Akıllı telefonlarımız ve uygulamalar günlük işlerimizi kolaylaştırıyor. Bunlara eğitim ve sınava hazırlık süreçleri de dahil. Soru çözümü de sınavlara hazırlığın en önemli adımlarından biri. Özellikle YKS, LGS, DGS ve ALES soruları bol pratik gerektiriyor. Sorular sadece bilgiyi ölçmediği için sorulara yaklaşım tarzı, hız , akıl yürütme gibi faktörler önemli hale geliyor. Bu da soru çözüm pratiği gerektiriyor. Bu sorular içinde ise mutlaka yapılamayanlar oluyor. Yapılamayan soruların doğrusunu bulmak da öğrenme sürecinin önemli bir adımı. Okulda, kursta öğretmen beklemek; doğru ve detaylı çözüme ulaşmak süreci zorlaştırıyor. Özellikle vaktin çok önemli hale geldiği sınav yılında soru çözdürme uygulamaları oldukça önemli.

Soru çözüm uygulaması / Soru çözüm programı ne işe yarar?

Soru çözme programı ya da soru çözdürme uygulamaları temelde çözemediğiniz soruları açıklayan uygulamalardır. Son zamanlarda sınav hazırlığında öğrencilerin vazgeçilmezlerinden olmaya başladı. Peki soru çözdürme uygulaması tam olarak ne işe yarar?

Öğrencilerin çözüm için sorularını bekletmesi çalışmalarının ilerlemesini zorlaştıracaktır. Takıldığınız soru tipindeki soruları soru bankasında atlamanıza ve konuyu tam olarak sindirememinize sebep olabilir. Soru çözerken sıcağı sıcağına çözümü öğrenmek çalışmaları çok daha verimli hale getirecektir.

Aynı zamanda soruların cevabı için bilen birini aramakla uğraşmanız gerekmez. Saat, gün farketmeden aklınıza takılan sorunun cevabını telefonunuzla öğrenebilirsiniz. Ayrıca bir arkadaşınıza ya da öğretmeninize sorabileceğiniz soru sınırlıyken soru çözüm uygulamaları ile istediğiniz kadar sorunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Soru çözdürme uygulaması önerisi

Popüler soru çözüm uygulamalarından biri ise Kunduz. Kunduz, öğrencilerin sıklıkla kullandığı soru çözüm programlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamada 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler tüm sorularının açıklamalı cevabına erişebilir. Şu ana kadar Kunduz’da 4 milyon öğrenci 58 milyondan fazla sorusuna cevap buldu. Kunduz’la matematik soru çözümünden, edebiyata, tarihe, fiziğe, İngilizce’ye kadar tüm derslerde soru çözümüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca artık üniversite soru çözdürme hizmetiyle de üniversiteli öğrencilerin sorularını cevaplıyorlar.

Peki Kunduz nasıl çalışılıyor:

Çözemediğiniz sorunun fotoğrafını çekin. Kunduz uygulamasına gönderin. Sorunuz 48 bin Kunduz eğitmenlerinden en uygun olanla eşleşsin. 15 dakikadan kısa süre içinde açıklamalı çözüme ulaşın. Anlamazsanız sorunuzu çözen eğitmenle iletişime geçin ve aklınızdakileri sorun!

Tüm bunlara ek olarak Kunduz soru çözüm uygulamasında yapay zeka öğrencileri tekrara ihtiyacı olan konuları tespit ediyor ve kişiselleştirilmiş testleri öğrencilere sunuyor. Ayrıca uygulama içinde tüm derslere ait konu anlatım videolarına erişebilirsiniz.

Uygulamayı indirerek ücretsiz olarak ilk sorunuzu sorup Kunduz’u deneyebilirsiniz.