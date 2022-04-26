iPhone’da bildirimlerin gecikmesi ve çözüm önerileri

Herkesin uyandığında yaptığı ilk şey iPhone’daki bildirimlerini kontrol etmek (bunun sağlıklı bir alışkanlık olmadığı söyleniyor). Fakat bazı bildirimlerin geç geldiği ve bu nedenle zaman açısından önemli bildirimlerin kaçırıldığı anlar vardır. iPhone’unuzda gecikmeli bildirim sorunu yaşıyorsanız, bunun birçok nedeni olabilir.

Bu eksikliğe neyin neden olduğunu ve nasıl düzeltileceğini öğrenmek için okumaya devam etmenizi öneriyoruz.

iPhone’umda neden bildirim almıyorum?

Gecikmeli bildirime yol açan en bilinen sorun, hem hücresel hem de Wi-Fi olmak üzere yavaş bir internet bağlantısı kullanmanızdır. Başka bir neden, Wi-Fi veya Mobil Veri seçenekleri altında Düşük Veri Modu’nu etkinleştirmiş olmanız olabilir.

Ayrıca Düşük Güç Modu’nun etkinleştirilmesi de, pilin hızla bitmesini önlemek için uygulamaların arka planda çalışmasını engellediğinden bildirimleri de geciktirir. Özellikle batarya %20’nin altındayken gecikmeli bildirimler alma olasılığınız oldukça yüksek.

iPhone’da bildirimlerin gecikmesi nasıl düzeltilir?

Artık bildirimlerin gecikmesinin birden çok nedeninin farkında olduğunuza göre, problemi çözmeye yönelik birkaç düzeltme tavsiyesinden yararlanabilirsiniz.

Bildirim özetini kapatın

iOS 15 ile Apple, Zamanlanmış Özet adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Kullanıcıların, tüm gün boyunca alınan bildirimlerin bir özetini bulabilecekleri belirli zamanları planlamalarına olanak tanır. Gecikmeli bildirimler alıyorsanız, bu özelliği kapatmanızı ve bunun için aşağıdaki adımları uygulamanızı öneriyoruz.

Ayarları aç.

Bildirimler’e dokunun.

Zamanlanmış Özet sekmesini seçin ve bir sonraki ekranda kapatın.

Rahatsız Etme’yi kapat

Rahatsız Etme özelliğini açtıysanız, bildirim almayacağınız son derece açıktır. Rahatsız Etme özelliğini belirli bir zamanda otomatik olarak açılacak şekilde ayarlamış olmanız da mümkündür ve bu nedenle bildirimler geç görünüyordur. Bunu şu şekilde kapatabilirsiniz:

Ayarları aç.

Odak’a dokunun.

Rahatsız Etmeyin’i seçin ve kapatın.

Bildirimleri açın

Bildirim Önizleme’yi açmanız ve Bildirim Stillerini kontrol edip değiştirmeniz gerekir.

Ayarları aç.

Bildirimler’e dokunun.

Önizlemeleri Göster → Her Zaman veya Kilit Değilken öğesini seçin.

Geri gitmek için sol üstteki <Bildirimler’e dokunun.

Bildirimleri geciktiren uygulamayı bulun.

Bildirimlere İzin Ver seçeneğini açın → uyarı stilini seçin.

iPhone’unuzu yeniden başlatın

iPhone’unuzu yeniden başlatmak, sorunları çözmek için en bilinen yol olduğu için her zaman önerilen bir çözümdür. Hangi iPhone’u kullanıyor olursanız olun bu yöntemi deneyin.

Hücresel ve Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin

Instagram, Snapchat vb. gibi uygulamalar internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Benzer şekilde, yalnızca internete bağlandıklarında bildirim gönderirler. Bu nedenle, bu tür uygulamalardan geç bildirim alıyorsanız, internet bağlantınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Böyle yaparak:

Denetim Merkezi:

Touch ID’li iPhone’da: Alttan yukarı kaydırın.

Face ID’li iPhone’da: Yukarıdan yukarı kaydırın.

Mobil Veri veya Wi-Fi’ye bağlı olup olmadığınızı kontrol edin.

Değilse etkinleştirin.

Düşük Güç Modu’nu kapatın

Düşük Güç Modu’nun etkinleştirilmesi, uygulamaların arka planda çalışmasını büyük oranda kısıtlayacak. Bunu bataryanın bitmesini önlemek için yapabilirsiniz. Fakat pil ömrünü korurken arka planda uygulamalardan gelen bildirimleri kaçıracaksınız. Anında bildirim almak istiyorsanız Düşük Güç Modunu kapatın. Bunu nasıl yapacağınız şu şekildedir:

Ayarları aç.

Pil’e gidin.

Düşük Güç Modu’nu kapatın.

Düşük Veri Modu’nu kapatın

Düşük Güç Modu gibi, Düşük Veri Modu da uygulamaların arka planda internete erişmesini kısıtlayabilir. Hem Wi-Fi hem de Mobil Veri ayarlarından kapatmanız gerekiyor.

Wi-Fi için,

Ayarları aç.

Wi-Fi’ye dokunun.

Bağlı ağın yanında bulunan “i” simgesine dokunun.

Şimdi, Düşük Veri Modu’nu kapatın.

Mobil Veri için,

Ayarları aç.

Mobil Veri/Hücresel’i seçin.

Mobil Veri Seçenekleri/Hücresel Veri’ye dokunun.

Şimdi, Düşük Veri Modunu kapatın.

Ağ ayarlarını sıfırlayın

Adımların hiçbiri yardımcı olmadıysa, mevcut ayarlarda bazı hatalar olabileceğinden ağ ayarlarını sıfırlamanız mantıklıdır. Herhangi bir veri kaybetmeniz söz konusu olmasa da, iPhone’unuzun yedeğini almayı unutmayın.

Ayarlar → Genel seçeneğine gidin.

Aktar veya iPhone’u Sıfırla → Ağ Ayarlarını Sıfırla’yı seçin.

Ağ Ayarlarını Sıfırla’ya dokunun.

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