonra bu kişi ile görüşmeleri veya grup yazışmaları şifrelendiği için görüntülemek için şifrenin veya parmak izinin girilmesi gerekecek.

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