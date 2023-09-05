Android 14 Beta 5 ilginç haberlerle resmileşti

Beklenmedik bir gelişmeyle, Google, Android 14 Beta 5 sürümünü yayınladı. Android 14 Beta 4.1’in bir aydan biraz daha kısa bir süre önce kullanıma sunulmasının ardından hepimiz işletim sisteminin son sürümünü bekliyorduk. Ancak görünen o ki Google’ın kararlı sürümü sunmadan önce birkaç sürprizi daha var.

Zamanda geriye gidildiğinde Android 13 beta programı da benzer şekilde tamamlanarak bir sonraki aşamanın yolunu açtı. Geleneği takip ederek Google, bu süreç için belirli bir zaman çizelgesi belirledi. android 14 beta programıaltı aydan fazla bir süre önce başladı. Bu yol haritası, geliştiriciler ve meraklılar için, işletim sisteminin her yeni yinelemesini öngörmelerine ve bunlara hazırlanmalarına olanak tanıyan önemli bir rehber olmuştur.

Android 14 zaman çizelgesi

Android 14 Beta 5 Kullanıma Sunma Ayrıntıları

Mişaal RahmanTanınmış bir Android tutkunu olan Google’ın sunucularındaki GSI’ları tespit ederek yeni sürümün ipuçlarını ilk fark eden kişi oldu. Google’ın bu spekülasyonları doğrulaması ve Android 14 Beta 5’in çıkışını resmi olarak onaylaması çok uzun sürmedi.

Şuna dikkat çekildi Bu sürüm, son sürümün yayınlanmasından önce çok önemli bir adım olan Sürüm Adayı (RC) görevi görür. Teknik ayrıntılarla ilgilenenler için Google, bu sürümde uygulanan düzeltmelerin ve iyileştirmelerin kapsamlı bir listesini sunmuştur.

Android Beta programına yeni cihazlar ekleme

Android evreni, yakın zamanda Android 14 beta programına Pixel Fold ve Pixel Tablet’in eklenmesiyle genişliyor. Bu cihazlar, geçmişi Pixel 4a’ya kadar uzanan çeşitli Google telefonlarıyla birlikte artık bu güncellemedeki yeniliklerden yararlanabilir. .

Yeni güncellemeye nasıl erişilir?

Google, en son geliştirmeleri denemek isteyenler için güncelleme sürecini basitleştirdi. Kullanıcılar kullanılabilirliği kontrol etmek için Ayarlar’daki Sistem Güncelleme bölümüne gidebilir.

Ayrıca, daha maceraperestler için Google şu seçeneği de sunmuştur: OTA’yı manuel olarak indirin ve hatta görüntüleri kullanarak güncelleme yapın Android Flaş Aracı.

Android 14 Beta 5: Bir güncellemeden daha fazlası

Android 14 Beta 5 yalnızca bir güncelleme değil; yüklü olarak gelir özellikler ve iyileştirmeler Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan. Android 14 platformunun üçüncü stabil sürümü olarak kabul edilen bu sürüm, ü