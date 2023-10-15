LoL Skin Pro İndir – 2023 Güncel Link (V13.4)

Siz de internette LoL Skin İndir diye arattıysanız ve LoL oyunu skin arıyorsanız doğru yerdesiniz! 🙂 Birazdan sizinle paylaşacağımız linkte güncel en son lol skinini indirebilirsiniz. League of Legends oyuncularının en çok arattığı LoL hilesini de bonus olarak yazımıza 5 yıldız verip yorum yapan herkesle paylaşacağız. LoL oyuncu skini ile sadece karakter en iyi görünmekle kalmayacak, aynı zamanda MOD Skin LoL Pro’yu indirdiğinizde muhteşem bir oyun deneyimi yaşayacaksınız.

İster bir Challenger, ister bir Ustalık Seviyesi, hatta ister LoL oyununa yeni başlayan biri olun, değiştirilmiş görsel efektler hoşunuza gidecektir. Bu yüzden yeni bir VFX efekti istemek ve hatta diğer sihirdarların yeni kostümlerini kıskanmak çok doğal. Endişelenmeyin çünkü biz lolskinmod’da en son MOD Skin LoL Pro 2023 ile hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmeyi seviyoruz. Şimdi gelin uygulamayı aşağıdan ücretsiz indirin.

LoL Custom Skin Modu İndir – 2023

Versiyon LoL Mod Skin PRO – 2023 Boyut 2.27 MB Gereksinim Windows 11/10 İndir LoL Skin V13.4 Tıkla İndir LoL Skin İndirme güncel link

LoL Güncel Skin Modu İndir

Mod LoL skin bilgisayardan nasıl kaldırılır? C sürücüsündeki klasörünü silmek oldukça kolay eğer silmekte zorlanırsanız yorumlarda belirtin.

LoL Skin Pro 2023 Bilgisayara Nasıl Yüklenir?

Yukarıdaki MOD Skin LoL Pro’yu indirin. Dosyayı çıkarın ve LoLPRO exe dosyasını seçin. Dosyaya sağ tıklayarak tıklayın ve “Yönetici Olarak Çalıştır “ı seçin. Uygulama başlatıldıktan sonra LoL istemcisini açın. Bu adım için Garena’yı kullanmak çok daha kolay olacaktır. Seçtiğiniz şampiyonun önizleme sayfasında, artık sol sütundan görünümünüzü seçebilirsiniz. Ardından, “Auto MOD Skin” seçeneğini işaretleyin ve “Activate Skin” düğmesine tıklayın. Yeni LoL MOD görünümünüzle güzel görünen karakteriniz artık bir maça başlamaya hazır.

Lol Mod Skin Ban Sebebi Mi?

Riot Games League of Legends’ın karakter skinlerinin görüntü amacıyla kullanılmasını yasaklamıyor. Oyuncuların yeni karakter skin ve MOD görünümleriyle oynamaları ban sebebi değildir. Sadece karakterin performansını etkiliyorsa ve karakterin kendisine ekstra güç veriyorsa bu hile yaptığınız anlamına gelir. Dolayısıyla LoL ban sebebidir.

LoL Skin Changer Nasıl Yapılır?

LOL Skin Modu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular