Akıllı telefonlar 2027 yılına kadar değiştirilebilir pillere sahip olacak

Gadget severler, iyi haberlerimiz var: telefonlarımız ve tabletlerimiz evrimsel bir sıçrama yapmak üzere (ya da nasıl baktığınıza bağlı olarak geriye doğru). Daha geçen ay Avrupa Parlamentosu bunu onayladı bile. Bu, cihazlarımızın geleceğini değiştirebilir ve şimdi onun onayını aldık.

Avrupa Değiştirilebilir Pillere Evet Diyor

Evet, doğru duydunuz. Avrupa Konseyi, sevgili akıllı telefonlarımız da dahil olmak üzere pille çalışan cihaz üreticilerinin bunları değiştirilebilir pillerle tasarlamalarını gerektiren düzenlemelere yeşil ışık yaktı. Sadece bir adım eksik: Konsey ve Parlamento’nun nihai imzası ve 2027 yılına kadar AB’de satılan tüm telefonların değiştirilebilir bataryalara sahip olması gerekecek.

Avrupa’da Küçük, Dünyada Büyük Bir Değişiklik

Bu değişikliğin sadece Avrupa’yı mı etkileyeceğini merak edebilirsiniz. Teoride evet, ancak pratikte değişim küresel olacak. Samsung, Google ve Apple gibi büyük şirketler her pazar için farklı akıllı telefonlar yaratmayacak. Ve hayır, Apple Avrupa’da değiştirilebilir bataryalı, ABD’de ise bataryasız bir iPhone yaratmayacak. Dostlarım, bu yasa sadece iPhone’ları değil, tabletleri, dizüstü bilgisayarları, elektrikli araçları, elektrikli bisikletleri ve şarj edilebilir pili olan diğer her şeyi değiştirecek.

Tasarımda Bir Devrim

Üreticilerin 2027 yılına kadar ürünlerini bu standarda uyacak şekilde yeniden tasarlamaları gerekecek. Amaç, kullanıcıların elektronik uzmanı olmalarına veya özel aletlere ihtiyaç duymadan cihazlarının pilini değiştirebilmelerini sağlamaktır.

Günümüzde çoğu akıllı telefonun, herhangi bir onarımı neredeyse imkansız hale getiren yapıştırıcılarla “cam sandviç” olarak tasarlandığı düşünüldüğünde bu radikal bir değişikliktir.

Yeni iPhone, Galaxy S ve Pixels’in nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz, ancak kesin olan bir şey var: değişiklikler geliyor. Ve bu her zaman heyecan vericidir. Açık olan şu ki, üreticiler bu radikal değişimden kaynaklanan çeşitli sorunları iyileştirene ve çözene kadar bazı yönlerden birkaç adım geri atacaklar.

Döngüsel Ekonomi Devreye Giriyor

Bu yasanın amacı, piller için döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmektir. Bu terime aşina olmayanlar için döngüsel ekonomi, mümkün olduğunca çok kaynağı geri dönüştürmeyi ve yeniden kullanmayı amaçlayan bir üretim modelidir.

Akıllı telefon üretmek için kullanılan kaynakların %100 eski akıllı telefonlardan elde edildiği bir dünya hayal edin. 100’e ulaşmak neredeyse imkansız olsa da, bu hedefe doğru atılan her adım ileriye doğru bir sıçramadır.

Yeni Yasanın Ayrıntıları

Bu yeni yasa başka kurallar da içeriyor, işte bazı ayrıntılar:

Atık toplama : Üreticilerin, normalde çöp sahalarına gidecek olan taşınabilir pillerin %63’ünü 2027 yılına kadar, %73’ünü ise 2030 yılına kadar toplamaları gerekecektir.

: Üreticilerin, normalde çöp sahalarına gidecek olan taşınabilir pillerin %63’ünü 2027 yılına kadar, %73’ünü ise 2030 yılına kadar toplamaları gerekecektir. Atık geri kazanımı : Atık pillerdeki lityumun 2027 yılına kadar %50’sinin, 2031 yılına kadar ise %80’inin geri kazanılması zorunlu olacaktır.

: Atık pillerdeki lityumun 2027 yılına kadar %50’sinin, 2031 yılına kadar ise %80’inin geri kazanılması zorunlu olacaktır. Minimum geri dönüşüm : Elektrikli araçlar ve diğer endüstriyel amaçlar için kullanılan bataryalar minimum oranda geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olmalıdır.

: Elektrikli araçlar ve diğer endüstriyel amaçlar için kullanılan bataryalar minimum oranda geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olmalıdır. Erken Geri Dönüşüm Verimliliği Hedefi: Nikel-kadmiyum piller için geri dönüşüm verimliliği 2025 yılına kadar %80’e ulaşmalı, diğer tüm piller için ise 2025 yılına kadar %50 geri dönüşüm verimliliği hedeflenmelidir.

Peki Şimdi Ne Olacak?

Bir gecede değişim beklemeyelim. Üreticilerin değiştirilebilir bataryalı telefonları büyük ölçekte üretmek için gerekli tasarımlara, tedarik zincirlerine ve ekipmana sahip olmaları yıllar alacaktır. Değiştirilebilir bataryalı cihazlarda IP68 korumasını sürdürmek gibi aşılması gereken zorluklar var. Ancak tarih bize engellerin aşılabileceğini öğretti.