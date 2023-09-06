WhatsApp Dolandırıcılığı 2023 (Yabancı Numara)

Whatsapp yabancı numara dolandırıcılık yöntemi günümüz dijital çağında yaygın bir dolandırma şekli haline gelmiştir. Whatsapp’ın artan popülaritesi ve yaygın kullanımı ile 2023 Whatsapp yabancı numara dolandırıcılığının ne olduğunu ve kullanıcıları nasıl etkileyebileceğini anlamak önemlidir. Whatsapp bilinmeyen yabancı numara dolandırıcılığı, kişisel bilgi veya finansal kazanç elde etmek amacıyla Whatsapp platformunda gerçekleştirilen herhangi bir aldatıcı veya hileli faaliyeti ifade eder. Bu hileler, dolandırıcılık, kimlik avı girişimleri veya kötü amaçlı yazılım kullanımı gibi çeşitli şekillerde olabilir.

WhatsApp Dolandırıcılığı Nedir?

2023’te en çok rastlanan Whatsapp dolandırıcılığı türü “iş teklifiyle oltalama dolandırıcılığı”dır. WhatsApp dolandırıcıları güvenilir bir kuruluşu temsil ederek size WhatsApp mesajı üzerinden iş teklif ederler. Genellikle yabancı numaralar üzerinden teklifler gelir. Uzaktan online olarak yapılacak görevler verirler. Siz bunları yerine getirdiğinizde sizi oltaya düşürmek için hesabınıza yurtdışından para gönderirler. En sonunda da daha fazla para kazanmanız için platforma üye olmanız ve para yatırmanız gerektiğini söylerler. WhatsApp dolandırıcıları ilk başta para verirler ancak misliyle o paraları güven kazandıktan sonra geri alırlar. Dolandırıcılığın farkında olmayan bazı kullanıcılar tuzağa düşerek bilgilerini ifşa edebilir, karşı tarafa para gönderebilir ve sonuçta zarar ederler.

WhatsApp Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır?

WhatsApp Dolandırıcılık Olduğunu Nasıl Anlarız?

Kendinizi mağdur olmaktan korumak için Whatsapp dolandırıcılığını tespit edebilmek çok önemlidir. Dolandırıcılar genellikle yurtdışı kayıtlı bilinmeyen numaralardan Whatsapp’ınıza mesaj gönderir. istenmeyen mesajlar veya tanımadığınız biri tarafından gönderilen şüpheli bağlantılar yer alır. Bu mesajlar genellikle iş teklifleri, piyango kazanmak veya önemli bir nakit ödül almak gibi gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler içerebilir. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla dolandırıcılıktır.

WhatsApp Dolandırıcılığının İşaretleri Kendinizi Nasıl Korursunuz? 1. Kişisel bilgi isteyen kimlik avı mesajları.

2. Masum mesajlar veya medya dosyaları olarak gizlenmiş kötü amaçlı bağlantılar.

3. Bilinmeyen kişilerden gelen istenmeyen mesajlar.

4. Mevcut kişilerden gelen şüpheli davranışlar 1. Şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının.

2. Bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmeyin.

3. Şüpheli kişileri bildirin ve engelleyin.

4. Şüpheci olun ve gizliliğe öncelik verin

Kullanıcılar, farklı Whatsapp dolandırıcılığı türlerini anlayarak ve bunları tanımlayarak, bu dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için gerekli önlemleri alabilirler. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, Whatsapp’ı düzenli olarak güncellemek, her platformda telefon numarası paylaşmamak, isim paylaşmamak ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan veya bilinmeyen dosyaları indirmekten kaçınmak gibi güvenlik önlemlerine öncelik vermek çok önemlidir. Ayrıca, şüpheli kişileri engellemek, potansiyel dolandırıcılarla daha fazla iletişim kurulmasını önlemeye yardımcı olabilir.

2023 WhatsApp Dolandırıcılık Yöntemleri

Yaygın Whatsapp Dolandırıcılık Türleri Whatsapp Dolandırıcılığının Potansiyel Riskleri Whatsapp

Dolandırıcılığını Önleme Yöntemleri 1. İş Teklifi Dolandırıcılığı 1. Finansal Kayıp 1. Telefon numaranızı her platformda ve üyeliklerde paylaşmayın 2. Kimlik Avı Dolandırıcılığı 2. Kimlik Hırsızlığı 2. Whatsapp’ı Düzenli Olarak Güncelleyin 3. Sahte Piyango Dolandırıcılığı 3. Tehlikeye Atılmış Hesap Güvenliği 3. Şüpheli Bağlantılara Tıklamaktan Kaçının

Kullanıcıları Whatsapp dolandırıcılığı kaçınmanın önemi konusunda eğitmek, bu dolandırıcılıklarla ilişkili riskleri azaltmada çok önemlidir. Çeşitli hile türleri ve bunların bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda farkındalık yaratmak çok önemlidir. Kullanıcıları bu dolandırıcılıklar konusunda eğiterek, Whatsapp kullanırken daha bilinçli kararlar verebilir ve bu hilelere kanmanın potansiyel sonuçlarını anlayabilirler.

WhatsApp’tan Gelen İş Teklifi (Dolandırıcılık)