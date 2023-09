“err_name_not_resolved” Hatası [Kesin Çözüm]

Err_Name_Not_Resolved Hatası Nedir? Günümüzde internet bağlantısının hayatımızdaki önemi giderek artmaktadır. Ancak bazen beklenmedik hatalarla karşılaşabiliriz. Bu hatalardan biri de “Err_Name_Not_Resolved” hatasıdır. Bu blog yazısında, bu hatanın ne olduğunu, neden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini öğreneceksiniz. Ayrıca hatayı çözdükten sonra yapılması gerekenleri de paylaşacağız. Err_Name_Not_Resolved hatasıyla karşılaşanlar için bu yazı, sorunun kolay ve hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olacaktır.

Err_Name_Not_Resolved Hatası Nedir?

Err_Name_Not_Resolved hatası, Google Chrome tarayıcısında karşılaşılan yaygın bir hata mesajıdır. Bu hatayı gördüğünüzde, tarayıcınız web sitesinin IP adresini çözümlemekte sorun yaşıyor demektir. Bu da, web sitesine erişiminizin engellendiği anlamına gelir.

Err_Name_Not_Resolved Hatası Neden Olur?

Err_Name_Not_Resovled hatasının birkaç olası nedeni vardır. Birincisi, internet bağlantınızda bir sorun olabilir. İnternet servis sağlayıcınızın sunucusunda bir kesinti veya ağınızda bir bağlantı problemi olabilir. İkincisi, DNS ayarlarınızda bir sorun olabilir. DNS, web sitelerinin IP adreslerini çözümlemek için kullanılan bir sistemdir. Üçüncü olarak, kötü amaçlı yazılımlar da bu hataya neden olabilir. Bilgisayarınızda zararlı bir yazılım bulunması, tarayıcınızın DNS ayarlarını değiştirebilir ve Err_Name_Not_Resolved hatasına neden olabilir.

Potansiyel Nedenler Çözümler İnternet bağlantı sorunları – İnternet bağlantınızı kontrol edin ve ağınızda bir kesinti olup olmadığını kontrol edin – Modeminizi veya yönlendiricinizi yeniden başlatmayı deneyin DNS ayarlarında bir sorun – DNS ayarlarınızı manuel olarak değiştirmeyi deneyin – DNS önbelleğinizi temizleyin Kötü amaçlı yazılımlar – Antivirüs programınızı güncelleyin ve sisteminizi taramayı deneyin – Zararlı yazılımları temizlemek için bir antimalware programı kullanın

Err_Name_Not_Resolved Hatası Nasıl Çözülür?

İnternet kullanıcıları, web tarayıcılarını kullanırken farklı hatalarla karşılaşabilirler. Bu hatalardan biri de “Err_Name_Not_Resolved” hatasıdır. Bu hata, kullanıcının belirli bir web sitesine erişmeye çalıştığında DNS çözümlemesi sırasında sorunlarla karşılaştığını gösterir. Bu hatayı çözmek için bazı adımlar izlemek gerekmektedir.

1. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: İlk adım olarak, internet bağlantınızın sorunsuz çalıştığından emin olmalısınız. Modeminizin ve router’ınızın doğru bir şekilde yapılandırıldığından ve internet sağlayıcınızın sorun yaşamadığından emin olun.

2. DNS Ayarlarınızı Kontrol Edin: “Err_Name_Not_Resoved” hatası sıkça DNS ayarlarının yanlış yapılmasından kaynaklanır. Bilgisayarınızın veya cihazınızın DNS ayarlarını kontrol ederek, varsa hatalı girdileri düzeltmelisiniz. DNS ayarlarınızı otomatik olarak almak yerine, daha güvenilir DNS sunucuları kullanmanız önerilir.

3. Geçici Dosyaları Temizleyin: Geçici internet dosyaları, tarayıcınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve “Err_Name_Not_Resolved” hatasına neden olabilir. Tarayıcınızdaki geçici dosyaları temizlemek için tarayıcı ayarlarına girip bu dosyaları silebilirsiniz.

Bu adımları takip ettiğinizde “Err_Name_Not_Resolved” hatasını çözebilir ve internete sorunsuz bir şekilde bağlanabilirsiniz. Eğer sorun devam ederse, internet sağlayıcınızla iletişime geçmek veya uzman birisinden yardım almak iyi bir seçenek olabilir.

Err_Name_Not_Resolved Hatasını Çözdükten Sonra Yapılması Gerekenler

Google Chrome kullanıcıları arasında sıkça karşılaşılan bir sorun olan “Err_Name_Not_Resolved” hatası, web sitelerine erişim konusunda önemli bir engel olabilir. Bu hatanın altında yatan nedenler ve çözüm yöntemlerini öğrendikten sonra, her zaman için web tarama deneyiminizi daha sorunsuz hale getirebilirsiniz. İşte Err_Name_Not_Resolved hatasını çözdükten sonra yapmanız gerekenler!

1. Tarayıcı Önbelleğini Temizleyin

Tarayıcınızın önbelleğinde birikmiş geçici dosyalar, zamanla hatalara neden olabilir. Err_Name_Not_Resolved hatasını çözdükten sonra, tarayıcınızın önbelleğini temizlemek iyi bir fikir olacaktır. Bunun için tarayıcınızdaki ayarları ziyaret edin ve önbelleği temizleme seçeneğini bulun.

2. DNS Ayarlarını Değiştirin

Err_Name_Not_Resolved hatasının yaygın nedenlerinden biri, DNS ayarlarınızdaki bir sorundur. İnternet servis sağlayıcınızın varsayılan DNS ayarları yerine, halka açık DNS sunucularını kullanmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, Google Public DNS veya OpenDNS gibi hizmetleri kullanarak bu hatayı çözebilirsiniz.

3. Sistem Dosyalarını Kontrol Edin

Bazı durumlarda, Err_Name_Not_Resolved hatası sistem dosyalarının bozulmasıyla ilgili olabilir. Bu nedenle, Windows kullanıyorsanız Sistem Dosyası Denetleyicisi gibi bir araç kullanarak sistem dosyalarını kontrol etmek iyi bir fikir olabilir. Bozuk dosyalar tespit edilirse, bu araçla onları tamir edebilirsiniz.

Err_Name_Not_Resolved hatası, web tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilen can sıkıcı bir sorundur. Neyse ki, yukarıda belirtilen adımları takip ederek bu hatayı çözebilirsiniz. Her adımı dikkatlice uygulayın ve hatanın devam etmesi durumunda profesyonel yardım almayı düşünün. Unutmayın, sorunun üstesinden gelmek her zaman mümkündür!