iPhone SE (3. Nesil) mi, iPhone 12 mini mi?

Bütçeler ortada, telefon fiyatları belli… İlle de Apple diyorsanız katlanılması gereken çift haneli fiyat etiketlerini kabullenmek şart. Fakat şimdi ortada bir seçenek daha var: iPhone SE (3. Nesil). Eğer fazla bütçeniz yoksa ve sırf uygun fiyatlı olması nedeniyle iPhone 12 mini gibi bir modele yöneliyorsanız iPhone SE (3. Nesil) de sizin için bir seçenek haline gelebilir. Bu yazıda iPhone SE (3. Nesil) mi yoksa iPhone 12 mini mi daha iyi konusunda değineceğiz. İki telefonun da birbiri karşısında belirli üstünlükleri var ve hangisinin sizin için daha uygun olabileceğine ancak kendi ihtiyaçlarınızı belirleyerek karar verebilirsiniz.

iPhone SE (3. Nesil) ve iPhone 12 mini şu anda Apple’ın en uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında. Ancak uygun fiyat bandında olmalarına karşın birbirlerine çeşitli açılardan üstünlük sağlayabiliyorlar. Buradaki arayışımız 10 bin TL fiyata satılan iPhone modelleri diyebiliriz. Her iki telefon da bu baremin biraz daha üzerinde fiyat etiketlerine sahip. Eğer yenilenmiş telefon veya ikinci el iPhone gibi seçenekler aklınızda bulunmuyorsa en düşük fiyatlı iPhone modelleri olarak sadece bu ikisini size önerebiliyoruz; şimdilik…

En ucuz iPhone ne kadar?

En düşük fiyatlı iPhone modelleri şu andan iPhone SE (3. Nesil) ve iPhone 12 mini. Normalde bu telefonlar ilk çıktığında 600 USD fiyatın daha altındaydı ve bu da ülkemizde 10 bin TL üzerine işaret ediyor. Aslına bakılırsa iPhone SE (3. Nesil) iPhone 12 mini’den daha ucuz. Kağıt üzerinde bakıldığında iPhone SE (3. Nesil) 64 GB fiyatı 429 USD ancak bu değer iPhone 12 mini’ de 599 USD. Yani sözün özü her şekilde iPhone SE (3. Nesil) daha uygun fiyatlı olacak. Arada yurt dışı hesabıyla 170 USD’li bir fiyat farkı var. Türkiye’de bu 2500 TL’ye yakın bir fiyatı ifade ediyor. Peki, iPhone SE (3. Nesil) tercih edilse ve 2500 TL kar edilse sonradan pişman olma ihtimali var mı? Evet, bu mümkün.

iPhone fiyat / performans modelleri

iPhone SE (3. Nesil) ve iPhone 12 mini kıyaslamasında fiyat / performans değerini göz önüne almak gerekiyor. Şimdi konu performans ise iPhone SE (3. Nesil) iPhone 12 mini’den daha iyi. iPhone SE (3. Nesil) en güncel işlemcilerden biri olan Apple A15 Bionic’i içeriyor. iPhone 12 mini’de ise daha düşük kaliteli A14 Bionic var. Aslında burada daha eski nesil diyelim. iPhone SE (3. Nesil)’deki işlemci iPhone 13 modellerindekinin aynısı ve zaten avantaj burada ortaya çıkıyor.

Gelelim gerçek yaşama. Kullanım sırasında bir telefonun öbürü karşısında bariz bir hız üstünlüğü var mı? Yok. Yani sıkışık trafikte bir normal binek aracı bir de spor bir otomobili düşünün. Durum bunun gibi. Günümüzdeki tüm uygulamaların üstesinden rahatlıkla geliniyor ve kağıt üzerinde daha zayıf olan iPhone SE (3. Nesil) bile beklenen performansı verebiliyor. Kafanız zaman zaman iPhone 12 mini’ye gidip gelse de bu noktada iPhone SE (3. Nesil)’i de göz ardı etmemelisiniz.

En iyi iPhone tasarımı hangi modelde?

Tasarım yönünden de değerlendirme yapmak gerek. Bu konuda acımasız olacağız çünkü 2022 yılında halen iPhone 8’den esinlenen bir tasarımın iPhone SE (3. Nesil)’de kullanılması hiç de hoş değil. Sonuçta istenen ciddi bir para var ve insanlar da iPhone 8’e benzeyen bir telefonu satın almak istemiyor. Home tuşu gibi çağ dışı bir unsur hala son model bir iPhone’un üzerinde düşünebiliyor musunuz? Yani bu fiyata alabileceğiniz çok daha iyi akıllı telefonlar var. İsterseniz Google Pixel 5a’yı şuradan bir inceleyin.

iPhone 12 mini daha yenilikçi ve 2022 yılına yakışan bir tasarıma sahip. Face ID çentiği ve neredeyse çerçevesiz olan ekranı ile harika bir görünüm sunuyor. Telefonda Home tuşu olmadığı için kesinlikle daha etkileyici bir görünüme sahip. Bir de unutulmaması gereken bir nokta daha var. Her ne kadar iPhone 12 mini’ye “mini” desek de aslında iPhone SE (3. Nesil) boyut kıyaslaması sonuçlarına göre daha büyük bir akıllı telefon. Bunun nedeni iPhone SE (3. Nesil) modelinde ekran / gövde oranının daha düşük olması.

Ucuz iPhone’larda ekran kalitesi

iPhone SE (3. Nesil) ekran büyüklüğü 4.7 inç düzeyinde ve aynı zamanda IPS gibi çağ dışı bir teknoloji sunuluyor. Bizi en çok üzen noktalardan biri de bu oldu. Ekranın çözünürlüğü de 750 x 1334 yani tam bir HD ekrandan bahsedebilme şansı yok. Noktalar biraz daha görülmeye müsait. 720p bir ekran desek daha doğru açıklama yapmış oluruz. ppi değeri iPhone SE (3. Nesil) için 326 ppi ve günümüzde artık standart değer 450 ppi. Bu nedenle iPhone SE (3. Nesil) ekran konusunda tam anlamıyla çağ dışı.

iPhone 12 mini elbette günümüzün teknolojilerini yansıtmayı başarıyor. Super Retina XDR ekranda OLED teknolojisiyle görüntü oluşturuluyor ve Home tuşu bölgesi olmadığı için 5.4 inç gibi daha büyük bir görüntüleme alanı sunuluyor. Elbette OLED ekran ile IPS’i asla kıyaslayamayız. Elde edilen çözünürlük 1080 x 2340 piksel ve ppi değeri de hesaplama yapıldığında 476 ppi olarak ortaya çıkıyor ve günümüzün ortalamasının üstünde. Elbette iPhone 12 mini ekran parlaklık değeri de 1200 nit gibi üstün bir seviyede ve böylece HDR10 gibi teknolojilerden faydalanma imkanı da bulunuyor.

Touch ID ve Face ID

Apple iPhone 12 mini’de Touch ID’yi alan sıkıntısı nedeniyle feda etti. Ancak Face ID bu zaman zarfında gelişti ve maske ve gözlük taksanız bile artık sizi kolayca tanıyabiliyor. Fakat Touch ID’yi her zaman daha kullanışlı bulanlar var. Çoğu kişi Face ID yerine Touch ID’yi bir güvenlik önlemi olarak kullanmaya devam edebiliyor. Eğer Touch ID şart ise iPhone SE (3. Nesil) modeline yönelmeniz daha doğru olacaktır. Fakat biraz daha zamana ayak uydurayım diyorsanız iPhone 12 mini’deki Face ID elbette daha havalı bir seçenek. İki güvenlik çözümü de sınıfının en iyisi ve görevini başarıyla yerine getirebiliyor.

iPhone SE (3. Nesil) – iPhone 12 mini kamera kalitesi farkı

Öncelik kamera kalitesiyse elbette bu konuda iPhone 12 mini birinci sırada geliyor. 12 MP çözünürlükteki ve f/1.6 diyafram açıklığındaki ana kamera harika sonuçlar ortaya koyuyor. Geniş açılı diğer kamera da f/2.4 diyafram açıklığına sahip ve elde edilen sonuçlar gayet iyi. iPhone SE (3. Nesil) ise yine 12 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip ancak bu kez diyafram değeri f/1.8; yani ışık konusunda biraz daha fazlasına ihtiyacı var. İkisini de kıyaslamak gerekirse iPhone 12 mini önde. Selfie kamerası konusunda ise iPhone SE (3. Nesil) 7 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip. iPhone 12 mini’de ise 60 fps hızında 4K video çekebilen 12 MP bir ön kamera mevcut yani yine iPhone 12 mini daha üstün.

Pili en uzun giden iPhone hangisi?

Apple’ın pil değerleri kağıt üzerinde düşündürücü olabiliyor. Örneğin; iPhone SE (3. Nesil) batarya kapasitesi değeri 2018 mAh ve kağıt üzerine bakarak normalde bu telefonu kimsenin almaması lazım. iPhone 12 mini’deki bataya kapasitesi ise 2227 mAh ve böylece iPhone 12 mini daha uzun bir kullanım ömrü ortaya koyacak. iPhone SE (3. Nesil) daha verimli bir işlemciye sahip ancak iPhone 12 mini’deki OLED ekranınd a güç tüketimi konusunda biraz bonkör olduğunu söylememiz gerekiyor. Sonuç olarak iPhone 12 mini bu alanda kıl payı önde denebilir.

iPhone model tavsiyesi

iPhone SE (3. Nesil) daha uygun fiyatlı bir seçenek ancak iPhone 12 mini’nin üstün yönleri birçok yönden daha fazla. 2500 TL fiyat farkı düşünüldüğünde ve ihtiyaçlara da bakarak hangisi size daha uygun karar vermeniz gerekiyor. OLED ekran ve daha yenilikçi teknolojiler iPhone 12 mini’nin daha ağır basmasını sağlıyor. Ayrıca iPhone 12 mini’de MagSafe ile bazı yeni aksesuarların kullanılabilme imkanı da var.

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