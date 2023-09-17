Windows Gereken Dosyaları Yükleyemiyor Hatası [Çözümü]

Windows işletim sistemi yükleme sırasında bazı durumlarda hatalar verebilir. Bu hatalardan biri de “Windows gereken dosyaları yükleyemiyor” hatasıdır. Bu blog yazısında, “Windows gereken dosyaları yükleyemiyor” hatasının çeşitli nedenlerini ve çözümlerini ele alacağız. 0x8007025D, 0x80070570 ve 0x80070017 gibi hata kodlarının anlamlarını ve bu hataların nasıl çözülebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, yükleme için gereken tüm dosyaların kullanılabilir olması gerektiği ve dosyanın bozuk veya eksik olması durumunda karşılaşılacak hataları da açıklayacağız.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x8007025D

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatası genellikle bir Windows işletim sistemi kurulumu yapmaya çalışırken karşılaşılan bir hata kodudur. Bu hata, Windows kurulumunun gereken dosyaları yükleyememesi sonucunda ortaya çıkar. Bu makalede, Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatası 0x8007025D hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Bu hata genellikle USB Flash Sürücü veya DVD gibi bir kurulum ortamından Windows işletim sistemi kurmaya çalışırken karşınıza çıkar. Hata, kurulum ortamındaki dosyaların bozuk veya eksik olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca, hedef diskte disk hataları veya uyumsuzluklar da bu hataya neden olabilir.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatası 0x8007025D, kurulum ortamındaki dosyaların sağlam olduğunu doğrulama sürecinde ortaya çıkabilir. Bu durumda, hata ekranında “Windows cannot install required files” gibi bir mesaj görüntülenebilir. Bu hatayı çözebilmek için birkaç adımı takip edebilirsiniz.

Öncelikle, kurulum ortamınızı kontrol edin ve dosyaların bozuk olup olmadığını doğrulayın. Bunun için, başka bir bilgisayarda aynı kurulum ortamını deneyebilir veya bir tarama aracı kullanabilirsiniz. Eğer dosyalar bozuk ise, başka bir kurulum ortamı oluşturmanız gerekebilir.

Ayrıca, hedef diskinizi kontrol etmek için CMD’yi kullanabilirsiniz. CMD’yi yönetici olarak çalıştırdıktan sonra “chkdsk /f” komutunu girerek disk taraması yapabilirsiniz. Bu, hedef diskinizdeki hataları düzeltebilir ve uyumluluk sorunlarını çözebilir.

Bazı durumlarda, BIOS ayarlarınızda değişiklik yapmanız gerekebilir. BIOS’ta CSM (Compatibility Support Module) özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak sorunu çözebilir. Bu ayar, Windows kurulumunu yapmak için uygun disk bölümlemesini yapmanıza yardımcı olabilir.

Sorun Çözüm Bozuk kurulum ortamı Yeni bir kurulum ortamı oluşturun veya mevcut ortamı kontrol edin Hedef disk hataları CMD kullanarak disk taraması yapın veya başka bir diske kurulum deneyin BIOS ayarları uyumsuzluğu CSM özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x80070570

Windows Gereken Dosyaları Yükleyemiyor 0x80070570

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x80070570 hatası, birçok Windows kullanıcısının karşılaştığı bir sorundur. Bu hata genellikle Windows’un yeniden yüklenmesi veya bir güncelleme yapılması sırasında ortaya çıkar.

Bunlardan biri, yüklenmeye çalışılan dosyanın bozuk veya eksik olmasıdır. Bu durumda, Windows dosyaları tam olarak yükleyemez ve hata mesajını görüntüler. Başka bir olası neden, sabit disk veya USB sürücü gibi depolama cihazlarında bir hata olmasıdır. Bu nedenle, dosya doğru şekilde kopyalanamaz ve yüklenemez.

Bu hatayı çözmek için birkaç potansiyel çözüm vardır. İlk olarak, yüklemeyi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu, bazı geçici hataların düzeltilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yüklemeyi yapmaya çalıştığınız depolama cihazını kontrol etmek önemlidir. Dosyanın uygun bir şekilde kopyalandığından emin olun. Ayrıca, Windows ile uyumlu yeni bir dosya indirmeniz ve yeniden denemeniz gerekebilir.

Çözüm 1: Yüklemeyi yeniden başlatın.

Yüklemeyi yeniden başlatın. Çözüm 2: Depolama cihazını kontrol edin ve dosyanın doğru şekilde kopyalandığından emin olun.

Depolama cihazını kontrol edin ve dosyanın doğru şekilde kopyalandığından emin olun. Çözüm 3: Windows ile uyumlu yeni bir dosya indirin ve yeniden deneyin.

Çözüm Açıklama Çözüm 1 Yüklemeyi yeniden başlatmak sorunu düzeltebilir. Çözüm 2 Depolama cihazında bir hata olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Çözüm 3 Windows ile uyumlu yeni bir dosya indirerek sorunu çözebilirsiniz.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x80070570 hatası sinir bozucu olabilir, ancak yukarıdaki çözümlerden biri bu sorunu çözmek için yardımcı olabilir. Eğer sorun devam ederse, uzman yardımı almak her zaman iyi bir seçenektir.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x80070017

0x80070017 Windows Gereken Dosyaları Yükleyemiyor

Birçok insan, yeni bir Windows işletim sistemi yüklemeye çalışırken karşılaştıkları belirli hatalardan dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir. Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatası da bu sorunlardan biridir ve özellikle 0x80070017 hata kodunun belirtilmesi durumunda ortaya çıkabilir.

Bu hata genellikle bir ISO dosyası kullanılarak yapılan Windows yükleme işlemi sırasında ortaya çıkar. Windows, kurulumu tamamlamak için gerekli olan dosyaları disk içine yazarken bir sorunla karşılaşır ve bu da yükleme işleminin başarısız olmasına neden olur.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x80070017 hatasıyla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey, yükleme işlemini baştan başlatmaktır. Bu hatanın çözümü genellikle dosyaların eksik veya bozuk olmasından kaynaklanır, bu nedenle yükleme işlemini yeniden başlatmak sorunu çözebilir. Ancak, sorun devam ederse başka adımlar atmanız gerekebilir.

Bir sonraki adım olarak, yükleme medyanızda bir sorun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Windows’u yüklemek için kullandığınız DVD veya USB sürücüsünü başka bir bilgisayarda deneyerek, sorunun medyadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz. Aynı hata mesajıyla karşılaşırsanız, medyanızın bozuk olduğunu söyleyebiliriz.

Medya sorunuyla karşılaşmıyorsanız, başka bir depolama aygıtı veya bilgisayar kullanarak Windows yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu, mevcut donanımınızda bir sorun olup olmadığını belirleyebilir. Eğer başka bir bilgisayar veya depolama aygıtı kullanarak başarılı bir şekilde Windows yükleyebiliyorsanız, mevcut donanımınızda bir sorun olabileceğini düşünebiliriz.

Eğer sorun hala devam ediyorsa, BIOS ayarlarınızı kontrol etmekte fayda var. Bilgisayarınızın BIOS’unun güncel olduğundan emin olun ve sürücü modu ayarlarınızın uyumlu bir şekilde yapılandırıldığından emin olun. Bazı durumlarda, uyumsuz bir sürücü modu ayarı da bu hatanın nedeni olabilir.

Hata Kodu Açıklama 0x80070017 Windows, kurulumu tamamlamak için gerekli olan dosyaları disk içine yazarken bir sorunla karşılaşmıştır.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor 0x80070017 hatası can sıkıcı olabilir, ancak genellikle yukarıda belirtilen adımları izleyerek çözülebilir. Eğer hala sorunu çözemiyorsanız, teknik destek almak için Microsoft’un resmi destek kanallarına başvurmanızı öneririm. Böylece uzmanlardan yardım alarak sorununuzu çözebilir ve Windows’i sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor yükleme için gereken tüm dosyaların kullanılabilir

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatası, birçok kullanıcının karşılaştığı bir sorundur. Bu hata genellikle Windows işletim sistemi güncellemeleri sırasında ortaya çıkar ve yükleme işlemi tamamlanamaz. Bu yazıda, Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatasıyla ilgili yardımcı bilgileri ve çözüm önerilerini bulabilirsiniz.

Bu hata genellikle 0x8007025D, 0x80070570 veya 0x80070017 hata kodlarıyla birlikte görülür. Bu hatalar, yükleme işlemi sırasında gereken dosyaların eksik, bozuk veya kullanılamaz durumda olduğunu gösterir.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatasını çözmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle, sisteminizin güncel olup olmadığını kontrol edin. Güncellemeleri indirip yüklemek için Ayarlar menüsünü açın ve Güvenlik ve Güncelleme seçeneğini seçin.

Eğer güncellemeleri başarıyla yükleyemiyorsanız, önceden indirmiş olduğunuz güncelleme dosyalarını silip yeniden indirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Windows Update geçici dosya klasörünü temizlemeniz gerekebilir.

Eğer sorun hala devam ediyorsa, güncellemeleri elle yüklemeyi deneyebilirsiniz. Microsoft’un resmi web sitesine gidip, ilgili güncellemeleri indirin ve kurulumu başlatın.

Hata Kodu Açıklama 0x8007025D Veri hatası veya disk sorunu 0x80070570 Dosya bozuk veya eksik 0x80070017 Bozuk veya uyumsuz donanım

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor hatasının çözümü, genellikle yukarıdaki adımları izleyerek mümkün olabilir. Ancak, bazı durumlarda daha karmaşık sorunlar söz konusu olabilir. Bu durumda, profesyonel destek almanız önerilir.

Windows gereken dosyaları yükleyemiyor dosya bozuk veya eksik olabilir hatası

Windows işletim sistemi, bazen güncelleştirmeler veya yeni bir program yüklerken “Windows gereken dosyaları yükleyemiyor dosya bozuk veya eksik olabilir hatası” ile karşılaşabilir. Bu hata, dosyanın tamamıyla kopyalanamaması veya kötü bir şekilde indirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu yazımızda, bu hatayı çözmek için yapabileceğiniz bazı adımları ele alacağız.

İlk olarak, bu hatayı gidermek istediğinizde yapmanız gereken şey, bilgisayarınızı yeniden başlatmaktır. Bazı durumlarda, geçici bir hata veya bozuk bir sistem kaynağı nedeniyle bu hata ortaya çıkabilir. Yeniden başlatma işlemi, bu tür sorunları çözmek için etkili bir yöntem olabilir.

Eğer sorun devam ediyorsa, diğer bir çözüm yöntemi olarak, Windows Update’i kontrol etmek önemlidir. Bazı durumlarda, güncelleme geçmişinde hatalı veya eksik güncellemeler nedeniyle bu hata alınabilir. Denetim Masası’ndan “Windows Update” seçeneğine gidin ve güncellemeleri kontrol edin. Eksik veya hatalı bir güncelleme bulunursa, bu güncellemeyi silerek hatayı düzeltebilirsiniz.

Daha ileri bir çözüm yöntemi ise, hatalı dosyaları kontrol etmek ve düzeltmek için bir Komut İstemi kullanmaktır. “Başlat” menüsünü açın ve “cmd” yazarak Komut İstemi’ni çalıştırın. Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırdığınızdan emin olun. Ardından, “sfc /scannow” komutunu girerek dosya bütünlüğünü kontrol edin ve sorunlu dosyaları düzeltmesini sağlayın.

Bu sorunu önlemek için, işletim sisteminizi düzenli olarak güncel tutmanız önemlidir. Windows Update’i otomatik olarak ayarlayarak, en son güncellemeleri alabilir ve bu tür hataların oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Durum Çözüm Yöntemi Yeniden başlatma Bilgisayarınızı yeniden başlatarak geçici hataları çözebilirsiniz. Windows Update kontrolü Windows Update’i kullanarak eksik veya hatalı güncellemeleri kontrol edebilir ve düzeltebilirsiniz. Komut İstemi ile dosya kontrolü Komut İstemi’ni kullanarak dosya bütünlüğünü kontrol edebilir ve sorunlu dosyaları düzeltebilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak, “Windows gereken dosyaları yükleyemiyor dosya bozuk veya eksik olabilir” hatasını çözebilir ve işletim sisteminizi sorunsuz bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Eğer sorun devam ediyorsa, uzman bir teknik destekten yardım almanızı öneririz.