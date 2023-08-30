Google Pixel 8 Serisini Desteklemeye Devam Edecek

Aralarında 9to5Google‘ın da bulunduğu sektör kaynaklarına göre Google’ın, başta Pixel 8 olmak üzere yaklaşan Pixel serisiyle birlikte cihazlarına yönelik yazılım desteği konusunda rakiplerini geride bırakacağı söyleniyor. Bu karar Google’ı Samsung gibi devlere karşı daha rekabetçi bir konuma getirebilir.

Şu anda Samsung, Android çalıştıran ileri teknoloji cihazları için dört yıllık güncelleme sağlama taahhüdüyle pazara öncülük ediyor. Bu politika Galaxy A ve F serisindeki bazı orta sınıf cihazlara da genişletildi. Pazarın bir diğer büyük oyuncusu Xiaomi de, yalnızca Çin pazarını hedefleyen Redmi K60 Extreme Edition ile kendi pazarı için benzer bir strateji benimsedi.

Google’ın önceki stratejisi

Bu arada Google, amiral gemisi işletim sistemi için üç yıllık güncelleme ve Pixel 6 ile başlayan Pixel serisi için iki yıllık güvenlik yaması sağlayarak daha muhafazakar bir politika izledi.

Ancak son raporlar Google’ın yaklaşımının değişmekte olduğunu gösteriyor. Yaklaşan Pixel 8 stratejisiyle daha uyumlu hale getirmek için bu politikayı değiştirmesi bekleniyor. Örneğin Apple, iPhone’lar için uzun vadeli güncellemeler sunuyor. Bir perspektife oturtmak gerekirse, 2018’de iOS 12 ile piyasaya sürülen iPhone XS şu anda iOS 17’yi çalıştırıyor; bu da piyasaya sürüldüğünden bu yana beş büyük güncelleme aldığı anlamına geliyor.

Geleceğe yönelik beklentiler

Google, Pixel 8 ile seriye benzer bir yaklaşım benimsemeye karar verirse, cihazlarını sık sık değiştirmemeyi tercih eden tüketiciler için kesinlikle cazip bir teklif olacaktır.

Henüz resmi bir doğrulama olmasa da, Google’ın güncelleme politikasını aşabileceği kesin. Bu da Android için beş ya da daha fazla yıl destek anlamına gelebilir. Pixel 8 için seri güncellemelerle ilgili spesifik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Google’ın akıllı telefon pazarındaki konumunu yeniden tanımlamaya ve en iyilerle rekabet etmeye çalıştığı açık.