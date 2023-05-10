E-fatura sistemine geçişle birlikte işletmelerin fatura kesme ve gönderme işlemleri de kolaylaştı. Bunun yanında, Logo Yazılım gibi entegratör firmalar da çeşitli e Fatura programı yazılımları ile işletmelerin dijital fatura süreçlerini daha konforlu bir hale getirdi.

Özellikle son zamanlarda giderek daha yaygın bir kullanıma kavuşmuş olan e-Fatura, beraberinde daha geniş çaplı bir dijitalleşmeyi de getiriyor. Artık firmalar tamamen dijital ortamda saklanan faturalar ile işlem yapabiliyor, fiziksel faturaları hayatlarından çıkarabiliyor. E-Fatura programı sayesinde ise bütün bu süreçler çok daha etkili bir hale geliyor; bu programların sunduğu ek özellikler ve imkanlar sayesinde fatura kesme, saklama, sorgulama ve hesaplama işlemleri kolaylaşıyor.

E Fatura programı ne işe yarar?

E-Fatura programının en büyük avantajı, kullanıcıya sunduğu konfor. Devlet tarafından sunulan GİB Portal, fatura kesme ve sorgulama imkânı sunsa da işletmeler zaman zaman farklı çözümlere de ihtiyaç duyabiliyor. E-Fatura programları, faturaları daha detaylı görüntüleme özelliği, e-Fatura sistemini diğer yazılımlara bağlama imkânı ve gelişmiş kullanıcı arayüzü gibi pek çok kullanışlı özelliği de beraberinde getirerek bu ihtiyaçlara cevap veriyor.

E Fatura Programı Nedir?

E Fatura programı kullanma avantajları nelerdir?

GİB standartlarına uyumlu : Logo Yazılım tarafından sunulan e Fatura programı, GİB tarafından belirlenen mevzuata uyumlu. Anonim, Limitet, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsüne sahip olan tüm mükellefler, e Fatura programını kullanarak fatura işlemlerini dijital hale getirebiliyor.

: Logo Yazılım tarafından sunulan e Fatura programı, GİB tarafından belirlenen mevzuata uyumlu. Anonim, Limitet, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsüne sahip olan tüm mükellefler, e Fatura programını kullanarak fatura işlemlerini dijital hale getirebiliyor. Hızlı işlem olanağı : E-Fatura programı sayesinde dijital fatura kesme işlemi hiç olmadığı kadar kolay bir hale geliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra birkaç saniye içerisinde kolaylıkla oluşturulabilen e-Fatura, yine sistem üzerinden alıcıya gönderilebiliyor.

: E-Fatura programı sayesinde dijital fatura kesme işlemi hiç olmadığı kadar kolay bir hale geliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra birkaç saniye içerisinde kolaylıkla oluşturulabilen e-Fatura, yine sistem üzerinden alıcıya gönderilebiliyor. Düşük maliyetli : Fiziksel faturanın aksine, e-Fatura’nın neredeyse hiçbir maliyeti bulunmuyor. Bu da dijital fatura kullanan işletmelerin tasarruf etmesini ve giderlerini azaltmasını sağlar.

: Fiziksel faturanın aksine, e-Fatura’nın neredeyse hiçbir maliyeti bulunmuyor. Bu da dijital fatura kullanan işletmelerin tasarruf etmesini ve giderlerini azaltmasını sağlar. Çevre dostu bir çözüm : Dijital fatura kâğıt kullanımını ve atığını da azaltmayı hedefliyor; büyük firmaların işlem hacmi düşünüldüğünde, fiziksel faturaların kullanılmaması uzun vadede çevre açısından göz ardı edilemeyecek bir artı sağlıyor.

: Dijital fatura kâğıt kullanımını ve atığını da azaltmayı hedefliyor; büyük firmaların işlem hacmi düşünüldüğünde, fiziksel faturaların kullanılmaması uzun vadede çevre açısından göz ardı edilemeyecek bir artı sağlıyor. Faturalarınız güvende: E-Fatura programı sayesinde kestiğiniz tüm faturalar dijital bir şekilde arşivlenebiliyor. Böylece, faturalarınızın kaybolması veya zarar görmesi gibi ihtimaller ortadan kalkıyor.