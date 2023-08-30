Galaxy S24+, Snapdragon 8 Gen 3’ü monte eden bir ‘kıyaslamada’ görünüyor

Teknolojik yeniliklerin norm haline geldiği bir dünyada Samsung, Galaxy S24 serisindeki bir sonraki amiral gemisi modeliyle biraz farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Şirket, yalnızca pil ve hızlı şarj gibi yeni özellikler ve iyileştirmeler eklemeye odaklanmak yerine, halihazırda var olanı geliştirmeye öncelik vermeyi seçti ki bu oldukça önemli.

Ayrıca Galaxy serisi, gelecekte Snapdragon’u bir kez daha en üst seviyeye yerleştirerek, bu durumda S24’teki Snapdragon 8 Gen 3 ile müttefiki (ve rakibi) ile birlikte kalmaya kararlı görünüyor. Bu işlemcilerin şirket içi Exynos işlemcilerden daha iyi performans gösterdiği görülmüştür.

Bu karşılaştırmayı Galaxy S24+ ünitesi ile görebiliriz.

Galaxy S24+, Snapdragon 8 Gen 3 ile test edildi

Performans açısından bir adım daha ileri

Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy S24 serisinin performansını birkaç adım öteye taşımayı vaat ediyor. 3.3GHz Cortex-X4 CPU, üç adet 3.15GHz Cortex-A720 CPU çekirdeği, iki adet 2.96GHz Cortex-A720 CPU çekirdeği ve 2.27GHz saat hızında iki adet Cortex-A520 CPU çekirdeği içeriyor.

Ayrıca, en iyi grafik performansını sunacak ve onu bir kez daha bu açıdan en iyi Android telefonlardan biri haline getirecek güçlü bir Adreno 750 GPU’ya sahip olacak.

Ne yazık ki, Exynos pazarlara bağlı olarak geri dönüş yapacak gibi görünüyor

Performans ve verimlilik vaatlerine rağmen, Galaxy S24 serisinin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dışındaki pazarlardaki geleceği bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Söylentilere göre Galaxy S24’ün Avrupa, Latin Amerika ve Asya’daki bazı bölgelerde satılan versiyonları Exynos 2400 işlemciyle donatılacak.

Bu işlemcinin nasıl performans göstereceğine dair henüz bir bilgi olmasa da, Samsung’un geçmişte pek de başarılı olamadığı olumsuz karşılaştırmalardan kaçınmak için Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı seviyede olmasını sağlaması gerekecek.Teknolojik yeniliklerin norm haline geldiği bir dünyada Samsung, Galaxy S24 serisindeki bir sonraki amiral gemisi modeliyle biraz farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Şirket, yalnızca pil ve hızlı şarj gibi yeni özellikler ve iyileştirmeler eklemeye odaklanmak yerine, halihazırda var olanı geliştirmeye öncelik vermeyi seçti ki bu oldukça önemli.